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Московский листок

Где Путин? Почему он не с нами? Готовится к пожизненному...

Опубликовано 27.03.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

путин выборы
Где Путин? Почему он не с нами? Готовится к пожизненному...

Эти вопросы уже сутки будоражат СМИ и соцсети и не находят ответа.

«Как же так? - недоумевают люди, - такая чудовищная трагедия в Кемерово, а он где-то прячется. Почему его нет с нами в эту горькую минуту? Ведь мы его только что выбрали… Почему он не объявил всенародный траур?»

Странные вопросы. Всенародный траур Владимир Владимирович объявляет, когда число погибших в катастрофах более 100 душ. Такая у него «кремлевская норма». «Курск», «Норд-Ост», Беслан, «Булгария», «Хромая лошадь»...

А вот если при взрывах на Саяно-Шушенской ГЭС и на шахте «Распадская» в той же кемеровской области убитых рабочих было меньше 100, всенародную скорбь гарант не объявлял. Поскольку от нее страдают интересы телебоссов и рекламщиков. И первую очередь интересы его личного друга гендиректора Первого орденоносца Кости Эрнста.

Пора бы уже усвоить. Не первый день взрываемся, горим и идем ко дну и взлетаем на воздух. То ли еще будет.

Сказал же его пресс-секретарь Д.Песков: «Президент проинформирован, он выразил соболезнования всем родным и близким погибших и членам их семей и изменил свой рабочий график».

Изменил - понимаете? Разве этого мало? Чего волноваться? Работает с документами, а то, что в телевизоре его нет - ну и что? Телевизору тоже отдохнуть надо.

Сколько в последнее время он светился на ваших «голубых экранах»? Вот какую красивую речугу толкнул 3 марта в «Лужниках» на предвыборном концерте в свою честь. Пообещал «десять лет ярких побед», если сплотимся вокруг него.

После выборов тоже хорошо сказал про то, как хорошо все будут жить, если хорошо сплотятся вокруг него:

«Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение...» Мало разве?

А что бы он вам вчера по горящим следам сказал? Вот именно... По моим предощущениям, Владимир Владимирович вообще готовится резко изменить свою и нашу судьбу.

Полагаю, в эти часы и минуты он репетирует свою самую главную речь в жизни, чтобы произнести ее где-нибудь после инаугурации в мае:

«...Я долго размышлял над этим ответственным шагом и, наконец, соглашаюсь принять поступающие ко мне обращения трудовых коллективов и отдельных граждан, которые просят меня в этих труднейших условиях стать бессрочным Верховным правителем России» (бурные аплодисменты).

А дальше все проще пареной репы. Госдума своим конституционным «единороссовским» большинством (ура Памфиловой!) вносит в Конституцию долгожданные поправки.

Наутро мы уже просыпаемся с бессрочным Верховным правителем. Какие уже трудятся на благо своих граждан в Таджикистане, Турции, Казахстане и некоторых других восточных деспотиях. Чем плохо?

Главное сейчас для него - выучить тронную речь, чтобы произнести ее без сучка и, сами понимаете, без задоринки. Вон же на пороге какого грандиозного события мы стоим...

А катастрофы… Куда они денутся? Будут продолжаться. Ибо сказано же: «Владимир Путин - президент катастроф».

Он притягивает их, как магнитом.



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Всего комментариев к статье: 1
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веревку и сук
без названия написал 27.03.2018 03:11
А по моим ощущениям столько людей из-за него погибло в авариях хи катастрофах, что он вполне заслужил хорошую веревку и сук
Сам же признался недавно, что приказал брать штурмом "Норд-Ост". И в результате уморил газом 300 человек
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