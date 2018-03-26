Евгений Толстых: История одного поражения

Аналитическая программа "ДСП" Дело №22 с Евгением Толстых. Анализ прошедших выборов, взгляд изнутри.

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Есть только одно небольшое уточнение "от редакции". Ведь и неожиданный взлет популярности Грудинина, и столь же непонятное его "мочение" имеет один источник - федеральные СМИ, в первую очередь телевидение. Помните бессмертное от Березовского: "Если каждый день по первому каналу показывать лошадиную задницу, то президентом будет лошадиная задница".

Тут уже вопрос к КПРФ - вы что, не видели, кого (или что) выдвигали кандидатом в президенты? Разглядели только по Первому каналу?

Так что вопрос самозарождения Грудинина и его денатурации можно описать крылатой фразой из когда-то очень популярной, а сейчас совершенно забытой советской комедии "Семь стариков и одна девушка":

- Вы же меня выдвигали!

- Ну так я вас и задвину!

https://www.youtube.com/watch?v=2XOkBQAzqZ4

И потом, при чем тут кремлевские СМИ, когда весь компромат на себя П.Н.Грудинин вываливал сам?

Грудинин признался, что выводил деньги за границу, и они до сих пор там

И про счета за границей, и про недвижимость за рубежом - все сам рассказывал, ничего не скрывал.

Грудинин просто издевается!

Ну разве что про вторую семью без него раскопали, но это в России и не компромат вовсе, а скорее подтверждение мужественности. Это при советской власти герои грудью бросались на вражеские пулеметы, а теперь - налево сходил, так и подвиг. Ну не грудью, а другим местом...

Ну а касательно правды, оплаченной из избирательного фонда кандидата, вопрос дискуссионный. Во-первых, 30 процентов от обещанной суммы - это даже еще хорошо, патриотическое соратники Павла Николаевича с Московского экономического форума иной раз вообще решают не платить за уже сделанную работу. Национальный бизнес, чо...

А во вторых, с чего кто-то взял, что Грудинин вообще собирался платить за этот цирк из собственных денег? Дорогие билеты в цирк получаются - пока всех бонусов только возможность напрямую попросить президента закрыть дела, заведенные в период избирательной кампании.

Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после выборов

И Зюганов тоже кто угодно, но не мот и транжир, чтобы оплачивать заведомо проигранную кампанию - тем более, что для него она явно последняя.

Я ведь еще в самом начале кампании сомневался, что Грудинин наберет даже меньше Харитонова в 2004 году, а Зюганов итоговый результат знал уж наверняка. Так за что платить?

Они и троллям в интернете, кстати, из партийной кассы ничего не платили - это все из другой кассы шло, так что навряд ли в кремле так уж испугались собственной активности в сети.

Широкую агитацию за "оппозиционного" буржуя Грудинина развернули кремлёвские боты

Все было спланировано заранее, и с учетом как всегда дубового исполнения, кстати. И все "косяки" были связаны с тем, что фальсифицировать явку трудней всего, а она была недостаточно высокой. Но если бы не Грудинин, КПРФ и "народно-патриотические" силы, то ее бы и вовсе не было - спасибо за цирк с конями, товарищи.

Но оплата клоунов всегда малость пониже, чем у первых голосов в Большом театре, а львы, обезьяны и прочие мелкие животные, так и вовсе работают за кормежку...

Анатолий Баранов