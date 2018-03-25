Изъеденная коррупцией латиноамериканская модель

СПОР О ДИАГНОЗЕ (И О МНОГОМ ДРУГОМ)

Лучший "яблочный" политический теоретик Лев Шлосберг, заявивший, что его партия "заключает коалиции только со своими избирателями" (но готова на альянсы на муниципальном уровне), выступил с программной статьёй "Россия развитого путинизма/ Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества".

Я сейчас не будут придираться к тому, что даже чувствуя себя "кронпринцем" (или, если угодно, "диадохом", что точнее, ибо за диадему басилевса ещё надо побороться), делать такие стратегические заявление до высказывания до данному вопросу "ЦК", или Явлинского, или Слабуновой - несколько бестактно. Тем более, в столь категорической форме.

Я хочу сосредоточиться на вот этом пассаже, потому что внешне выглядя безукоризненно с точки зрения радикальной демократической оппозиционности, оно содержит несколько принципиальных ошибок. Разумеется, это ошибки только в моей системе координат политической философии.

Я придираюсь только потому, что неправильно выставленный диагноз мешает правильному лечению.

Например, 14 лет либеральная пропаганда обличала "совковость" и не могла понять, почем всё не побеждает, хотя на во время предыдущего исторического цикла ровно того же срока - от высылки Солженицына до "письма Нины Андрееевой" ей хватило для раскола партийного истеблишмента. При этом, обличая фашизоидность путинизма, она не могла выявить некие принципиальные отличия знакомого советского постсталинского тоталитаризма от фашизма (правого тоталитаризма), с которым столкнулись впервые.

Итак, вот эти тезисы Льва Марковича.

"Советскому имперскому избирателю – главному избирателю Путина – свойственна готовность легко жертвовать общественными и личными ценностями, в которых нет потребности и которые не являются «скрепами» корпоративного государства – в первую очередь свободой. Голосование за Путина – это сознательное самоотречение от свободы ради безопасности."

Прежде всего, россиянский электорат, разумеется, во многом имперский. Но вряд ли именно имперский реваншизм двигал избирателями в национальных "республиках". Точнее сказать, они поступали именно как население колоний, управляемых деспотически. То, что марксисты называли "двойным гнётом". Понятно, что разубеждать Северный Кавказ или Поволжье-Урал в имперскости не надо, "ключик" туда - идеи антиколониализма.

Самое главное. "Путинский человек", имя многие свойства "совка", тем не менее он - не "советский", а "веймарский" "человек". Советский человек не знал плюрализма и открытой политической борьбы. А "веймарский" (и "муссолиниевский" и "франкистский") - знал и сознательно отринул их.

Я всё время не устаю повторять, что фашизм отличается от большевизма именно тем, что фашизм был орудием уничтожения вполне развитого гражданского общества и институализированной демократии.

Фашизм - это восстание против демократии. Кстати говоря, всегда именно имеющее характер насильственной революции, путча, мятежа. Даже у "демократически избранного" Гитлера - ЧП под ложным предлогом и террор штурмовиков.

Но фашизм - это восстание против демократии большинства населения, это - такой антидемократический бунт. В отличие от бунтов левых - антиконсервативных и антилиберальных.

Поясню разницу.

Представьте, что в СССР в 1981 года на выборах в Верховный совет кроме Брежнева разрешили бы участвовать дочери Сахаровых Татьяне Янкелевич (вместо - академика, который в ссылке), Шелепину - с неосталинистской и шовинистической программой, известному директору прославленного комбината с "кастровской" платформой (сам читал в те годы в "Науке и жизни" интервью с таким - заменить выпуск личных автомобилей развитием общественного транспорта), и бывшего работника ЦК Александра Яковлева с программой "возвращения к чистому ленинизму" (в тогдашнем понимании НЭП и свобода внутрипартийных дискуссий).

Это вызвало бы невиданный ажиотаж, яростные споры - перефразируя Андропова - "от дворников до министров", очень не очевидный результат...

И всё на фоне заявления Солженицына и его сторонников о том, что участия в выборах - это легитимация узурпации власти большевиками в 1917-18 году.

Советский человек тосковал по любому разнообразию. И для него государственной мифологией был гуманизм, а не имперский реваншизм.

А путинизм, имея многие черты сталинизма (который сам бы восстанием партийных масс против позднего ленинизма), являясь по сути "рыночным сталинизмом", тем не менее и есть тот самый, со страхом предсказываемый с конца 80-х - русский имперский фашизм. Только в "бархатной форме" - такая изъеденная коррупцией латиноамериканская модель.

Поэтому антипутинистская пропаганда (т.е. атака не против Путина, против всей опрично-номекнлатурной системы) должна вестись с позиций антифашистской, антидиктаторской, а не как такое продолжение перестроечной антисталинской и антикоммунистической.

