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Московский листок

Путина переизбрали, и жизнь налаживается: бензин подорожает на 5,3%

Опубликовано 24.03.2018 в разделе комментариев 1

силовигархия бензин
Путина переизбрали, и жизнь налаживается: бензин подорожает на 5,3%

Банк России допустил, что цены на бензин могут вырасти на 5,3% в этом году при полном переносе повышения акцизов в розницу. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. ЦБ напомнил, что повышение акциза в 2018 году будет проходить в два этапа: с 1 января и с 1 июня. 

«В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за 1 л бензина на 2 руб. 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за 1 л дизельного топлива на 76 копеек», — говорится в докладе. 

При этом стоимость бензина таким образом может вырасти на 5,3%. 

«Полный перенос двукратного повышения акцизов в розничную цену бензина и дизельного топлива при прочих равных условиях приведет к росту цен указанных товаров на 5,3 и 1,9% соответственно, что внесет в годовую инфляцию около 0,14 п.п.», — отмечают в ЦБ. 

Ранее в ФАС заявили, что не ожидают роста цен на бензин и дизельное топливо.

Напомним, обрадованным переизбранием Путина дорогим росиянам на этой неделе уже сообщили, что налоги для трудящихся будут повышены с 13 до 15 процентов (с каждой зарплаты). 

Оплачивать обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета предложат населению. Источником финансирования реформы могут стать повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% и повышение пенсионного возраста. Такие меры давно предлагает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. 

Данная тема обсуждалась на одном из первых после выборов президента совещаний в кабмине. Его итоги премьер Дмитрий Медведев не раскрыл, признав, что налоговой системе все же нужна настройка, пишет газета "Ведомости". 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Митя написал 24.03.2018 19:55
20 лет одни и те же обещания. Надоело уже тебя слушать ,ВРУН ты наш . Правительство смени и сделай так ,чтобы мы детям на операции деньги не собирали . Сделай так ,чтобы у родителей наших была достойная пенсия. Сделай так,чтобы дороги были безопасными, у нас в стране. Сделай так,чтобы молодые семьи не прожигали свою жизнь в ипотеке. Вот тогда ,и только тогда я поверю вам Дорогой ты наш В.В.П
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