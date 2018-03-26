Сволочной газ и программа "Мой мусор"

Признаюсь, я мечтал поднять и разрабатывать эту проблему и тему уже после революции. Прикидывал – мало ли, как сложится партийный рост, может, меня за буржуазную, непонятную массам авангардность в прозе и стихах – направят не на культуру, а на мусор сошлют… И тут-то я достану давно продуманных «козырей», смогу даже на этом фронте показать и доказать подлинную коммунистичность. И уже тут возникало одно «но»: решать проблему мусора можно только с самого начала цикла его «производства», то есть имея рычаги не только утилизации, а самые настоящие, и именно культурно-политические рычаги управления обществом, общественным потреблением.

Но к делу. «Ядрово» уже не как «Кучино», а пожёстче поставило вопрос – что делать с избыточным столичным мусором? Очевидно, что производя его в нынешних количествах (растёт с каждым днём!) и «утилизируя» его так, как это дело поставили Собянин, Игорь Чайка, Чемезов, Абрамович и другие специалисты, - нам и атомной войны с США не понадбится, чтобы себя уничтожить. Это – явный тупик капитализма, и решать, как в него не углубляться, надо с самого базиса.

Потребление: от индивидуального к коллективному

Попробуйте вспомнить, как проклинали «совок», как унижали его за сбор стеклотары, который был поставлен в повестку дня каждой семьи. Мол, эти гады (партократы) заставляли нас какие-то копейки за бутылки получать в то время, как «цивилизованные страны» и «Нормальные граждане» никогда таким унизительным делом не занимались, они только потребляли, тотчас забывая о таре… Так вот: удивитесь, но потребление в СССР было поставлено именно что на значительно высшую ступень по сравнению с нынешней РФ, потому что экономия на производстве бутылок и воспитание эко-логического отношения ко всему своему и общественному быту – было поставлено на хорошую ногу. Я любил носить бутылки в наш угловой (теперь там неуклюже ютятся «Мяснов/Отдохни») – сдал и без какой-либо мелочи получил поменьше, но той же газировки бутылок. Вот она, рациональность: ты как бы просто наполняешь уже опустошённые тобой бутылки, просто меняя их, и получая при этом гарантию стерильности (они запакованы на заводе). Точно так же ходил в молочный за сметаной – со своей банкой. Всё было сделано по уму, потому мы так дорожили банками (не только для изготовления консервов со своих «6» соток – хотя у нас и трёх не набиралось)…

Да-да, лет в 10-12 я прекрасно понимал, что любая разбитая бутылка – это ущерб планете, это неправильно, осколки не разлагаются в почве, а поверх неё – режутся, перманентно опасны. И не только я это понимал. А уж бутылка, оказавшаяся в мусорном баке – это катастрофа, потому что мусоровоз её точно при прессовании раздробит, и - нет бутылки. Работа конвейера, людской труд – уничтожен. Это во мне социализм говорил – тот, ещё неосознанный, воспитанный, но не промысленный. Вспомните упаковки молока, кефира – те, «отсталые», «совковые». В них не использовался даже самый тонкий слой фольги! Вощёная бумага «тетрапак» - и всё. Пионерский сбор макулатуры тоже воспитывал социалистическую культуру потребления – ещё не коммунистическую, но явно тяготеющую к разумности, заботливости об обществе, а не только о себе. Да-да, всё начиналось с того, что мусор надо бросать куда следует – в урну, в бак и т.д. Но никто не знал, что потом происходит с мусором, тут отечество похвалить не за что. Этот мусор скопом где-то сваливали и закапывали. Хотя бы закапывали, теперь и этого не делают…

Так вот: сейчас, при торжестве индивидуализма говорить о сдаче бутылок средним потребителем немыслимо. Уж какой там раздельный сбор мусора – нынешний винтик капитализма над вами посмеётся: что, у меня дел других нет? моё время оплачивается, а уж мусор – не моя проблема, должны другие решать… Откуда берётся такое отношение? А оно заложено в культуру упаковки и продажи. Ведь главное – продать. И принципиально неважно, что потом будет с товаром – хоть выброси его, хоть употреби. Главное, заплати деньги, подкрути шестерёнку нового производства… мусора! Да-да, ведь ресайклинг (о котором пишут на немногих упаковках) так и остался рекламным трюком. Ни одна из фирм не пользуется упаковкой, сделанной только из отходов производства. Но и это не главное.

