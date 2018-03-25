Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

Российский певец Николай Басков обвинил британского рок-музыканта, одного из основателей тяжелого металла Оззи Осборна в плагиате. Об этом сообщает Telegram-канал "Super", опубликовавший видеообращение Баскова.

Речь идет о промопостере к шоу "Игра", на которой Басков снимает маску в виде собственного лица. Позже похожий снимок он обнаружил на афише Оззи Осборна. По словам российского певца, британский рок-идол использовал его идею без разрешения.

"Дорогой Оззи, я очень разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу «Игра» без моего разрешения. Я создал ее один год назад. Вы воспользовались идеей моего промо-постера и приедете со своим шоу в Россию, где я — действительно известный певец, как король", - заявил Басков.

Он также предложил Осборну встретиться и обсудить инцидент 2 июня в Москве, когда британский артист посетит российскую столицу с концертом.