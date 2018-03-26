Лондон выдал ордера на арест сомнительного имущества россиян

Власти Великобритании выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения, заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон на пресс-конференции в Таллине.

"Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - цитирует РИА Новости сказал Уильямсона.

Министр отметил, что глубоко тронут поддержкой других стран и солидарностью с Лондоном. Пор словам, Уильямсона, о дальнейших шагах Британии в отношении России сообщит премьер-министр Тереза Мэй.

Рангее стало известно, что 17 стран объявили о высылке около 100 российских дипломатов. Эту меру приняли в ответ на возможную причастность России к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.