Главное, какой тип потребления доминирует в обществе. Кстати, кафе, рестораны, столовые (вот это теплее) – не на индивидуализм потребления работают, как бы сие странно сперва не показалось. Ты же в ресторане красуешься индивидуальностью, ты дорого платишь, тебе служат, как аристократу (вот это безусловный рудимент и после революции будет одно самообслуживание)… Но если посчитать, много ли на эти твои ресторанные радости ушло одноразовой упаковки (а не тамошней фирменной, но многоразовой посуды)– станет ясно, что ты ещё и дополнительно меценатствуешь, потому что мясо привезли для твоего стэйка прямо с бойни, ни во что не упаковонное кроме рефрижератора, овощи – тоже… Вот здесь – проблеск истины, которая должна жестоким солнцем озарить человчество, если оно не хочет, чтобы «мусорный ветер» сдул его с Земли.

Да, перейти резко только к столовскому потреблению невозможно, и более того – пока немыслимо, потому что царит капитализм, сиречь индивидуализм в потреблении. Ты таскаешь по супермаркету, набираешь всего много (включая упаковку), загружаешь это в пакеты – и всё это чтобы кормиться неделю семье не выходя из дому. Природа стонет, но принимает в себя ежедневно выносимые тобой в тех же пакетах отходы этого потребления – куда ж ей, дуре, деться. И мстит она редко, к тому же не тебе лично – вот, детям Волоколамска отомстила…

Социальное равнество - условие, спасение общества и мегаполиса - следствие

И тут становится ясна ещё одна истина, которая потенциально «тянет» на призыв к свержению «конституционного строя»: общество функционирует на социальном неравенстве. Это неравенство пропагандируется и в потреблении: чем «навороченнее» упаковка, тем охотнее покупается продукт, и всё это бредовое нагромождение «мотивации», запечатлённое в нефтепроизводных и полимерных всяких элементах – потом ложится где-нибудь в «Кучино» или «Ядрово» и вперемешку с объедками «газует», травит окружающих жителей. Ел ты – дышат они.

Если продолжать исследовать несправедливость такого цикла и типа потребления, станет заметно вообще всё постсоветское производство как издевательство над человеком, отдалённым от управления и «кормушек» - точно так же опустели регионы, целые республики, где убито сельское хозяйство, индустрия, а куда пошли бывшие крестьяне и рабочие? В официанты, парикмахеры, дворники, строители – вот сюда, в Москву! Они тоже потребляют, они тоже мусорят – это не «Москва для москвичей» песня, это о том, что адский Везувий столичного потребления и мусорной дефекации наращивает свою «лаву». А что с ней делать, никто не знает. Мусор сваливают под нос тем, кому территориально «не повезло» - и всё. Бабло за вывоз получают уже известные нам господа силовигархи, а о переработке его и не думают. Зачем перерабатывать, тратиться?

Вот это самое «зачем», только повёрнутое против нынешнего правящего класса – и должно стать нашим главным идейным оружием. Мы вернём им это «зачем», только заострённое классовой ненавистью!

Зачем им личные миллиарды? Что они получили через монетизацию отравления детей Волоколамска, какие полезные обществу дела сделали на заработанное в системе патологического социального неравенства?! Да вглядитесь вы не узко, а широким взглядом в пояс мусорных язв, который словно герпес сияет вокруг Москвы – это ли не ужас капитализма, на который мы все обрекли будущие поколения, потому что уже пострадали отнюдь не советские старики, не полусоветские мы, а именно постсоветские дети, школьники, у которых с утра начинало першить в горле, а днём они падали в обмороки в школе! Кто ответит за это своим жирным здоровьем?!! Что, ни Игорь Чайка, ни Сергей Собянин, ни Андрей Воробьёв не лягут даже на переливание крови для пострадавших от их преступной, буржуйской (чуть бело не сказал «халатности, но это всё куда серьёзнее) мусорности, от их сволочных газов?!

Вот мой вердикт: только ведомственные столовые спасут Москву от удушения в сволочных газах. Никакие «аэрозольки», которыми сейчас присыпают «Ядрово» не решат проблем. Надо начинать не с конца, а с начала цикла. Задумайтесь, сколько бесполезного времени проводят у прилавков, в очередях и вообще за покупкой продуктов москвичи (и за производством упаковки для них - другие человеки, соответственно)… А теперь мысленно перенесите их обеды, ужины и завтраки в столовые. А столовые будут получать продукты в минимальной по необходимости и максимальной по весу упаковке – в том смысле, что в одну упаковку будут класть много продукта какого-либо. А ещё лучше – многоразовые бидоны, контейнеры и т.д. (как и было в СССР). Как пивные кеги – там уже всё работает. Как вода питьевая, которую привозят в многоразовых бутылинах.

