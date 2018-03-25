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Московский листок

НАТО зашлет в Россию десятки скрипалей

Опубликовано 25.03.2018 в разделе комментариев 3

шпионы мид скрипаль
НАТО зашлет в Россию десятки скрипалей

"До 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со шпионской сетью Москвы". Конкретизируя эту информацию, издание сообщило, что "в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран".

В общем, понятно, что вышлют дипломатов, которых считают агентами спецслужб. Часть из них, конечно, перевербована спецслужбами стран пребывания - напомню, что Скрипаль был атташе в Испании, когда его завербовали, но активная его работа на западных хозяев началась после возвращения в РФ, когда он возглавил кадровую службу ГРУ. 

Ну а тут сразу десятки агентов вернутся домой. Наверно, на какие-то приличные должности - это ж не их провал, а провал всей нашей внешней политики.

Наши тоже кого-нибудь вышлют, но эти разбредутся по двадцати странам, а у нас концентрация возможных двойных агентов вырастет неимоверно. А выявить подозрительных в такой толпе будет практически нереально.

В общем, запад одним махом скидывает все фишки. Считают, что больше не пригодятся? 

Скверный признак...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Крымнаш написал 25.03.2018 02:06
А была бы вся украинанаш и весьмирнаш, и всепостаромунах , если бы не было принято это единственное решение. Кто там радовался крымнаху?
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Re:
гы написал 25.03.2018 01:46
Что-то такой "чистки" не припомню за последние лет 70.
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(без названия)
брэд написал 25.03.2018 01:44
Да никакого скверного признака. Обычная чистка компьютера, помещения, мойка унитаза, машины. Просто все приурочили чистку своих посольств от шпионов к такому удобному поводу.
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