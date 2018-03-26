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Московский листок

США, Канада и 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

Опубликовано 26.03.2018 в разделе комментариев 3

США, Канада и 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

США, Канада и 14 стран-членов Евросоюза заявили о высылке российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. "Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов", - сообщили в понедельник в Белом доме.

Об аналогичных мерах также объявил и ряд европейских стран. Германия, Франция, Польша и Канада высылают по четыре дипломата, трех дипломатов готова выслать Чехия и Литва. Власти Нидерландов, Италии и Дании вышлют по два российских дипломата. Из Латвии и Эстонии будут высланы по одному дипломату. Украина заявила о высылке 13 российских дипломатов.

"Сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов. Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключены в ближайшие дни и недели", - сообщил в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.

РИА "Новости" со ссылкой на источники в российском МИД, сообщают, что Москва в ближайшее время "зеркально ответит" на решение США и Европы.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Святой Пигидий
предложение написал 26.03.2018 18:00
Зачем же в Волоколамск,может лучше их всех прямо в Кемерово?
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Вот вам и "выборы"
дипломаты - пидо...ры написал 26.03.2018 17:36
Слово "дипломаты" можно смело заменить на "кандидаты", "депутаты". К сновазаконноизбранному не относится, хотя...
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(без названия)
Святой Пигидий написал 26.03.2018 17:36
Отличная новость! Наконец-то все эти дипломаты смогут вернуться на любую родину из мерзкой Гейропы и омерзительной Америки - кончатся их мучения, вызываемые вынужденным проживанием в странах гниения и разврата! Возможно, кто-то из счастливцев даже родом из Волоколамска - и он сможет полной грудью наконец-то вдохнуть родной воздух, воздух родины... рад за наших дипломатов! Отличная новость!
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