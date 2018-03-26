Основатель "МММ" умер от сердечного приступа

26 марта, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди. Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорую помощь ему вызвал прохожий. Мавроди рассказал врачам о слабости и боли в сердце.
Его госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако спасти его не удалось.
3авидонов Ниготим написал 26.03.2018 14:26
Надо учитывать, что над делами Мавроди стояли более высокие люди которых он так и не сдал.
Sergo написал 26.03.2018 14:03
Егорка написал 26.03.2018 14:02
осталось выяснить, как за этот самый "миг" держаться :(
стоик1137 написал 26.03.2018 14:00
Кабаева будет рыдать или высрется на его труп?
Есть только миг, написал 26.03.2018 13:34