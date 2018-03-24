Путина переизбрали, и жизнь налаживается: бензин подорожает на 5,3%

Банк России допустил, что цены на бензин могут вырасти на 5,3% в этом году при полном переносе повышения акцизов в розницу. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. ЦБ напомнил, что повышение акциза в 2018 году будет проходить в два этапа: с 1 января и с 1 июня.

«В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за 1 л бензина на 2 руб. 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за 1 л дизельного топлива на 76 копеек», — говорится в докладе.

При этом стоимость бензина таким образом может вырасти на 5,3%.

«Полный перенос двукратного повышения акцизов в розничную цену бензина и дизельного топлива при прочих равных условиях приведет к росту цен указанных товаров на 5,3 и 1,9% соответственно, что внесет в годовую инфляцию около 0,14 п.п.», — отмечают в ЦБ.

Ранее в ФАС заявили, что не ожидают роста цен на бензин и дизельное топливо.

Напомним, обрадованным переизбранием Путина дорогим росиянам на этой неделе уже сообщили, что налоги для трудящихся будут повышены с 13 до 15 процентов (с каждой зарплаты).

Оплачивать обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета предложат населению. Источником финансирования реформы могут стать повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% и повышение пенсионного возраста. Такие меры давно предлагает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

Данная тема обсуждалась на одном из первых после выборов президента совещаний в кабмине. Его итоги премьер Дмитрий Медведев не раскрыл, признав, что налоговой системе все же нужна настройка, пишет газета "Ведомости".

Новости по теме:

ЦБ не разделяет оптимизма Путина по росту ВВП

А жизнь-то налаживается, налоги для трудящихся повысят!

Национальный Лидер взял гниение и газовыделение на свалке "Ядрово" под личный контроль