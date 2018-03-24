Уральские горцы взорвали свою телебашню

Телебашня в Свердловске, вторая по высоте после Останкинской, была заложена еще в начале 80-х годов прошлого века, когда в городе властвовали представители более развитой цивилизации - башня, будь она достроена, позволяла бы доводить телевизионный сигнал до самых отдаленнных уголков Свердловской области.

Но крушение цивилизации "совков", как их презрительно называли аборигены, уральские горцы, не дало возможности завершить проект, хотя 220 метров уже возвышалось над местностью и было самым высоким творением человеческих рук на Урале и дальше на восток.

Надо сказать, что от более высокоразвитой цивилизации горцам досталось немало объектов, с которыми тоже поначалу не знали, что делать. Например, метро, которое является самым коротким в мире. Его поначалу хотели было снова закопать или пустить под хранение картошки, но обнаружили, что в переходах можно круглый год торговать колониальными товарами, не опасаясь дождя и снега - и метро сохранили.

Но телебашню "совки" не успели достроить, а горцы долго ломали голову, подо что ее можно использовать? Предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но потом решили головы не ломать и сломать башню.

Надо сказать, что некотрые потомки "совков" пытались возражать. Например, депутат гордумы Олег Хабибуллин говорил, что в создании башни принимал участие его отец, и в семейных архивах еще можно найти указания, как на самом деле ее можно использовать по назначению. Но деятели местной церкви утверждали, что назначение башни непременно бесовское, и приводили пример из Писания с Вавилонской башней, из строительства которой тоже не вышло ничего хорошего.

Не одобряли строительства башни и служители храма Ельцына, мифического основателя города, в честь которого он и получил название Екатеринбург. Хотя против метро ничего не имели - по легенде Ельцын пробурил его лично, в одну ночь с помощью волшебного Свердла, остатки которого до сих пор показывают туристам, чем и объясняют прежнее название города.

Против сноса башни выступал лишь наследник прежних властителей Ройзман, носивший высокий титул "мэра", но а самом деле никакой власти уже не имевший. Примерно как французские короли долго носили титул "императоров Константинополя", хотя там давно уже расположились султаны. Ройзман брался за руки с немногочисленными защитниками башни и изображал протест, пока всех не прогнали, чтобы не придавило обломками.

Кстати, вместе с башней горцы упразднили и титул "мэра", чем символически простились с эпохой рабовладения и отметили вступление в эру Темных веков.

Анатолий Баранов