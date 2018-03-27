"Новое царствование начинается крайне тяжело и несчастливо"

ПРОЧЬ ИНФОРМ-ШЕЛУХУ!

Информационное пространство расейских медиа забито мусором. Я не о проблеме отбросов в Московской области – об информационном соре. Только страшная трагедия в Кемерово как-то выбивается из общей мусорной «повестки».

Высылка дипломатов РФ из Соединенных Штатов и стран ЕС – это хорошо. Кремль ставится перед выбором: либо обеспечить прорыв в развитии страны и новую индустриализацию – либо быть раздавленным экономическим кризисом.

Оба варианта меня устраивают. Максим Калашников именно на это и рассчитывал, столько лет подталкивая дело к острому противостоянию Москвы и Запада.

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А теперь оценим обстановку, выкинув прочь пустую информацию вроде бритья Грудинина.

Во-первых, давайте выключать телевизор, когда нам начинают талдычить о перспективе большой войны с Западом из-за «дела Скрипаля». Власти нужно нагнетать военную истерию, сие – часть ее политтехнологии. Ей так приходится отвлекать внимание электората от того, что она наворотила во вверенной ей стране. От того, что она бессильна справиться с экономическими проблемами.

Никакой войны с Западом из-за отравления бывшего агента ГРУ не ждите. Вы что, всерьез ожидаете, будто второразрядная ныне держава, Соединенное королевство, нападет на РФ? Англии едва сил хватило, чтобы отбить Фолкленды у Аргентины в 1982-м, а ныне Британия стала еще слабее. И как вы представляете войну англичан с РФ, пропагандоны? Посуху и по морю им РФ не достать. Любая попытка применить против нас британское ядерно-ракетное оружие нарывается на ответное уничтожение Оловянных островов.

Вы всерьез считаете, что в Лондоне сидят самоубийцы, готовые пожертвовать своей страной из-за Скрипаля? И что Соединенные Штаты, закатив очи, тоже кинутся в мировую ядерную войну? Из-за Скрипаля? Да они даже толком личные санкции против трехцветной «илитки» ввести не решаются.

Полно! Вся эта ругань вокруг скандала с «Новичком» нацелена только на одно: Кремлю нужна военная истерия ради «забивания эфира» внутри РФ, британскому премьеру-консеваторше Мэй – чтобы заглушить свои проблемы внутри собственной страны и предстать в роли «новой Тэтчер». А остальные страны Запада присоединяются к этому за компанию, и только на уровне гвалта с бранью. Высылка дипломатов РФ – это совершенно не смертельный удар, а просто поддержание того самого шума-гама.

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Если бы борьба велась всерьез, то высылкой дипломатов дело не ограничилось бы. Непременно последовали бы разящие удары по экономике РФ. Например, отрезание ее банков от системы международных расчетов SWIFT. Это само по себе способно привести к параличу экономики Москвы. Вспомним доклады Сергея Глазьева: все устроено так, что российскими предприятиями управляют расейские воротилы, но через оффшоры. Круговорот денег в экономике РФ предусматривает сперва вывод их в оффшоры, а уж оттуда – возвращение в виде инвестиций и текущих расходов.

Отключение СВИФТ может сломать схему и вызвать остановку предприятий, массовые невыплаты окладов, вал взаимных неплатежей.

Но ведь отключения не происходит.

Точно так же не происходит пары-тройки показательных замораживаний активов у заметных расейских вельмож и олигархов. Равно как нет и намека на арест хотя бы части валютных резервов Москвы.

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Их давление рассчитано на то, чтобы деморализовать «илитку» РФ, привыкшую смотреть в рот Западу во всем. И затруднить ей поездки к награбленному и сложенному за границей. Они рассчитывают на то, что со «знатью» РФ произойдет примерно то же, что и с позднесоветской верхушкой.

Она-то накануне 1985 года контролировала население так же плотно, как и путинская команда сейчас. Но хотя о восстании совграждан против власти и речи быть не могло, именно нежелание советской высшей номенклатуры конфликтовать с Западом и «пожить, как люди» и привело к сдаче СССР Западу. А затем – и к распаду великой страны.

Очевидно, нынешние хозяева Запада рассчитывают на тот же эффект. Благо, в отличие от советской верхушки, у расейского бомонда есть активы на Западе, которые становятся хорошим рычагом давления на него. Мол, мы просто вас не пустим к ним. Или отберем. И намек понятен: не поддерживайте путинскую команду – заслужите прощения.

