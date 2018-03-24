Трамп пообещал выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США в ответ на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Президент Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США", - сказал источник.
По его словам, Трамп согласился с рекомендациями своих советников и сделает соответствующее заявление в понедельник, 26 марта.
По данным собеседника агентства, прежде чем высылать дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут аналогичные шаги против России.
Ранее сообщалось, что из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля около 20 стран Европейского союза готовятся выслать российских дипломатов.
dron написал 24.03.2018 20:22
это надо было делать написал 24.03.2018 19:41
И вообще, к каждому дню рождения - по першингу.
Постепенно наберется серьезная коллекция.