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Московский листок

Трамп пообещал выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Опубликовано 24.03.2018 в разделе комментариев 2

сша трампнаш
Трамп пообещал выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США в ответ на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Президент Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США", - сказал источник.

По его словам, Трамп согласился с рекомендациями своих советников и сделает соответствующее заявление в понедельник, 26 марта.

По данным собеседника агентства, прежде чем высылать дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут аналогичные шаги против России.

Ранее сообщалось, что из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля около 20 стран Европейского союза готовятся выслать российских дипломатов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
dron написал 24.03.2018 20:22
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clicksflest.ru/public/7726713741447522
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Поздно,
это надо было делать написал 24.03.2018 19:41
одновременно с поздравлением, по-партнерски.
И вообще, к каждому дню рождения - по першингу.
Постепенно наберется серьезная коллекция.
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