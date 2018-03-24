Трамп пообещал выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США в ответ на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Президент Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США", - сказал источник.

По его словам, Трамп согласился с рекомендациями своих советников и сделает соответствующее заявление в понедельник, 26 марта.

По данным собеседника агентства, прежде чем высылать дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут аналогичные шаги против России.

Ранее сообщалось, что из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля около 20 стран Европейского союза готовятся выслать российских дипломатов.