Многие уже давно заметили, что Назарбаев в своих выступлениях на русском и на казахском языках говорит о совершенно разных вещах. Так случилось и во время последнего выступления бессменного президента в начале марта перед депутатами обеих палат парламента, где он озвучил пять социальных инициатив, якобы способных изменить жизнь миллионов казахстанцев.

Размежевание с Москвой как желание сохранения капиталов и власти

На русском он говорил о семипроцентной ипотеке и снижении налогов для бедных. Но в действительности использовал трибуну для размежевания с соседней Россией, вспомнив уже в казахскоязычной части доклада историческую судьбу народов Кавказа и Алтая, которые по его словам были поглощены империей. Для того, чтобы не повторить этот печальный опыт он призвал всех консолидироваться вокруг его трона.

Елбасы не впервой использовать подобную риторику, когда в разных местах и в разное время на разных языках он выступал с обличениями, как российской империи, так и СССР, которые, по его мнению, держали в течение столетий Казахстан в качестве колонии. И он якобы пришел и освободил многострадальный народ от оков рабства, создал нынешнее независимое государство с его современными границами и сотворил «земной рай» для местных жителей.

В данном случае, выступление Назарбаева прозвучало в пику воинственной речи Путина и буквально через несколько дней после него. Не случайно речь Нурсултана Абишевича была подана пропагандой сугубо, как «миротворческая», направленная только на внутренние проблемы.

Назарбаевым Западу этим было дано четкое послание: «Я не с Россией». Таким образом, Елбасы хочет показать, что не разделяет и не участвует в военно-политических планах соседа. Этим он как бы старается остаться в стороне от большой драки. Им также движет желание сохранить собственную власть и многомиллиардные капиталы семьи, размещенные в банках США, Великобритании, стран ЕС и на офшорных счетах в Латинской Америке.

Не зря он с усердием последний год продавал все активы добывающих компаний, землю, национальные парки западным компаниям, Китаю, Саудовской Аравии, открыл банк низкообогащенного урана и свалку радиоактивных отходов в Восточном Казахстане в надежде, что транснациональные корпорации и в первую очередь США защитят его трон. И не столько от северного соседа, сколько от собственного нищего и обездоленного народа, способного скоро подняться на открытое восстание.

Попытка изолировать общество по примеру Туркмении и каримовского Узбекистана

На самом деле, вся популистская риторика Назарбаева, направленная на консолидацию казахов вокруг нынешнего диктаторского режима, осуществляется с целью недопущения революции. Елбасы в течение целого ряда лет пытается активно слепить образ внешнего врага, от которого якобы исходит угроза поглощения страны новой империей, тогда как он сам якобы борец с этим злом и единственный оплот суверенитета страны.

Но главное в этой игре желание создать закрытое общество по типу Туркменистана или каримовского Узбекистана. И если Узбекистан при новом президенте активно освобождается от кровавого прошлого диктатуры Ислама Каримова, открываясь миру, то Назарбаев наоборот пытается занять его место, желая закрыть страну, и законсервировать все внутренние политические и общественные процессы.

Сейчас идеологи режима стараются навязать массам и особенно казахской молодежи как раз национал-консервативные идеи и вся эта возня с латинизацией языка, процессами «декоммунизации» и переименований также связаны с планами информационной, культурной и политической изоляции общества. Также школьникам и студентам навязывается мысль о том, что главным патриархом и зачинателем нынешней страны является именно Елбасы, что создает основу для обожествления самого суперарбитра и его родных для установления династической системы преемственности власти.

Молодежь под прицелом

И не случайно то, что все эти потуги направленны на обработку в первую очередь новых поколений, так как для правящей верхушки опасна именно молодежь, оказавшаяся в основе своей без стабильной работы, без перспектив выйти из бедности, без возможности приобрести качественное высшее образование и тем более собственное жилье. По оценкам социологов и политологов наиболее тревожный для режима может быть период с 2021 по 2025 год, когда молодежь от 18 до 25-ти лет будет преобладать в обществе.

Поэтому последнее мартовское обращение Назарбаева ориентировано в первую очередь на эти недовольные возрастные группы, с целью успокоить их обещаниями «дешевой ипотеки», повышением стипендий, увеличением количества государственных грантов и строительством общежитий. Эти предложения, конечно, не выдерживают никакой критики, так как Елбасы выстроил такое государство и такую неолиберальную капиталистическую экономику, где социальные реформы в пользу большинства невозможны.

Одним словом пропаганда, тогда как тот же Елбасы обещал четыре года назад такую же дешевую программу ипотечного кредитования под 1-2%, которая естественно так и не была запущена. То же надо сказать и о мифах так называемого «социального государства», рассыпающиеся на фоне тотальной приватизации системы здравоохранения, обязательного медицинского страхования, появления новых налогов на «самозанятых» и планов правительства приватизировать даже школы!