Конечно, это может вот так прямо и не сработать. Но тогда Запад рассчитывает на еще один процесс. Все эти чиновные вельможи, олигархи и генералы, главные менеджеры госкорпораций, губернаторы и мэры, уже успели награбить себе состояния. Они и их на Западе во многом держат, и детей своих туда отправили. И если они не поймут намека Запада и станут бездействовать, не подрывая власти ВВП, то есть еще в РФ начальники второго-третьего эшелонов. Они-то награбить так не успели. И им очень хочется занять места «жирных котов». Всех этих генералов, суперменеджеров, чиновников и т.п.

Молодая поросль, стремясь выслужиться перед Кремлем и занять места прежних магнатов, примется подсиживать шефов. Строчить на них доносы. (Мол, мы все – в дом, мы на Запад ничего выводить не станем, назначьте нас на место прежних тузов). То есть, младшие мародеры начнут войну на уничтожение прежнего «высшего общества». В условиях РФ, попавшей в осаду. То есть, Запад рассчитывает на начало «гражданской войны» в «илитке». А если там вспыхнет взаимная резня и грызня, часть «илитки» может прибегнуть к помощи недовольных низов. (Уж не это ли мы видим в случае «мусорного бунта» в Подмосковье?). А часть побежит искать поддержки и к западным разведкам.

Сдается Максиму Калашникову, что Запад боится перегнуть палку и дать повод к настоящей военной мобилизации общества в РФ, концентрируя воздействие именно на бомонде РФ. Причем постепенно.

А вот прямого военного противостояния Запад все-таки опасается.

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Ибо хотели бы на Западе еще и психологического удара – отработали бы несколькими сотнями «томагавков» по важнейшей инфраструктуре Асада с траверза Сицилии, с юга Красного моря и Персидского залива. Оттуда, где можно не бояться никакого противодействия ВВС и ПВО РФ.

И еще: все это – ведись борьба всерьез, по-взрослому, а не ради «свистка» - сделали бы до 18 марта 2018 г. Накануне выборов Путина.

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Потому Максим Калашников советует всем не слушать дежурный вой официозных СМИ «ой-завтра-война». Равно как и про сбритые усы Грудинина. Мусор все это. Информационный. Не стоит заваливать им свои мозги.

Главные события определяет Трамп в США. И это – не возможные переговоры Трампа с Путиным по поводу гонки вооружений. Плевать Запад хотел на эту гонку: РФ ее уже не выдерживает, обладая лишь двумя процентами глобальной экономики против почти сорока у США и ЕС. Манежные мультики Запад не испугали. Он-то отлично знает, что Кремль уже вынужден сокращать оборонные расходы. Что Кремлю приходится – пускай и нехотя – заниматься решением внутренних экономических проблем. А значит, по своему обыкновению, он прибегнет к импортным технологиям и потому начнет попытки замириться. Кремлю придется разоружаться САМОМУ, под угрозой «развязывания пупка».

А все эти блефы с межокеанской торпедой и тихоходной крылатой ракетой с атомным движком – именно блефы. Ибо такое оружие неэффективно в роли стратегического ядерного потенциала. Оно медленно и (в случае крылатой ракеты) опасно сперва для нас же самих. Настоящее наращивание военной мощи – это появление у РВСН РФ новых мобильных ракет со средствами прорыва ПРО, БР с воздушным запуском, ударных космических систем (средств молниеносного ответа). Путин о них в Манеже не сказал ни слова.

Оно и понятно: этого нет. И экономика таких трат не выдерживает.

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Нет, главные события – это война протекционизмов, начатая Трампом. Именно она будет иметь самые тяжелые последствия для РФ. Об этом – наша скорая передача на Рой ТВ.

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Мне ясна загадка и того, почему Кремль упорно раздувает угрозу американской ПРО. Мол, она обесценивает СЯС РФ! Правда?

Я отлично помню программу «Звездных войн» (стратегической ПРО), заявленную президентом Рейганом в марте 1983 года. Так вот: она на порядок более опасна для наших СЯС, нежели нынешняя американская ПРО из нескольких позиционных районов и системы ИДЖИСС морского базирования. Ибо Рейганова СОИ (Стратегическая оборонная инициатива) предусматривала еще и космический эшелон обороны: боевые орбитальные аппараты. СОИ по планам 1983-го могли сбивать русские ракеты на разгонном участке полета и на среднем участке траекторий, когда боевые блоки выскакивают в космос (они идут по суборбитальным траекториям).

