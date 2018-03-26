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Московский листок

Основатель "МММ" умер от сердечного приступа

Опубликовано 26.03.2018 в разделе комментариев 5

Основатель "МММ" умер от сердечного приступа

26 марта, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди. Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорую помощь ему вызвал прохожий. Мавроди рассказал врачам о слабости и боли в сердце.

Его госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
3авидонов Ниготим написал 26.03.2018 14:26
В свете последних лет надо четко понимать - если такие люди умирают, вдруг, от сердца, то скоропостижная смерть происходит совсем не от сердца, от посторонних рук.
Надо учитывать, что над делами Мавроди стояли более высокие люди которых он так и не сдал.
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В гробу карманов нет
Sergo написал 26.03.2018 14:03
Мавроди не только ловкий аферист, но одновременно и жертва "новых экономических отношений", как стеснительно называли грабеж страны и народа политбюровские дегенераты. Он мог бы стать хорошим математиком, ученым, прожить долгую полезную людям жизнь в ладу с совестью, оставив после себя добрую память. Мог выбрать путь борьбы с ельцинским режимом и погибнуть как герой на баррикадах 1993 года. Но типичный советский обыватель предпочел стезю паразита, глиста, тупо жрущей плоти, чем нам и запомнится.
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Re: Призрачно все в этом мире бушующем,
Егорка написал 26.03.2018 14:02

осталось выяснить, как за этот самый "миг" держаться :(
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(без названия)
стоик1137 написал 26.03.2018 14:00
Сорнтирный Карлик сдохнет на навозной куче?
Кабаева будет рыдать или высрется на его труп?
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Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг, написал 26.03.2018 13:34
за него и держись.
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