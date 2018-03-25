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Московский листок

Программа "Мой мусор" будет финансироваться Собяниным и Вороьёвым из личных миллионов?

Опубликовано 25.03.2018 в разделе комментариев 2

москва едро собянин подмосковье воробьёв мусор ядрово
Программа "Мой мусор" будет финансироваться Собяниным и Вороьёвым из личных миллионов?

Десятилетняя девочка Таня из подмосковного Волоколамска вошла в инициативную группу по решению проблем мусорного полигона "Ядрово", сообщается в субботу в Telegram канале активистов. 

"Инициативная группа вместе с и.о. главы района Андреем Вихаревым находится на территории полигона ТБО "Ядрово" и осматривают старую карту полигона и новую карту. Им, как и было обещано, поставили на самой территории полигона палатку, в которой и будет проходить заседание рабочей группы. Девочка Таня вошла в инициативную группу и тоже осматривает полигон", - говорится в сообщении.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось порядка 150 детей. 

Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. 23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев. 

Десятилетняя девочка Таня из Волоколамска стала героиней множества интернет-мемов после своего появления на митинге против "Ядрово" 21 марта, где она грозила жестом губернатору Московской области.

Дядя в чёрном, редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный размышляет:

- Смотрите-ка, как проблема мусорной дефекации столицы выходит не просто в топ новостей, но и в политическую повестку оппозиции! А что, раньше не было проблем замусоривания Подмосковья изобильным мусором мегаполиса? Была, конечно же - просто её умышленно не замечали ни зюгановцы, давно метившие в местные губернаторы, ни либерало-яблочники, давно сидящие на хлебных местах в Подмосковье. Более того: тысячи (!!!) мусоровозов сейчас "толпятся" у въезда на Ядрово. То есть проблема-то обострилась. Помните, как осенью они неделями "искали источник", хотя воняло на всю столицу чётко именно Кучино? И полигонов (кто это название выдумал? может, предвидя расстрелы чинуш на мусоре как в Бутово в 1937-м?) таких - не два и не три. А генеральная проблема-то очевидня: столица, то есть конкретно Собянин, экономя на переработке мусора, оказался "в доле" от такого медленного подрыва здоровья сотен, если не тысяч жителей Подмосковья. Мусор ведь - это бомба замедленного действия. Вот она потихоньку и начала взрываться. А наши доморощенные капиталисты считали, что он будет лежать тихо, не "газуя"? Им, в Москве, было проще потратить 9 миллиардов на показушную программу "Моя улица", на плиточку и фонарики, чем на переработку мусора - вот суровая реальность. Как-то тут хитренько всё успеть переиграть - не получится. "Крутой губер" Воробьёв, хваставшийся строительством заводов по производству соевых соусов (та же самая трудноперерабатываемая упаковка)  дрожащим голосом по всем своим телеканалам и радиостанциям, "забашляя" эфирное время на Бизнес-ФМ, например, сообщает, что уже выписаны голландские специалисты, которые будут думать, что делать со "сволочным газом". Нет, расеянский сволочной газ миллионерский, чиновный - уже воспламенился, господа, обратного хода нет. Это вы тут наскладировали тонны убийственного мусора - вот теперь сами лезьте и перебирайте его вручную! Надо же, миллиарды на голландских специалистов нашлись - тогда как если б вовремя нашлись миллионы на переработку мусора, было бы всё проще и без проблем для здоровья жителей Волоколамска, которым нарушившие запрет обладминистрации врачи сказали буквально следующее: "Ваши дети подыхают, бегите отсюда!" Но бежать некуда и не на что, трудящиеся не имеют сбережений даже для съёмного жилья (хотя сотни уже сняли квартирки - что, мразь единороссовская, птичка божья, ты им компенсируешь это из своих миллиардов "честно заработанного" на их же здоровье?!!) - Москву опоясывают эти язвы капитализма. Придётся тратить бюджетные миллиарды на мусороперерабатывающие косплексы - а то упаковку-то делать научились, а перерабатывать её - нет. Завтра опубликую свой материал об этом. Не эколог, хотя и был разок делегатом от "Зелёных России" на соцфоруме в Швеции (2008), но вот придётся основные тезисы решения этой генеральной проблемы нашего общего будущего изложить. Ну, а всему левому фронту (маленькая буква тут означает широкий фронт) - занимать окопы под Волоколамском!   



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Всего комментариев к статье: 2
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ЗАДАЧА КРЕМЛЯ И ЕГО УПЫРЕЙ ЧИНОВНИКОВ - УБИВАТЬ - УБИВАТЬ - УБИВАТЬ
ЛЮДЕЙ МИЛЛИОНАМИ написал 25.03.2018 11:57
ВОЙНЫ - ПО ПЕРИМЕТРУ МОРДОРА КТО НАЧАЛА - КРЕМЛЬ, СО ВСЕМ МИРОМ ПОССОРИЛИСЬ - КРЕМЛЬ - РОССИЯ ПРЕВРАЩЕНА В КОНЦЛАГЕРЬ - а дальше неизбежная война и голод смерть распад снова война и массовые людоедства - это уже неизбежность. и делают это ПСЫ В ГИТЛЕРОВСКИХ ПОГОНАХ. + депутаны + судьи + каратели + т.н. оппазиция.
И ДОЖДЬ И ЭХО И НБП И ШМАЛЬЦЕВ И КУРГИНЯН И ВСЕ ВСЕ ВСЕ - КТО ОБЪЕДЕНЯЕТ ЛЮДЕЙ - подконтрольны и служат ФСЖБ - давно поря понять, что любые оппазиционеры в сраной - служат КРЕМЛЮ - открыто или через кураторов, даже финансирование из за бугра - идет на деньги и от фирм подконтрольных ФСЖБ. даже этой сайт - имитирует оппазиционность. якобы балакает про социализм и КПSS - а на самом деле - фикция. ПОПРОСИТЕ БАРАНОВА СДЕЛАТЬ НАРОДНЫЙ ОТДЕЛ - КУДА КАЖДЫЙ МОГ БЫ ПУБЛИКОВАТЬ НОВОСТИ/СТАТЬИ, ПУСТЬ РАЗРЕШИТ ПОСЕТИТЕЛЯМ СОЗДАВАТЬ ОПРОСЫ, ПУСТЬ РАЗРЕШИТ ЖЕЛАЮЩИМ быть авторами или вести свой блог на сайте, и увидите, что даже этот комментарий будет удален. МОРДОР - БУДЕТ УНИЧТОЖЕН - голодом войной и озверевшей от безнаказанности псарней и богатьем.
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Re: Вовке Пу
Светослав,,,,,,,,,,,,,, написал 25.03.2018 11:30
Глупая ты лысая обезьяна ))
Я расскажу тебе, как оно будет: из-за сокращения валютных поступлений от продаж ресурсов Путька с корешами сократят ваше поголовье раз в 5 -- вы жрете слишком много. Ни по Западу, ни по нам они лупить не будут, иначе умрут сами, умрут их жены/дети/соски чего им очень не хочется.
.
Поэтому, крайними будете вы -- безмозглое и дешевое двуногое русское мясо. Активных из вас Путька убьет на периферии, как под Хишамом, пассивные сдохнут сами от стекломоя и наркоты, пожирая под видом еды набодяженное кауказцами в подвалах говнище, без медицины, под жутким налоговым прессом.
.
Так сдохнет самый пи3доватый народ планеты Земля, куда ему дорога давным-давно.
.
з.ы. Черномотя! Применяй свои волосатые ладошки по прямому назначению! ))
.
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