Нынешняя американская ПРО не имеет космического эшелона обороны вовсе! Она в силах сбивать боеголовки БР лишь на нисходящей ветви их траектории. Но не может сбивать наши ВЗЛЕТАЮЩИЕ из глубины территории РФ ракеты! При этом американцы не могут рассчитывать и на массированный обезоруживающий удар своими ядерными ракетами по шахтам и районам маневрирования «тополей» РВСН РФ. Потому что у нас все еще есть СПРН – спутниковая и наземно-радарная система оповещения о массированном ракетно-ядерном налете. То есть, Москва успеет запустить свои ракеты, покуда американские БР еще будут в полете.

КР типа «Томагавк» для первого обезоруживающего удара негодны. Они обладают дозвуковой скоростью – и мобильные ПУ РВСН попросту уйдут из-под него. Гиперзвуковых КР, способных лететь на 2-3 тысячи километров, при этом не разрушившись и не расплавившись, нет ни у нас, ни у США.

Поэтому нынешняя ПРО США рассчитана на отражение удара от силы пары десятков БР, бьющих по Европе или Америке. То есть, на возможные СЯС Индии, Ирана, КНДР или Японии. Одновременная же атака хотя бы сотни межконтинентальных русских ракет для американцев неотражаема.

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Так какого черта в Кремле делают вид, будто ПРО США наших дней – что-то вроде воплощенной Рейгановой СОИ 1983-го? (При том, что СОИ попросту не может быть воплощена ни тогда, ни нынче, ибо такие затраты не под силах даже Америке).

Ответ прост: надо же чем-то оправдать свое дуболомство в экономике! Надо же чем-то отвлечь внимание электората от того, что сама власть ввергла РФ в опасный экономический кризис. Вот и приходится надувать очередную утку (фейк) насчет страшно-престрашной американской ПРО, якобы обесценившей стратегические арсеналы РФ.

Снова – не новости, а мусор. Прочь его!

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А что касается настоящего мусора (бунта против свалок в Московской области), то тут творятся вещи архинтересные.

Решения этой проблемы, порожденной ленью и близорукостью власти, даже не просматривается. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3446013.html

Вот интересно: если один город Подмосковья за другим станет бунтовать против своих свалок и начнет блокировать идущие из Москвы отборосовозы, то Москва начнет тонуть в собственных отходах? На ее улицах поднимутся горы ароматного мусора? И что тогда: колонны бронетехники будут сопровождать колонны мусоровозов из столицы на свалки Московской области? И Нацгвардия примется прикрывать их разгрузку на подмосковных свалках, подавляя все попытки местных этому помешать? И армию еще подтянут? И сводки об этом по телевизору займут почетное место рядом с реляциями из Сирии?

Отказ жителей Коломны принимать мусоровозы из Москвы и других городов (принимать лишь свои) воскрешает в памяти лихорадочно-безумные 1989-1991 годы. Тогда жители некоторых регионов выступали за то, чтобы закрывать вывоз продовольствия в другие регионы. Или, страстно желая получать электричество, выходили на акции протеста против строительства АЭС у них в области. Мол, пускай где-то в другом месте строят. А электричество нам тоже обеспечьте при этом.

Помню, как в Москве в 1990-м надо было строить новый морг. Старых уже не хаватало. Так Перовский райсовет народных депутатов Момсквы блокировал стройку. Мол, стройте – но не у нас. Нас интересы всего города не интересуют, нам свой район важнее.

В истории с мусором проступает уже нечто подобное. Хотя, повторю, если бы власть взялась бы за переработку московского мусора еще 10 лет назад, проблемы бы сейчас не рванула бы, как заправская бомба.

Но таких «бомб» будет все больше.

Так что, друзья, давайте не забывать выключать телевизор и думать собственной головой. Перед нами – управленческо-экономический кризис в стране. Последствия многолетнего господства бездельников и обывателей с миллиардами в карманах. Они настолько долго лакировали действительность и скрывали красивыми ширмами собственные провалы внутри РФ, что теперь количество переходит в качество. Лакированная оболочка прорвалась – проблемы посыпались наружу.

А Трамп-Аннушка уже пролил свое масло. И главная угроза нам надвигается совсем не с той стороны, о которой вопят официозные СМИ.