Пожар в очередном торгцентре заставил ввести ЧС во всей Кемеровской области

Режим чрезвычайной ситуации введен в Кемеровской области из-за пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По официальным данным, погибли пять человек, но родственники не могут связаться еще с 17 людьми, которые могут быть в сгоревшем здании. Очевидцы отмечали, что эвакуация из горящего здания была организована плохо: людям приходилось прыгать из окон, а некоторые оказались на крыше и дожидались помощи спасателей там.

О введении ЧС в регионе рассказал глава МЧС Владимир Пучков, который созвал экстренное заседание рабочей группы по чрезвычайным ситуациям. По последним официальным данным, в огне погибли трое детей и двое взрослых, пострадали около 30 человек.

"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам", - сказал глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пучков доложил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом центре продолжаются. "Есть риски взрывов и другие опасности", - предостерег он. Группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов.

По данным СМИ, работающие на месте спасатели МЧС опасаются, что здание может обрушиться. Из соседних строений людей тоже эвакуировали.

Пучков также поставил традиционную задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады.

Как сообщалось, трое детей и женщина погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово. По разным данным, очаг возгорания находился либо в одном из кинозалов на верхнем этаже, либо в детском центре рядом с ним.

Meduza сообщает, что в момент возгорания пожарная сигнализация не сработала. Из-за этого некоторые посетители оказались отрезаны от выходов, и им пришлось выпрыгивать из окон либо забираться на крышу.

В ТЦ могут быть еще 17 человек

В МЧС заявили, что родственники не могут связаться с 17 людьми, которые могут находиться в сгоревшем ТРЦ "Зимняя Вишня". Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин.

Он также сообщил, что в результате пожара пострадали 24 человека: "Шесть человек остаются в больницах, остальным назначено амбулаторное лечение", - сказал он. По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

От редакции: Не смотря на неоднократные "пожарные" предупреждения и прецеденты, ни один торговый центр на территории РФ не сделал выводов. А горело чаще в Москве, - собственно, было всей стране и заметно. Системы пожаротушения - китайские, безопасность ни к чёрту, а страдают каждый раз дети... Ещё одна язва капитализма, причём при нынешнем режиме явно неизлечимая. Минувшее лето и осень никого ничему не научили - и эти выкачивалки денег продолжают загораться, а эвакуация из этих сундуков - специально не продумывалась, ведь главное клиента залучить, а не выпустить... Ниже лишь небольшой список подобных, аналогичных пожаров, в которых всякий раз страдали в первую очередь дети.

Д.Ч.

Новости по теме:

Горит крупный торговый центр в Москве

"Синдика" полыхает почти как "Рио", но жертв будет больше

Не менее восьми москвичей пострадали при пожаре в торгцентре "Рио"