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Московский листок

Высылка российских дипломатов необходима для обеспечения нацбезопасности США

Опубликовано 24.03.2018 в разделе комментариев 0

сша англия мид рф солсберигейт
Высылка российских дипломатов необходима для обеспечения нацбезопасности США

Совет национальной безопасности США после заседания, прошедшего в Белом доме в минувшую среду, решил рекомендовать президенту страны Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в качестве ответной меры на химическую атаку в Солсбери. Как рассказал телеканалу CNN осведомленный источник, точное количество дипломатов, которым грозит затяжное путешествие на родину, пока не определено. 

Сразу несколько представителей Госдепартамента США подтвердили журналистам, что заседание, на котором обсуждался план действий в отношении России, действительно проводилось. По данным CNN, мера с высылкой дипломатов была самой жесткой из тех, что обсуждались членами совета.

По словам одного из собеседников телеканала, руководство США перед тем как делать громкие заявления хотело сперва дождаться действий со стороны Евросоюза. В пятницу в Брюсселе объявили об отзыве своего посла в России Маркуса Эдерера. Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал отзыв Эдерера "беспрецедентным шагом", но при этом "адекватным ответом на такое поведение России". 

CNN утверждает, что начиная с понедельника европейские страны, включая Германию, Францию, Данию, Латвию, Литву, Эстонию, Чехию, Нидерланды, Болгарию и другие, также начнут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. 

Если Трамп поддержит эту инициативу, то о высылке дипломатов будет официально объявлено уже в начале следующей недели, заявил источник. 

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок", и выслала 23 дипломата РФ. 

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее утверждал, что у него нет сомнений в причастности РФ к химатаке в Солсбери. Позицию России он назвал "все более странной", указав, что в одном заявлении Москва говорит, что в России никогда не производили "Новичок", в другом утверждает, что производили, но уничтожили запасы, в третьем сообщает, что все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть на Запад. 

Относительно ответных мер против России в связи с химатакой, помимо высылки 23 дипломатов, Джонсон сказал, что Британия усилит контроль над своими границами. Он также напомнил, что у страны есть масса законов, которые позволяют "жестко обходиться" с деньгами, полученными "незаконным или коррупционным путем". 

Отметим, что ряды дипломатов в отношениях между Россией и США за последние два года заметно поредели. Так, в конце декабря 2016 года прежняя администрация США, возглавляемая Бараком Обамой, объявила персонами нон грата 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско в ответ на враждебную кампанию против американских дипломатов в Москве. Россиян выслали из страны.

Напомним, 20 марта Министерство иностранных дел Чехии вызвало российского посла Александра Змеевского из-за прозвучавшего на днях заявления МИД РФ о возможном чешском происхождении нервно-паралитического газа "Новичок", которым в британском городе Солсбери, по информации Лондона, были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ранее аналогичный шаг предприняло внешнеполитическое ведомство Швеции. 

В сообщении МИД Чехии отмечается, что посол РФ должен явиться в министерство утром в среду, 21 марта. "Посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский будет вызван завтра утром, чтобы объяснить ложное заявление российской стороны, в котором утверждалось, что вещество "Новичок", использованное во время атаки в Солсбери, могло быть произведено в Чешской Республике", - говорится в Twitter чешского дипведомства. 

Чехия стала первой страной, отреагировавшей на заявление МИД РФ по поводу возможного производства "Новичка" в странах Европы. Глава чешского МИДа Мартин Стропницкий сразу же отверг предположения представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой на этот счет.

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