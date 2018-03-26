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Московский листок

Число погибших в Кемерово выросло с 4 до 40 и может вырасти еще на 29

Опубликовано 26.03.2018 в разделе комментариев 1

пожар кемерово
Число погибших в Кемерово выросло с 4 до 40 и может вырасти еще на 29

Вот это и есть нечто вопиющее. Кроме собственно самого пожара, который начался в детской игровой комнате. Как это может загореться детская комната? Почему там были легковоспламеняющиеся и вообще горючие материалы?

Но вот первые сообщения о пожаре в 16.00 местного ли 12.00 московского времени. К 18.00 по Москве уже как минимум должна быть полная ясность - что горит, что сгорело.

Сообщили - пожар локализован, погибли три ребенка и одна женщина, есть еще 26 пострадавших.

Пожар торгового центра в Кемерово, есть погибшие

То есть на 18.00 мск врали, потому что ясность уже была, а перепутать 4 и 40 трупов невозможно.

Зачем было врать, если потом все равно выяснится вся правда? Видимо, именно потому, что - потом...

Сейчас пожар в ТЦ "Зимняя вишня" уже сравнивают с Ходынкой для Николая Святого (Кровавого).

Кто начал царствовать Ходынкой,

Тот кончит, встав на эшафот.

Это писал Бальмонт, в общем, совсем не "политический" поэт, но и его оскорбило и возмутило такое начало царствования - до силы пророчества возмутило.

А тут и название поэтическое - "Зимняя вишня"... Самое место.

И почему они все время лгут?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Мотядрочер! Используй свои волосатые ладошки по прямому назначению!
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,, написал 26.03.2018 01:02
Мотядрочер! Используй свои волосатые ладошки по прямому назначению!
.
Мотядрочер! Используй свои волосатые ладошки по прямому назначению!
.
Мотядрочер! Используй свои волосатые ладошки по прямому назначению!
.
Мотядрочер! Используй свои волосатые ладошки по прямому назначению!
.
Мотядрочер! Используй свои волосатые ладошки по прямому назначению!
.
Мотядрочер! Используй свои волосатые ладошки по прямому назначению!
.
Мотядрочер! Используй свои волосатые ладошки по прямому назначению!
.
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