От демагогии "шоколадного гетмана" жовтоблакитные знамёна никнут и знаменосцы падают в обморок

В Киевской области в ходе выступления украинского президента Петра Порошенко солдат почетного караула потерял сознание. Трансляцию церемонии вел телеканал "112 Украина".

Инцидент произошел во время минуты молчания на мероприятиях, посвященных годовщине Национальной гвардии. Потерявший сознание знаменосец прислонился спиной к забору, и гвардейцы успели подхватить товарища.

Напомним, что подобная история происходит уже не в первый раз. В мае 2014 года караульный потерял сознание во время инаугурации Порошенко.

Напомним, 10 декабря в столице Украины сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили марш «против произвола и коррупции олигархов и барыг». Сам Саакашвили находится под стражей. Протестующие прошли от парка им. Тараса Шевченко до Майдана Независимости, где устроили вече. Они высказались в поддержку законопроекта об импичменте президента Петра Порошенко и за отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

В протесте участвуют депутаты Верховной Рады Егор Соболев, Семен Семенченко, Виталий Куприй, Владимир Парасюк, Юрий Деревянко, Виктор Чумак. Со сцены они призвали украинцев защитить Национальное антикоррупционное бюро, своего задержанного лидера Саакашвили, который возглавляет «Рух новых сил», и страну в целом.

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