Храм в недостроенной свердловской телебашне делать не стали - просто снесли под застройку...

В центре Екатеринбурга в субботу утром взорвали недостроенную телебашню - одно из самых знаменитых зданий в городе. Все прошло штатно, на месте 220-метрового недостроя остался огрызок, который будут разбирать без взрывов, сообщили "Интерфаксу" в производившей снос компании РВС.

Вначале прозвучала сирена, раздался первый взрыв, а затем почти одновременно - второй. Башня просела, затем завалилась набок и упала. На месте было огромное облако пыли, скрывающее оставшуюся часть, но минут через десять пыль улеглась.

На взрыв пришли смотреть многие местные жители, некоторые снимали происходящее из окон домов, региональные СМИ установили камеры и вели онлайн-трансляции главного городского события.

Znak.com со ссылкой на трансляцию канала E1 передает, что осколки разлетелись очень далеко. Среди жителей города минимум один пострадавший.

Заместитель начальника управления общественных связей "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) Нина Пелевина уточнила агентству, что произошло, как и планировалось, два взрыва с интервалом в несколько секунд, поэтому многие приняли его за один. "Все прошло в штатном режиме", - отметила она.

На месте снесенной телебашни УГМК построит многофункциональную ледовую арену.

Тема демонтажа телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс и споры. Были как сторонники, так и противники сноса. Накануне на башню забрались руферы, вывесившие на самом верху конструкции флаг России.

Строительство телебашни началось в 1983 году, высота башни должна была составить 361 метр. Предполагалось, что телерадиосигналом будет охвачен весь город и Свердловская область. Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено. Высота недостроя достигла почти 220 метров. В башне предлагали устроить офисы, спортивный и научно-просветительский центры, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок и даже храм. Однако ни одна из идей так и не была реализована.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Устроить храм в телебашне... Да уж, апгрэйд. Социальный регресс - он чаще-то незаметный процесс. И только иногда по определённым событиям становится ясно, насколько глубоко инфраструктурно он укоренён. И имейте в виду, что снос советских памятников на экс-советской территории, отказ от единого языка (русского) на недавнем общем пространстве и вот этот технологический вандализм, плюс сюда разговоры о необходимости монархии "народу-монархисту" - это сигналы одного и того же процесса. А где не работает телевещание и пропаганда единения - начинает побеждать разобщение, сперва только в умах, в обществе. Потом оно воплощается и в инфраструктуре. Вот вроде строятся-множатся себе церквушки и конфессии тихонько, так же тихонько закрывают и сносят заводы, оптимизируют, то есть сливают воедино поликлиники - кстати, и в Свердловской области, - но качественных изменений не видно. А потом - оп, и отступившему в своём развитии обществу становится ненужным высокотехнологичное сооружение, которое задумывалось по иным чертежам будущего. В которое вложено не только много средств - но и много интеллектуальных, инженерных сил, чьих-то знаний, трудочасов. А зачем всё это регрессирующему обществу? Ему бы было, где помолиться, а ещё - где пожить. В бывших цехах заводов удобно устроить магазины, чтобы покупать в них произведённое в других цехах, которые находятся в Индонезии, Китае, Турции или Узбекистане (трикотаж тот же). А чем платить - то есть, как зарабатывать? Ну, самые умные продают всенародные, украденные у народа нефть и газ, а другие, обворованные - свою рабочую силу. Только вот фронт работ с уничтожением заводов сократился - но ничего, сфера услуг зато выросла. Парикмахеры, продавцы, дворники, официанты - нужны буржуазии, растущей как классу на деградации социально-равной инфраструктуры и обещства. В Москве нужны, где централизуется капитал - и куда безостановочно подтягивается население разорённых капитализмом регионов, поэтому там и становится ненужным локальное телевещание. Строители нужны, опять же - ведь как вы думаете, кто пролоббировал снос такого уникального сооружения, достроить которое надо было лишь на треть? То есть осталась-то сущая малость... Строительный бизнес, конечно! Где видится близкая прибыль - там и ближашие планы "общества", то есть правящего класса. А зачем этому обществу телевидение вообще, тем более региональное? Кому и о чём рассказывать - о буднях Свердловска, сельского хозяйства, индустрии? Да нет тут ни того, ни другого почти. А об успехах Путина и разработки новых ракет чтоб стереть с лица земли врагов сырьевой империи - расскажут из Москвы, - глупо содержать целый штат региональных тележурналистов, чтобы работать ретранслятором. Вот так. А застроить высвободившуюся землю - это, наоборот, для областного бюджета не траты, а прибыль. И "занесут" господа из стройбизнеса, конечно. Это как "Буран", как затопление "Мира" событие. Ударно регрессируем, переизбираем Путина - и прощаемся с наследием столь недавно тут располагавшейся и планировавшей технологический рост советской цивилизации. Нам оно не нужно - телевидение, - всё равно его победит интернет, а федеральные телеканалы работают исключительно на сериалах и новостях для бабушек, чтобы переизбирали Путина. Инициативы, какой-то местной специфики тут не нужно - нафиг деградирующей нации творчество? Вот жилплощадь - да, нужна. И ледовая арена просто необходима в "ледниковый период"... Борис Рыжий об этом ничего не писал, и недавний свердловчанин Сенчин. Да и Ельцин, при котором начали башню строить, - тоже. Зато построен Ельцин-центр за немыслимые средства - чьи? Храм вот "На крови" на улице Царской тоже построили в угоду духу Николая Кровавого, в городе имени Свердлова... Екатерин, пардон, бурге - городе нустанного покаяния деградантов.

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