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Московский листок

Пожар торгового центра в Кемерово, есть погибшие

Опубликовано 25.03.2018 в разделе комментариев 0

В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове пожаре пострадало 26 человек, сообщает ТАСС. Погибли четыре человека — трое детей и женщина. Они находились в момент пожара в детской игровой комнате. 26 человек были госпитализированы в медицинские учреждения города, в основном с отравлениями продуктами горения.

Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания. Сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобили, припаркованные у ТЦ, чтобы обеспечить проезд к месту происшествия машин «скорой помощи» и спецтехники. Здание оцеплено.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ст. 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

***

Вы заметили, что любое подобное происшествие сопровождается сообщением о возбужденных уголовных делах? Это должно означать, видимо, что не беспокойтесь, граждане, меры принимаются...

Ни хрена ничего не принимается, граждане!

Давайте вспомним, сколько в последние годы было подобных трагедий в разных торговых центрах и прочих учреждениях повышенного буржуазного счастья? Горят, рушатся. Слеплены из дерьма, держатся на честном слове людей, ни разу в жизни честного слова не сказавших. 

Надзорные органы? Так на каждом из них ценник прилеплен, сколько стоит согласовать то, что согласовать невозможно. Вот уверен почти на сто процентов, что документы у ТЦ в Кемерово были в полном порядке.

Кстати, следственные органы в первую очередь будут проверять именно бумажки. Если что-то не в порядке, то может и возбудят дело какое-нибудь, а если в бумажках сгоревшая детская комната числится несгораемой - то и претензий нет... Пожар начался в игровой комнате! Это ж с ума сойти, чем они ее оборудовали и как проверяли?

И знаете, какой будет вывод из всего произошедшего? А не будет особого вывода. До следующей трагедии.

А.Б.



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