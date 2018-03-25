Пожар в Ленинграде и гибель двух детей устроил рудимент - кипятильник

Двое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Следственного комитета.

Пожар произошел поздно вечером 24 марта 2018 года в квартире одного из домов, расположенного по улице Гаккелевской. Родители ушли на работу, оставив без присмотра пятилетнюю девочку и ее двухлетнего брата. Дети "включили кипятильник в розетку и положили его на диван, в результате чего произошло возгорание", сообщили следователи.

"Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия они скончались в автомобиле скорой помощи от отравления угарным газом", - говорится в сообщении. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст 109 УК РФ).

Напомним, сегодня же режим чрезвычайной ситуации введен в Кемеровской области из-за пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По официальным данным, погибли пять человек, но родственники не могут связаться еще с 17 людьми, которые могут быть в сгоревшем здании. Очевидцы отмечали, что эвакуация из горящего здания была организована плохо: людям приходилось прыгать из окон, а некоторые оказались на крыше и дожидались помощи спасателей там.

О введении ЧС в регионе рассказал глава МЧС Владимир Пучков, который созвал экстренное заседание рабочей группы по чрезвычайным ситуациям. По последним официальным данным, в огне погибли трое детей и двое взрослых, пострадали около 30 человек.

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