Как раз "путинский человек" - это гипермещанин и мегаэгоист. Никакой аскезы ради великого проекта он не понимает (все таковые сбагрены в Донбасс). Он не Павел Коган, который мечтал о Ганге, или Михаил Светлов с его передаче земли "в Гренаде крестьянам".

Это, скорее, немецкий бауэр, радующийся пригону в рабыни украинских девушек и предвкушающий латифундию на берегах "Мутер-Волги".

Поэтому никакими своими личными свободами он не жертвовал ради "корпоративных скреп" - он их отверг, боясь, что его сын в интернете найдёт себе бойфренда. Не смейтесь. Цвет отечественной политологии на совещании в июне 2014 года восхищался гениальным использованием гомофобии в качестве идеального пропагандистского антилиберального оружия "докрымской эпохи".

И не было голосование за Путина выбором безопасности вместо свободы. Это не принятие "Патриотического акта", не голосование за де Голля 60 лет назад или за Гитлера и Муссолини - как гарантов от гражданской войны и захвата власти большевиками. Тот выбор был сделан в 2000 и 2004 году. И аннулирован куда большей поддержкой Лучше-Чем-Несвобода-Медведева.

Это фашистский ритуал партиципации с вождём. Который в СССР не знали с 1953 года.

Партиципация в данном случае - это именно и есть "коалиция с избирателями", т.е. как бы личная уния. Только не с партией, а с вождём. В отличие от коммунистических стран, ПЖиВ - бессильное и презренное политическое ничтожество, которое и на час не пересидит Путина.

Остроумие на лестнице. Белковский только что напомнил слова Суслова о том, что в Чехословакию пришлось вводить танки через полгода после отмены цензуры, а если в СССР её отменить, то некому будет вводить танки. Секретарь ЦК КПСС по идеологии понимал, что Советский строй держится только на цензуре и КГБ внутри и угрозе интервенций - в Восточной Европе. И жизнь полностью подтвердила его правоту.

А у нас - по критериям Суслова - нет никакой идеологической цензуры вообще. Есть лишь попытки отсечь наиболее резкие формы "деконструкции". И нежелание большинства искать альтернативной точки зрения. А у ищущих её - подавляющая приверженность различным формам фашистских доктрин, а не демократическим или либеральным.

От редакции: В свое время Е.В.Ихлов достаточно едко высмеял мой жалкий результат на прецедентных выборах в Химках и объявил даже, что левой составляющей в российской оппозиции считай, что нет. Я, кстати, внял его словам, и приял решение лично в выборАх больше не участвовать - такое участие приносит репутации больше вреда, чем пользы. Хотя все прекрасно понимают, что уже тогда в Химках никаких выборов не было - в смысле опускания бумажки в ящик и подсчета голосов, кто за кого. Победитель был назначен заранее, причем настолько наглым образом, что и говорить не о чем.

Но вот на всех последних выборАх "Яблоко" получает столь же комичный результат, как я в Химках. И это напрямую связанные вещи - те местные выборы были моделью, шаблоном, который пришел на смену предыдущей системе, последним прости которой были выборы Путина в 2012 году. В Химках других результатов, кроме заранее заявленных, не могло быть в принципе. Как и на всех последующих выборАх. А в самих Химках, кстати, от греха главу города вообще теперь не выбирают, как и в ряде других "взрывоопасных" городах Подмосковья.

Так зачем "Яблоко" и Явлинский персонально вообще пошел на эти выборА, результат которых, 70Х70, был объявлен задолго до регистрации первого кандидата?

Нет, мы все прекрасно понимаем, зачем. Пока еще "путинская модель" предполагает участие статистов. Но, кстати, все более исчезающее по значимости - и Грудинин, и Жириновский, и Явлинский показали результаты, наихудшие для своих партий за всю историю. "Путинская модель" весьма наглядно демонстрирует ненужность альтернативных выборов как таковых - в этой модели, разумеется. Оно и понятно - буржуазная диктатура куда дешевле обходится правящему классу, чем буржуазная демократия. Участники прошедших выборОв получили бонусы, за которыми в более либеральные времена даже уважающий себя начальник штаба не нагнулся бы...

Но партия Явлинского точно участвует в выборАх не ради бонусов, ведь верно?

Ну так объясните же, зачем она это делает, если от такого участия ее репутации один вред, а выстраивающаяся с их помощью система вообще отрицает необходимость таких партий, как "Яблоко"?

У меня ответ один - это сознательное подыгрывание системе, не по любви, конечно, а по расчету. Но расчет явно неверный... А весь последующий политологический блуд - это неловкая попытка прикрыть ладошками обоссанные штаны.

Анатолий Баранов