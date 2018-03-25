Сепаратист-неудачник Пучдемон задержан в Германии по ордеру испанского королевства

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, который в субботу покинул Финляндию, задержан в Германии, сообщил адвокат политика. Власти Испании выписали всеевропейский ордер на его арест, на родине экс-главе женералитета Каталонии грозит до 25 лет тюрьмы по обвинениям в организации восстания и проведении незаконного референдума, после которого он провозгласил Каталонию независимой.

Власти Испании отстранили Пучдемона и его коллег от управления после проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии, после чего Пучдемон и ряд министров его правительства бежали в Бельгию. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

Ордер на арест каталонского политика был выписан в пятницу, на следующий день после его приезда в Хельсинки.

Reuters полагает, что теперь Германия инициирует процесс экстрадиции в Испанию.

Помимо Пучдемона, в мятеже и растрате (из-за организации референдума) обвиняют еще 24 политиков из Каталонии. На этой неделе Верховный суд распорядился на время разбирательства взять под стражу без права на освобождение под залог пятерых ключевых каталонских политиков. В их числе и Жорди Турулл, который был кандидатом на пост главы правительства Каталонии, вакантный с ноября 2017 года.

Напомним, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон 22 декабря приветствовал победу своих единомышленников на парламентских выборах, назвав ее "пощечиной" премьер-министру Испании Мариано Рахою. "Рахой проиграл плебисцит, которого он сам хотел", - заявил в ночь на пятницу журналистам в Брюсселе Пучдемон. "Испанское государство потерпело поражение", - считает он.

"Европа должна понять, что решение, предложенное Рахоем, не работает. Все, кто поддерживает Рахоя - пусть даже своим молчанием - должны это заметить. Каталония должна сама определять свое будущее", - заявил Пучдемон. Сторонники независимости одержали победу на прошедших в четверг выборах в парламент Каталонии, получив 70 из 135 мандатов. Партия Пучдемона - "Вместе за Каталонию" - набрала 34 места.

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