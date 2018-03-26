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Московский листок

Имущество Газпрома будет экспроприировано Украиной в самых неожиданных местах

Опубликовано 26.03.2018 в разделе комментариев 1

украина газпром кризис силовигархия амку
Имущество Газпрома будет экспроприировано Украиной в самых неожиданных местах

Украина имеет план по взысканию с «Газпрома» в других странах средств во исполнение решений Стокгольмского арбитража и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. 

«Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом. Я рекомендую им только добровольно исполнить решение - (выплатить) тот остаток, который остался, и по Стокгольмскому арбитражу, и по украинскому решению суда», - сказал он в эфире телеканала «Прямой». 

В начале марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции страны активизировать усилия по взысканию с «Газпрома» штрафа по решению Стокгольмского арбитража и антимонопольного штрафа. 

20 марта министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина взыскала с «Газпрома» уже более 100 млн гривен (около $3,8 млн) в рамках штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину на общую сумму 171,9 млрд гривен ($6,6 млрд по курсу на день оглашения штрафа). 

21 марта «Газпром» сообщил, что готовит иск в международный арбитраж из-за незаконного изъятия Украиной имущества компании.

От редакции: Много моральных сил, много пиарных усилий, много наших же средств вкладывает Газпром в то, чтобы население РФ испытывало единение с ними, с грабителями российских, постсоветских недр. Однако мы-то помним, кто заварил всю ту кашу ненависти, изоляции и самостийности как следствия, которая переродилась в Евромайдан - Газпром заменил собой МИД РФ, а Зурабов в посольстве РФ делал всё, чтобы Россию ненавидели ещё сильнее. И вот теперь, когда намечается очередная "газовая война" силовигархи обращаются к населению РФ за моральной поддержкой - эгей, господа ограбленные нами, платящие по квитанциям больше, чем в Евросоюзе - это же наше с вами, "российское" имущество хотят арестовать.

Нет, господа. Вы своих мух с нашими не путайте - приватизировали всё созданное в СССР для добычи и экспорта газа, так вот теперь сами и разбирайтесь. Единственно ,чем мы можем вам помочь - это национализировать газпром, разогнать к чертям ваш совет директоров, всю эту миллиардерскую сволочь, из-за которой Украина ушла в ЕС... Ибо помним, какой вы закатили корпоративчик в прошлом году. Вот новость ноября:

"Государственный газовый концерн "Газпром" потратит более 100 млн руб. на празднование 25-летия компании, которое состоится 16 февраля 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок. Отмечается, что мероприятие пройдет в Государственном кремлевском дворце. 100,3 млн руб. компания выделит на организацию "показа спектаклей, концертов и иных зрелищных программ", еще 10 млн руб. - на питание. Других подробностей не сообщается.

Отметим, что доходы членов правления "Газпрома" за девять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% - до 2,14 млрд рублей. При этом общий объем заработной платы членов правления сократился в январе — сентябре текущего года на 34% и составил 632,754 млн рублей, в то же время объем премий вырос на 30,6% - до 1,468 млрд рублей."

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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денег нет, так надо экспроприировать
брэд написал 26.03.2018 18:45
Правильно, денег нет, так надо экспроприировать: штрафом обложить и взыскать со всеусердием. Так держать, украинские правящие национал-большевики!
Все эти новости (считая новость о том же из Англии) говорят, как им хочется кушать, а денег нет. Как пошатнулось их состояние в результате кризиса. А кризис вызван разрухой в головах правящих кругов.
Все ринулись у кого-то что-то отбирать, облагать налогами, штрафами, просто экспроприировать. А что будет дальше, господа хорошие? До чего вы дошли, европейские шаромыжники? Хехе
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