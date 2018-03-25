Программа "Мой мусор" будет финансироваться Собяниным и Вороьёвым из личных миллионов?

Десятилетняя девочка Таня из подмосковного Волоколамска вошла в инициативную группу по решению проблем мусорного полигона "Ядрово", сообщается в субботу в Telegram канале активистов.

"Инициативная группа вместе с и.о. главы района Андреем Вихаревым находится на территории полигона ТБО "Ядрово" и осматривают старую карту полигона и новую карту. Им, как и было обещано, поставили на самой территории полигона палатку, в которой и будет проходить заседание рабочей группы. Девочка Таня вошла в инициативную группу и тоже осматривает полигон", - говорится в сообщении.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось порядка 150 детей.

Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. 23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Десятилетняя девочка Таня из Волоколамска стала героиней множества интернет-мемов после своего появления на митинге против "Ядрово" 21 марта, где она грозила жестом губернатору Московской области.

Дядя в чёрном, редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный размышляет:

- Смотрите-ка, как проблема мусорной дефекации столицы выходит не просто в топ новостей, но и в политическую повестку оппозиции! А что, раньше не было проблем замусоривания Подмосковья изобильным мусором мегаполиса? Была, конечно же - просто её умышленно не замечали ни зюгановцы, давно метившие в местные губернаторы, ни либерало-яблочники, давно сидящие на хлебных местах в Подмосковье. Более того: тысячи (!!!) мусоровозов сейчас "толпятся" у въезда на Ядрово. То есть проблема-то обострилась. Помните, как осенью они неделями "искали источник", хотя воняло на всю столицу чётко именно Кучино? И полигонов (кто это название выдумал? может, предвидя расстрелы чинуш на мусоре как в Бутово в 1937-м?) таких - не два и не три. А генеральная проблема-то очевидня: столица, то есть конкретно Собянин, экономя на переработке мусора, оказался "в доле" от такого медленного подрыва здоровья сотен, если не тысяч жителей Подмосковья. Мусор ведь - это бомба замедленного действия. Вот она потихоньку и начала взрываться. А наши доморощенные капиталисты считали, что он будет лежать тихо, не "газуя"? Им, в Москве, было проще потратить 9 миллиардов на показушную программу "Моя улица", на плиточку и фонарики, чем на переработку мусора - вот суровая реальность. Как-то тут хитренько всё успеть переиграть - не получится. "Крутой губер" Воробьёв, хваставшийся строительством заводов по производству соевых соусов (та же самая трудноперерабатываемая упаковка) дрожащим голосом по всем своим телеканалам и радиостанциям, "забашляя" эфирное время на Бизнес-ФМ, например, сообщает, что уже выписаны голландские специалисты, которые будут думать, что делать со "сволочным газом". Нет, расеянский сволочной газ миллионерский, чиновный - уже воспламенился, господа, обратного хода нет. Это вы тут наскладировали тонны убийственного мусора - вот теперь сами лезьте и перебирайте его вручную! Надо же, миллиарды на голландских специалистов нашлись - тогда как если б вовремя нашлись миллионы на переработку мусора, было бы всё проще и без проблем для здоровья жителей Волоколамска, которым нарушившие запрет обладминистрации врачи сказали буквально следующее: "Ваши дети подыхают, бегите отсюда!" Но бежать некуда и не на что, трудящиеся не имеют сбережений даже для съёмного жилья (хотя сотни уже сняли квартирки - что, мразь единороссовская, птичка божья, ты им компенсируешь это из своих миллиардов "честно заработанного" на их же здоровье?!!) - Москву опоясывают эти язвы капитализма. Придётся тратить бюджетные миллиарды на мусороперерабатывающие косплексы - а то упаковку-то делать научились, а перерабатывать её - нет. Завтра опубликую свой материал об этом. Не эколог, хотя и был разок делегатом от "Зелёных России" на соцфоруме в Швеции (2008), но вот придётся основные тезисы решения этой генеральной проблемы нашего общего будущего изложить. Ну, а всему левому фронту (маленькая буква тут означает широкий фронт) - занимать окопы под Волоколамском!