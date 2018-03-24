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Московский листок

Тема усов Грудинина останется главной в КПРФ и, наверное, войдёт в программу партии

Опубликовано 24.03.2018 в разделе комментариев 3

кпрф грудинин
Тема усов Грудинина останется главной в КПРФ и, наверное, войдёт в программу партии

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин усы не сбрил, появившаяся в социальной сети информация об этом не соответствует действительности, заявил ТАСС в субботу глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко. 

Ранее кандидат в президенты от коммунистов поспорил с видеоблогером Юрием Дудем, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%. В субботу в соцсети Instagram на одной из страниц, в которой публикуется информация о деятельности Грудинина, появилась его фотография, на которой он запечатлен без усов с подписью "Дал слово, значит, надо его сдерживать".

"То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это [усы] убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница - grudinin_kprf", - пояснил ТАСС Ющенко. 

"Я не знаю, кто это делает, там [в социальных сетях] таких очень много фейковых страниц. Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы - пока нет ", - уточнил Ющенко на вопрос, сбрил ли усы Грудинин. 

Согласно итоговому подсчету голосов на выборах президента, кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов избирателей. Дудь напомнил Грудинину об их споре. После этого кандидат обещал сбрить усы, если видеоблогер признает, что выборы прошли честно.

От редакции: После внесения "русского социализма" (выдуманного вообще-то давно покинувшим КПРФ Подберёзкиным ещё в 1995-м) в программу партии, парикмахерская тема явно становится такой же по уровню сенсацией. Тоже порядочно обросший для солидности и революцинности, гламурный пресс-секретарь всея ЦК - вынужден выступать в роли идеолога. Поколебим ли авторитет КПРФ, сбреет ли Грудинин усы? Прямо-таки глобальный вопрос, обсуждению которого придётся вскоре посвятить отдельную партконференцию - благо опыт имеется, и конференция "Коммунисты и русский вопрос" прошла в Измайлово успешно, и там очень красиво выступал нынешний думский миллионер Дима Новиков, вот потом-то и в программу партии сей прикол впрыгнул...

Но мы отвлеклись - ведь у партии теперь есть воспросы посерьёзнее. Усы Грудинина! Это ж не просто имидж, это теперь идеология... Во что превратилась "единственная оппозиционная" всего лишь за пять лет? Ведь в 2012-м она могла влиться в общегражданский протест и свалить того, кому исправно служит теперь... Но мы опять отвлеклись - как верно отметил Лимонов, человек с внешностью цирюльника и тему парикмахерскую привнёс в партию надолго.  

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 3
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холодная жестокость Путина,?
не понял? написал 24.03.2018 16:18
Прикажете принимать это за комплимент?На фоне того,что вы приписали другим,выглядит именно так.Хотя,что это за "холодная жестокость"?Типа я самый крутой и всех в сортире замочу?Тогда так прямо и пишите -умочившийся в сортире Путин.
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(без названия)
**** написал 24.03.2018 16:05
Такова Символика Эпохи - корона царя, болтология Керенского, кепка Ленина, трубка Сталина, ботинок Хрущева, звезды Брежнева, пятнистая лысина Горбачева, алкоголизм Ельцина, холодная жестокость Путина, а теперь и усы Грудинина...
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сбрить усы у Грудинкина
и приклеить эти усы написал 24.03.2018 15:43
товарисчу Zюганову в виде оселедца на лысину.
Пусть ходит,клоун.
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