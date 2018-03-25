Анатолий Баранов: две недели назад пересекал пролив на пароме - Ислямова не видал

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" на тему украинского терроризма.

В Киеве намерены «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. Об этом в интервью порталу «Обозреватель» заявил один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещен, да покарает его Аллах и Роскомнадзор), координатор «блокады» Крыма Ленур Ислямов.

По сего словам, сразу после открытия движения по мосту необходимо фиксировать весь проезжающий по нему транспорт и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию полуострова. По его словам, к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

«Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», — заявил Ислямов.

На вопрос журналиста о том, собирается ли Ислямов физически препятствовать движению, он ответил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.

- Это не первое обещание Ислямова организовать «проблемы» Крымскому мосту. Насколько эти угрозы реальны?

— Я бы отметил, что эти угрозы звучат не стороны официальных властей Украины, а со стороны «Меджлиса», и то не всего. Ничего удивительного. Ислямов собирался уже перекрывать движение судов по Керченскому проливу. И что? Недавно, две недели назад, я пересекал пролив на пароме — видел рыб, птиц, строящийся мост, а Ислямова что-то не наблюдал, — комментирует главный редактор сайта ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— И все же, вероятность реализовать видеофиксацию авто есть?

— Если запустить несколько спутников, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение из космоса, установить на этих спутниках аппаратуру соответствующего разрешения, то фиксировать все проезжающие транспортные средства можно. А после обработки данных составлять списки, например, лиц, которым запрещен въезд на Украину, счета которых могут быть арестованы в украинских банках и так далее. Пять-шесть сотен миллионов долларов, и проект будет вполне реализуем. Ну, может чуть больше…

— Откуда эти деньги возьмут? Американские спутники привлекут?

— Я плохо себе представляю, зачем американцам тратить деньги на такую игрушку для Ленура Ислямова. Сам пусть ищет деньги, сам запускает спутники и следит.

— Какие санкции может организовать Киев против тех, кто пользуется мостом?

— Я уже сказал: запретить въезд на Украину, арестовать счета в украинских банках, закрыть бизнес на Украине. Может обратиться к европейцам, с предложением налагать по украинским спискам санкции по всему Евросоюзу — после солидарной высылки дипломатов, назначенной на 26 марта, уже мало чему удивляешься. Но как-то отдает идиотизмом.

Ну, представьте, звоните вы в швейцарский банк, а вам на другом конце провода сообщают, что ваш счет заблокирован, поскольку украинский спутник зафиксировал автомобиль с вашим номером на Крымском мосту… Такого еще не бывало. Проще уж совсем заблокировать все российские загранпаспорта и объявить вообще всем россиянам санкции, вплоть до грудных младенцев. Мол, террористическая нация.

— Ислямов не исключил физических мер, если санкции не дадут никакого результата.

— Если это угроза террористических актов, то пусть европейские спецслужбы занимаются своими подшефными террористами. Но мне кажется, это просто болтовня. Хотя в свете печального опыта борьбы Европы с исламским терроризмом я бы на их месте как-нибудь, да отреагировал. Кстати, почему-то даже у нас предпочитают делать вид, что украинского терроризма не существует в природе.

— И как России следует реагировать?

— Ленур Ислямов, частное лицо, позволяет себе угрозы в адрес целого государства и его граждан. И не он один. В Москве не первый год все это пропускают мимо ушей. А ведь была странная история с отравлением таллием сотрудников авиазавода в Таганроге. А взрывы мин-ловушек в Ростове-на-Дону, минирование железнодорожного переезда в Ростовской области, подрыв самоходной артиллерийской установки на полигоне в Неклиновском районе? Внятных причин так и не было названо… Ну, обождем, пока господин Ислямов не сделает что-нибудь поубедительней. А то все списывают на бытовые причины.