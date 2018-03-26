О том, как Путин еще 6 лет не будет бороться с коррупцией

Такое ощущение, что «Обращение президента В.Путина к гражданам России» 23 марта сочинял застигнутый врасплох кремлевский полотер, которого попросили заменить срочно увезенную в роддом спичрайтершу.

А что? Кто-нибудь домагнулся до нее в державных коридорах власти или в подсобке для швабр - и вот, пожалуйста. Страна вмиг онемела.

Полная беспомощность и незнание элементарных надежд, нужд и забот граждан. Это спич управляющего банно-прачечным комбинатом - не более. Или двойника, которого подняли по тревоге и спешно выставили к микрофону.

Такую речь невозможно представить в устах главы термоядерного государства с неуправляемой траекторией, который вроде бы рулил им «18 брежневских лет». И пошел на новый срок.

Впрочем, судите сами. Вот квинтэссенция упований г-на оратора на предстоящие 6 лет:

«Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу - образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и посёлки. И всё это – на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить».

Будем, станем, начнем… А кто раньше-то вам мешал все это делать? Про 25 млн. рабочих мест мы уже слышали. Как и про удвоение ВВП с тем же исходом. Тут мы, кстати, не зря заикнулись о дублере.

Крещенским вечером 19 января дьякон Андрей Кураев объявил в своем ЖЖ, что в проруби на Селигере окунался не президент Путин, а его двойник. Он не наложил на себя крестное знамение, а обмахнулся неким «треугольником» слева направо (https://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html).

Прошло два с хвостиком месяца. Почему смолчал непредсказуемый г-н Песков, который, как известно, то и дело от имени Кремля несет «пургу»? Нам-то что думать?

А думать остается, что двойник. Тем более, что так и не предъявили никакой личности с удостоверением кандидата в президенты на имя Вл.Путина. Кандидатов Грудинина с «ксивой» в руках показали, Собчак, Жириновского, Бабурина... А №1 не показали.

И тогда вопрос: что это за «технологический рывок», который бессрочный лидер предначертал всем нам совершить? Каковы его тактико-технические данные? Их нет.

На какие, простите, шиши «рывок», если 4-й год подряд Госдума утверждает госбюджет с «дырой» в 1,3 трлн.руб? На какой элементной базе «рывок»?

Вы - что, возродили Минэлектронпром и Минрадиопром? Не возродили. Электронная «начинка» и чипы в ваших самых неуправляемых ракетах даже боюсь сказать, из каких стран НАТО. Чтобы не сглазить.

Разве создание отечественной «кремниевой долины» под названием «Сколково» и «Роснано» с триллионными бюджетами не замышлялись как технологические рывки? Где результаты? В Генпрокуратуре? Понятно.

Когда в январе 2012 г. я полюбопытствовал у экс-министра ракетно-космической отрасли СССР Олега Бакланова, почему навернулся сверхамбициозный проект «Фобос-Грунт», он ответил со вздохом:

- Что вы хотите, когда вся промышленность на боку?

Какая «миссия на Марс» в 2019-м? Зачем? Ну, выйдет на марсианский грунт бабушка Матвиенко - а дальше? «Не пейте больше этот боярышнег», - как говорят у них на Западе.

В 2014 г. медведевские либералы и примкнувшая к ним мадам Наибулина вдвое обвалили рубль и затолкали экономику в непролазный экономический кризис. Выхода из него по сей день не видит сам хозяин Кремля

Так какой «рывок»? Простите великодушно, но дедушка, не владеющий Интернетом, считающий его подлянкой ЦРУ и обещающий через своих советников его прихлопнуть - органически и психологически неспособен ни на какие «технологические рывки». Они возможны только при полной и окончательной победе над коррупцией.

Но кто не знает легендарную фразу экономиста Мих. Делягина: «Коррупция - основа нынешнего государственного строя. Большинство государственных решений принимается из коррупционных соображений». То есть во имя взятки родимой, отката, заноса, распила. Будь то нацпроекты, сочинская Олимпиада или мундиаль-2018.

А вот с коррупцией, судя по «тронной речи», избранник 56 млн. чел. бороться не собирается. В его предначертаниях даже слова такого нет.

Там вообще нет очень много хороших и слов. Например, «Конституция, законность, справедливость, правовое государство, права и свободы граждан, доступное жилье, рождаемость, многодетные матери, дети-сироты, повышение пенсий, пособий, стипендий, искоренение нищеты». А нищих в России 23 млн.душ.

Пока дорогой Владимир Владимирович может похвалиться одним. Созданием лучшей мире системы потрошения казны, получения взяток и их отмывания. Либо записыванием в декларациях несметных миллионов на жен без указания их имен-фамилий и места работы, либо скупкой «запасных аэродромов» в странах НАТО. А иногда и то и другое вместе.

За 10 лет он так и не согласился ратифицировать ст.20 "Конвенции ООН против коррупции" о незаконном обогащении. Зная его генеральную линию, «Партия жуликов и воров» уже этой Думы «забодала» ключевой законопроект об ответственности за незаконное обогащение. И другой - о запрете госчиновникам скупать за рубежом квартиры, дачи, виллы, яхты…

А потому и не будем удивляться, если его «говорящая голова» нарисует в декларации за 2017 г. своей безработной Навке миллионов этак 200. А чего стесняться, если хозяин разрешает? За 2015-й написал ей 90 млн., за 2016-й - 120 млн. руб.

Пора делать рывок и брать новые рубежи.