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Московский листок

Мусоровоз не довёз документы норильской УФМС до местного "Ядрово"

Опубликовано 26.03.2018 в разделе комментариев 0

уфмс норильск мусор
Мусоровоз не довёз документы норильской УФМС до местного "Ядрово"

На улицах Норильска обнаружили разбросанные архивные документы из Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) с личными данными граждан. Снимки опубликованы в Instagram группы norilsktoday. 

Как сообщил местный житель, который сделал снимки, среди бумаг есть копии паспортов, военных билетов и других важных документов. Он уточнил, что документы выпали из мусоровоза, который вез их на свалку. 

В комментариях завязался спор об утилизации подобных документов. Пользователи задались вопросом, не должны ли копии важных документов сжигаться или уничтожаться каким-либо другим способом, исключающим их использование потенциальными злоумышленниками. 

По правилам документооборота действительно подобные документы по истечении срока хранения в различных государственных учреждениях должны уничтожаться при помощи шредера или сжигаться. В то же время "7-й канал Красноярск" отмечает, что в ГОСТе "Делопроизводство и архивное дело" прописано, что "копия документа" не имеет юридической силы, а Мосгорсуд в 2011 году запретил идентифицировать человека по копии паспорта, если у него нет подлинника. 

В полиции Красноярского края позже сообщили, что по факту нарушения уничтожения документов назначена служебная проверка, которая продлится месяц, передает издание "Проспект мира". 

По предварительным данным, о которых сообщает "НГС. Красноярск", речь идет об архивах за 2015 год, когда УФМС еще не входило в МВД. По итогам проверки виновным и их руководителям планируют вынести жесткое наказание.

Отметим, что тема не только утилизации мусора, но и, казалось бы никак с ней не связанной, работы УФМС в регионах РФ к концу 2017-го и началу 2018-го вышла в топы новостей и пабликов. Паническая трудовая миграция из деиндустриализированных республик и регионов заставляет УФМС порой не только прятать документы, - как говорится, концы в воду, - но и подавлять локальные бунты гастарбайтеров, которые не умещаются уже в очередях на получение трудовых лицензий.

Так было сравнительно недавно в Томске - там Росгвардия и ОМОН подавляли очередь аккурат в день "кровавого воскресенья". Это, конечно, не ОМОН в Волоколамске, подавляющий выступаления задыхающихся от свалочных газов жителей - но нчето очень похожее, классово близкое, так сказать. Хозяева-то ОМОНа и Росгвардии - в Австралии или на Лазурном берегу, а мужикам-полицаям тут работы много, очень много подвалило. И документы уничтожать, и бунты подавлять - чтобы прибыль на зарубежные счета от эксплуатации пролетариата капала исправно.

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