Основатель "МММ" умер от сердечного приступа

26 марта, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди. Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорую помощь ему вызвал прохожий. Мавроди рассказал врачам о слабости и боли в сердце.

Его госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось.