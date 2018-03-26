В МЧС заявили об обрушении крыши на всей площади пожара в ТЦ Кемерово

Кровля и перекрытия торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове рухнули почти по всей площади пожара, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В городе Кемерово на проспекте Ленина, дом 35, на четвертом этаже пятиэтажного здания торгово-развлекательного центра произошел пожар на площади 1,6 тыс. квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается разбор завалов на месте обрушения и идёт проливка отдельных очагов возгорания. В ведомстве отмечают, что операция идёт в условиях экстремально высоких температур.

Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств в количестве более 670 человек и 130 единиц техники, из них от МЧС России — более 550 человек и 92 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила гибель 53 человек. По ее словам, в ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерово дополнительно обнаружены тела 14 погибших.

"Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек", - цитирует РИА Новости Петренко.

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