Помимо пряника обещаний, наращивается и полицейский кнут ограничений в виде обязательной регистрации внутренних мигрантов в городах, попытками не допустить дальнейшего нарастания процессов переезда безработной сельской молодежи в крупные центры страны. Всевозможные законы по борьбе с «экстремизмом», «терроризмом», статьи Уголовного Кодекса, карающие за проведение несанкционированных митингов, незаконных забастовок, за участие в незарегистрированных партиях и профсоюзах, направлены в первую очередь против молодых слоев рабочего класса, безработных, «самозанятых» и учащихся.

Такими незамысловатыми методами военно-полицейской диктатуры, как национально-консервативная пропаганда, популистские обещания, угрозы репрессий, режим и пытается сейчас нейтрализовать социально опасные группы обездоленной молодежи, способные стать базой будущей революции.

Приближающийся крах «многовекторной политики» — современной политической проституции

Несмотря на все эти действия, многим становится очевидным вся лицемерность и лживость всей внутренней и внешней политики Елбасы. В государственном строительстве используется опыт турецкого султаната, когда на сцену выдвигается новый супер орган – Совет безопасности, эдакий современный «Великий Диван», которому будут подчиняться и парламент, и правительство и силовые органы. Собственно и на современную Турцию, идущую по пути возрождения Османской Империи, Назарбаев опирался уже давно.

Правда, для самого Елбасы идеи пантюркизма, показной приверженности исламскому миру не являлись постоянными и единственными в его багаже, так как в 90-е и в начале 2000-х годах он взял на вооружение и популяризировал противоположные правые идеи Алексея Дугина о Евразийском пути, о необходимости объединения стран СНГ в новый Евразийский Союз. Также он подписывал все соглашения в рамках ТС и ЕАЭС и был инициатором реформирования ОДКБ в сторону использования войск стран участниц в деле подавления возможных народных выступлений и революций.

Но сейчас Назарбаев говорит совершенно противоположное идеям ЕАЭС, ведя линию на укрепление экономического и военно-политического сотрудничества с США. И это в тот момент, когда современная Турция Эрдогана расходится всё больше и больше с американцами и европейцами. И одновременно с конца 90-х, а особенно в последнее десятилетие, Елбасы вел линию и на экономическое сближение с Китаем, предоставив китайским корпорациям активы добывающих компаний, выгодные контракты по недропользованию, дав территорию для переноса грязного производства.

Таких примеров передачи территорий Казахской ССР Китаю, или заключения через взятки секретных контрактов по недропользованию с западными и американскими нефтедобывающими компаниями очень много. И в этом и заключается вся суть всей этой лживой и до конца лицемерной «многовекторной» политики, которая на деле означает продажу богатств страны и сдачу в наем дешевой рабочей силы всем международных хищникам оптом и в розницу.

Просто Назарбаев после 1991 года всегда считал себя безраздельным самодержавным правителем, а страну собственной вотчиной и коммерческой конторой по торговле ресурсами. Различные идеи евразийства, пантюркизма, панисламизма, на деле означающая братание с арабскими монархиями, а теперь и «социального государства» были лишь прикрытиями его диктатуры и маневров на международной сцене.

Правда, этой многолетней «многовекторной» политике приходит конец в ситуации, когда мир охвачен лихорадкой подготовки к международной схватке гигантов и Елбасы жаждет выжить любыми путями, даже за счет «слива» ЕАЭС и прежних союзников. Поэтому первый и последний президент вдруг стал главным «патриотом». Только через эту призму и надо рассматривать все кульбиты внешней и внутренней политики режима Назарбаева, связанные с задачами сохранить власть и капиталы.

Сейчас же подкрадывается и час расплаты, когда подросли целые поколения людей, родившиеся в правление Елбасы и не знавшие других деятелей, но не желающие жить при правлении династии Назарбаевых и жаждущие коренных социальных и политических перемен. Именно эти молодые люди вместе с абсолютным большинством загнанных в нищету и должны положить конец бесправию, угнетению и роскоши правящей группы, возомнивших себя хозяевами жизни и основателями монархии.

Вместо послесловия

Лицемерие и лживость характерны для всей буржуазной политики и деятельности государств в условиях капитализма и ее высшей стадии империализма. Поэтому большевики после захвата власти в1917 году, следуя своей программе, открыли и опубликовали все секретные договора царского и временного правительств, подписанные за спиной народа. Внешняя политика, как и внутренняя, должны бать открыты и понятны народным массам.

Также и нам надо добиваться полного обнародования всех секретных контрактов по недропользованию, соглашений по перекройке границ Казахстана, по заключению военных и кабальных экономических соглашений, в том числе и по переносу грязного производства из соседнего Китая, подписанного Назарбаевым и его правительством за спиной народа! Полный их разрыв, как и тотальная национализация всей крупной промышленности и земли станут залогом отказа от порочной практики политического проституирования и продажи страны международным хищникам.