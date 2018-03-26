США, Канада и 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

США, Канада и 14 стран-членов Евросоюза заявили о высылке российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. "Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов", - сообщили в понедельник в Белом доме.

Об аналогичных мерах также объявил и ряд европейских стран. Германия, Франция, Польша и Канада высылают по четыре дипломата, трех дипломатов готова выслать Чехия и Литва. Власти Нидерландов, Италии и Дании вышлют по два российских дипломата. Из Латвии и Эстонии будут высланы по одному дипломату. Украина заявила о высылке 13 российских дипломатов.

"Сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов. Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключены в ближайшие дни и недели", - сообщил в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.

РИА "Новости" со ссылкой на источники в российском МИД, сообщают, что Москва в ближайшее время "зеркально ответит" на решение США и Европы.