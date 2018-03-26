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Московский листок

Ураганное соитие Трампа с порнозвездой не затмило стабильных отношений с порноженой

Опубликовано 26.03.2018 в разделе комментариев 1

сша трампнаш порностарость
Ураганное соитие Трампа с порнозвездой не затмило стабильных отношений с порноженой

Порноактриса Стефани Клиффорд, утверждающая, что у нее был роман с нынешним президентом США Дональдом Трампом, заявила, что подверглась угрозам со стороны неизвестного, когда попыталась рассказать о своем опыте в 2011 году. Инцидент произошел в Лас-Вегасе, сообщила она в интервью телеканалу CBS. 

"Я была на парковке, куда приехала на фитнес со своей маленькой дочкой. Я вынимала детское кресло (вы знаете, есть такие, в которых ребенок лежит спиной вперед) с заднего сиденья, сумку с подгузниками, в общем, всякие вещи. Тут мужчина подошел ко мне и сказал: "Оставь Трампа в покое. Забудь об этом". И потом он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: "Какая хорошенькая малышка. Жаль будет, если что-то случится с ее мамой", - рассказала Клиффорд. 

По ее словам, она восприняла слова незнакомца как прямую угрозу. Позднее этого человека она никогда не видела, но уверена, что узнала бы его, если бы им довелось встретиться вновь. Также Клиффорд пояснила, что не пошла тогда в полицию, потому что была сильно напугана. 

Клиффорд также рассказала, что вступала в интимную связь с Трампом лишь однажды - в 2006 году. На тот момент ей было 27 лет, а Трампу уже 60. Особого желания заниматься с ним сексом у нее не было, но она рассчитывала на его помощь - Клиффорд хотела попасть на телешоу, которое Трамп тогда вел. 

Когда же стало ясно, что он не поможет, их связь прервалась. При этом Клиффорд заявляет, что не считает себя жертвой в связи с произошедшим. "Я думала об этом как о деловой сделке", - пояснила она.

От редакции: Нравы развратной Америки стары, как Pax Americana, и уж чего себе только не позволял нынешний президент, чем его можно нынче смутить? То, что в постели Трамп предпочитает именно ураганных - легко было догадаться по его действующей жене, собственно говоря. И славянок он-таки любит - причём в самом том, американском смысле. Способна ли эта тощая тень уже вышедшей из киногеничного возраста как-то огорчить "плетень" многослойного трамповского пиара? Она работает только позитивно - миллиардер и в начале 90-х вёл такой же образ жизни, смело "забашлял" слабенькое, но политически выгодное США кино Гайдая, например.

В общем, ни в чём себя не ограничивал. Ну, и "через его постель" на его же шоу, наверное, немало проскакало соотечественниц - на свой аршин, так сказать, промерил. Но это всё настолько банально, что не прервёт зевоты американского обывателя, а если и настроит его, то не против трампа, а за него. "каждый мужик имеет право на лево" - скажет обыватель, а жена ему ответит фразой из "Криминального чтива": you wanna fucj some other wemen now? Да, ответит бенефициар от обнищания доброй половины мира - имею право, потому что я царь вселенной и Собственник, и это я кормилец семьи, а твоё место - у телека. Вон, там как раз порноканал заработал...

Как говаривал в таких случаях Лимонов (после Мумугейта): Я так крут и стар, что мне теперь ничего (такого-эдакого) бояться не приходится.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Трамп, не бомби нас, мы тут сами справляемся !
Энгельсоид написал 26.03.2018 14:00
Борись лучше с пороками общества у себя дома,
а мы приставим к каждому фонарному столбу пост МЧС.
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