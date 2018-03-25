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На базе атомных подлодок в Мурманской области чинят котлы быстрее, чем в Пиндушах

Опубликовано 25.03.2018 в разделе комментариев 0

минобороны зима мурманск
На базе атомных подлодок в Мурманской области чинят котлы быстрее, чем в Пиндушах

Более 10 тысяч жителей военного городка Заозерск в Мурманской области остались в субботу без горячего водоснабжения и тепла, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в местной администрации. Заозерск - военный город, обслуживающий базу атомных подводных лодок у границы с Норвегией. 

Собеседник агентства сообщил, что "на котельной из-за аварии вышли из строя котлы. По его словам, это не первая авария на котельной в ЗАТО.

В пресс-службе Северного флота NEWSru.com уточнили, что в Заозерске произошла приостановка работы муниципальной котельной, которая обеспечивает теплом городской жилой фонд, а также ряд учреждений Северного флота. По предварительной оценке причиной происшествия стал низкокачественный мазут, закупленный по муниципальным контрактам. 

В настоящее время на котельной проведены ремонтно-наладочные работы. В 20:00 был осуществлен запуск котлов и возобновлена подача теплоносителя потребителям.

Однако не везде на севере РФ так быстро ремонтируют котельные. Карельский поселок Пиндуши, например, заранее готовили к холодной зиме с веерными отключениями после взрыва одного из двух котлов для отопления. Авария произошла 23 ноября 2017-го года. Быстро выяснилось, что отремонтировать котел в замерзающем поселке не удастся. "Столица на Онего" и другие региональные СМИ тогда сообщали, что местная администрация собирается привезти замерзающим жителям новый второй котел. До этого времени оставшемуся должна была помогать паровая горелка, которую заказали в Петербурге. Доставка нового котла должна была занять около трех недель. 

Однако накануне в ходе заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике в Заксобрании Карелии врио гендиректора "Прионежской сетевой компании" Михаил Заворовский описал совсем иную перспективу. Как сообщает сайт "Петрозаводск говорит", Заворовский прогнозировал веерные отключения в Пиндушах - иначе зиму не пройти. 

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