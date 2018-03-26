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Московский листок

Лондон выдал ордера на арест сомнительного имущества россиян

Опубликовано 26.03.2018 в разделе комментариев 4

Лондон выдал ордера на арест сомнительного имущества россиян

Власти Великобритании выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения, заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон на пресс-конференции в Таллине.

"Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - цитирует РИА Новости сказал Уильямсона.

Министр отметил, что глубоко тронут поддержкой других стран и солидарностью с Лондоном. Пор словам, Уильямсона, о дальнейших шагах Британии в отношении России сообщит премьер-министр Тереза Мэй.

Рангее стало известно, что 17 стран объявили о высылке около 100 российских дипломатов. Эту меру приняли в ответ на возможную причастность России к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Очень хочется увидеть список
Кроко,дил написал 26.03.2018 19:18
Список в студию.
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(без названия)
Ченко написал 26.03.2018 19:09
Где-то я читал, что по воровским понятиям самое последнее дело: украсть у вора то, что он перед этим украл...
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Допрыгался!
ну Случайный прохожий написал 26.03.2018 18:56
Прекрасная новость!Если в нашей стране ничего с этими ворами сделать нельзя,то может хоть тут "заграница нам поможет".Вся "вертикаль" нынешней путинской власти выстроена на воровстве.Коррупция стала нормой жизни,связи и родственные отношения источником производства,понятия- законом,произвол-доблестью,ложь-истиной.Страна катится в пропасть,а во дворце Валтасара продолжается пир.Но уже написаны на стене мене, текел, фарес.
Но куда он может утащить за собой весь мир,страшно даже подумать,хотя надежда на табакерки и шелковые шарфы остается.
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английские правящие большевики
брэд написал 26.03.2018 18:39
Правильно, денег нет, так надо экспроприировать экспроприаторов. Так держать, английские правящие большевики!
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