НАТО зашлет в Россию десятки скрипалей

"До 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со шпионской сетью Москвы". Конкретизируя эту информацию, издание сообщило, что "в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран".

В общем, понятно, что вышлют дипломатов, которых считают агентами спецслужб. Часть из них, конечно, перевербована спецслужбами стран пребывания - напомню, что Скрипаль был атташе в Испании, когда его завербовали, но активная его работа на западных хозяев началась после возвращения в РФ, когда он возглавил кадровую службу ГРУ.

Ну а тут сразу десятки агентов вернутся домой. Наверно, на какие-то приличные должности - это ж не их провал, а провал всей нашей внешней политики.

Наши тоже кого-нибудь вышлют, но эти разбредутся по двадцати странам, а у нас концентрация возможных двойных агентов вырастет неимоверно. А выявить подозрительных в такой толпе будет практически нереально.

В общем, запад одним махом скидывает все фишки. Считают, что больше не пригодятся?

Скверный признак...

А.Б.