Столовые в экспроприированных помещениях надо будет открывать и просто по районному признаку, чтобы охват был. А индивидуальное потребление - постепенно снижать, всемерно демотивировать. Общественное око великая сила. И такие рудименты капитализма, как одноразовая посуда вместе с бессмысленной упаковкой – сгинут навсегда. Приглядитесь, сколько бессмысленного расхода материалов – не только в пищёвке, а вообще. Тонны картона (сколько деревьев!), полиэтилена, пластмассы - зачем? Чтобы покупатель «возбудился»? А нельзя ли вообще эту «страсть» убить? Вообще торговлю сжить со свету, и оставить только столовые, причём повсеместные. Дети, конечно, самого малого возраста - не пострадают, тут не обойтись без упаковок – но такое потребление легко контролируется через поликлиники и другие районные организации. Что нужно малышам – свято. А вот для взрослых упаковку – надо сделать позором, родимым пятном того бессовестного капитализма, что уже стал вылезать в Подмосковье язвочками «полигонов».

Переработка мусора в мусоровозах: гонки производителей сволочного газа

Есть такие забавные официозные экологи «Зелёные» там они какие-то, их возглавляет бюрократ Закондырин. Так вот они, в тесной дружбе с теми, кто и не пытается утилизировать мусор устраивают показуху – кладут маячки в контейнеры и вроде как отслеживают путь мусора. Но что потом-то? Да, мусор довозят до «точки Б» - и всё! Его там только вороны «утилизируют». Такое количество невозможно на месте, на полигоне успеть рассортировать, потмоу что тут же на эти кучи наваливают новые – вы прикиньте, с какой скоростью вы сами мусор производите, и поймёте сводну скорость этого процесса по Москве. Нет, закондыринская показуха – это подпевки капитализму, это плохо. Надо придумывать иной путь. Очевидно, что даже сделав мощный крен на коллективное потребление, от пищевого мусора мы не избавимся, хотя и сократим его вал. И вот тут-то я и вглядываюсь в давно знакомые мусоровозы.

Они, кстати, механически не поменялись с советских времён – это пресс. И это плохо – спрессовывая разные группы мусора, он не даёт его сортировать потом. Это – явный нонсенс и для экологов, однако они кладут маячки, значит, соглашаются с таким методом «утилизации», эти закондыринские закоперщики банально на прикорме у мусорных магнатов.

А теперь задумаемся, чем занят мусоровоз, пока он, набрав мусора на нескольких точках в Москве, едет в сторону свалки (хотя должен ехать к мусороперерабатывающему заводу)? Он занят только доставкой мусора. Он уйму времени тратит на то, чтобы просто доехать. Часы! Стоит вместе с другими авто в пробках и т.д. А если бы всё это время в нём происходила сортировка мусора? Ведь это идея!

А можно ли механизировать этот процесс? Во-первых, пресс надо убрать напрочь. Во-вторых – на первых порах внутрь необходимо посадить весь список хозяев «Ядрово» и прочих мест складирования мусора. Такие будут персонифицированные мусоровозы, именные, как поезда в метро. Вот едет отряд мусоровозов имени Сергея Собянина - и мы знаем, что в одном из них не покладая рук трудится по программе «Мой мусор» тот, кто заставил детей Волоколамска падать в обмороки и лежать в больнице. Вот едет мусоровоз «Игорь Чайка» - «ура!», - кричат ему и «Геннадию Тимченко» пионеры Подмосковья, сортировка мусора ещё до прибытия на переработку идёт по плану. А вот выходит в гонках мусоропереработчиков-сортировщиков на первый план лучший лондонский мусоровоз «Роман Абрамович» - его приветствует весь педсостав школы на улице Образцова, они гордятся своим старым знакомым и попечителем в годы торжества капитализма. Синенький, изящно украшенный партсимволикой «Единой России» мусоровоз «Андрей Воробьёв» пытается побить рекорды «Абрамовича», но его нагоняет по темпам внутренней сортировки технократически оформленный и двухэтажный мусоровоз «Чемезов»…

Примерно так, товарищи… Тема необъятная, но два основных направления я наметил. Может, тему и стоит продолжить. Уж сами тут обсуждайте, решим!