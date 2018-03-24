Тем временем проклятые англосаксы побивают рекорды Громова и Чкалова

Самолет авиакомпании Qantas осуществляет первый беспосадочный перелет из Перта в Лондон. Полет продлится около 17 часов, лайнер должен приземлиться в столице Великобритании рано утром в воскресенье. Сервис Flightradar24 отслеживает полет в реальном времени. Сайт Nine сообщает, что билет в эконом-классе стоил более 2000 долларов.

Boeing 787-9 начал выполнение рейса QF9, вылетев в субботу в 18:49 по местному времени (13:49 по Москве) из аэропорта австралийского города Перт. Речь идет о первом в истории беспосадочном пассажирском полете из Австралии в Великобританию. Его протяженность составляет 14498 км, отмечает ТАСС.

До этого момента из Австралии в Лондон добирались с промежуточной посадкой на Ближнем Востоке, например в Катаре. А в 1947 году, когда Quantas впервые представила маршрут в Лондон, путь занимал четыре дня и подразумевал восемь пересадок.

При этом нынешний полет не будет самым протяженным. Рекорд принадлежит компании Qatar Airways: ее самолеты Boeing 777-200 в феврале прошлого года начали курсировать между столицей Катара, Дохой, и новозеландским Оклендом, преодолевая расстояние 14535 км.

В планах Qantas - полеты в Лондон из Сиднея и Мельбурна, двух крупнейших мегаполисов Австралии.

Перт расположен на западе Австралии, на берегу Индийского океана, в нем проживает свыше 8% населения страны. С точки зрения выполнения авиарейсов в Европу он выгодно отличается от расположенных на восточном побережье континента трех крупнейших австралийских городов - Сиднея, Мельбурна и Брисбена, в которых живет почти половина населения Австралии.

Руководство Quantas также вынашивает такие планы. Исполнительный директор компании Алан Джойс говорит, что перелеты из Сиднея и Мельбурна станут реальностью, когда в распоряжение компании поступят новые самолеты - A350-900ULR и Boeing 777-8.

От редакции: Какой удар по имиджу России! Правда, что переживать - своих-то самолётов тут давно новых гражданских не делают, на старых советских летают, а уж рекорды ставить и вовсе незачем. Вот отбомбиться по Сирии для поднятия рейтинга Светлейшего и Бессменного - это можно. Опять же - на старых советских красавцах... Ну, или ракету изобрести в подражание американским - крылатую, чтоб порадовать соотечествнников и устрашить потребителей нашей нефти и газа. Вы, мол, не очень-то Рашу там ругайте, покупайте наше сырьё исправно, платите по квитанциям, а то мы можем погрзоить и ракетами!

Понятно, что со времён Громова (с ним дружил мой дед, и очень уважал легендарного лётчика 1930-х, тоже ставившего рекорды, но в памяти народа оттеснённого Чкаловым) и Чкалова авиация подросла, она уже не винтовая, и чаще гражданская... Но чтоб вы понимали, как именно рекорд сегодня был побит - 1937-го года. Да-да, того самого, когда не только врагов народа и вредителей расстреливали, но и широко шагали по планете, пропагандируя технические достижения социализма. Протяжённость перелёта Чкалова сотоварищи составила 9130 км (8504 километра — по прямой), в том числе 5900 км — над океанами, длительность — 63 часа 25 минут. Теперь и скорости иные и часы - но по времени-то наш рекорд не побюьют...

Впрочем, какой "наш"? Не та страна, не те люди, не та техника - Труба одна, вот и вся гордость. Телебашни вот умеем взрывать зато двухсотметровые - без потерь, профессионально! Красиво начинается новый срок Путина, просто иеально: Ядрёная вонь, снос советской инфраструктуры в городе Ельцина, снос высоченной, уникальной телебашни, которую достроить было проще, чем сносить... Но пан спортсмен любит коньки и хоккей - а на земле его предшественника, коему стоит Ельцин-центр, в Свердловске, просто необходим ледовый дворец, в другом месте места не нашлось...

Д.Ч.

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