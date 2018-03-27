Мы врем сами себе, даже когда гибнут наши дети

Я не могу утверждать о гибели 174 человек в ТЦ "Зимняя Вишня" (информация от пожарных), но я не могу найти ни одного внятного объяснения тому зачем перед выдачей тел с родственников берут справку "о неразглашении" - запугивая и заявляя о том, что не выплатят многомиллионные пособия.
Что в сожженных телах мы, общественность, можем увидеть, кроме их количества?
Но я могу утверждать, что "Паспорт безопасности объекта" строительства подписали главы региональных отделений МВД, МЧС, ФСБ, Ростехнадзора и ещё 23 ведомственных структур.
Я могу утверждать и то, что фирма обеспечивающая "наладку и монтаж" систем пожаротушения, безопасности и оповещения - это фирма прокладка выше названных согласующих ведомств.
Я могу утверждать, что людей не ринулись спасать, а уничтожали документацию. Из 12 лестниц, прибывших на место в первый час, выставили одну. В закрытые залы кинотеатра с людьми не ринулся ни один расчет, сначала они были направлены на "очаг на 3 этаже" - административный офис.
Ясно всем, что бизнес на строительстве и обслуживании торговых площадей со стороны контролирующих структур завязан на самый верх к главам министерств и ведомств. Именно они подписывают ведомственный порядок и нормативные правила - и что самое главное - ИМЕННО ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ НАРАВНЕ С ПОСТАВЩИКАМИ И ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВСЕХ ПОДПИСАННЫХ ИМИ ОБЪЕКТАХ.
Никакие лимиты на проверки не касаются помещений в которых найдены нарушения - а в ТЦ "Зимняя Вишня" они были найдены в конце 2017 г.
Ответственные главы Кемеровского регионального МЧС, МВД, ФСБ должны быть арестованы и давать показания, а не требовать расписок "о неразглашении" с родственников за выдачу тел.
Глава МЧС Пучков должен быть, как минимум, отстранен от должности за профессиональную непригодность.
Но у нас "вертикаль бесправия", поэтому ни поставщики (родственники и друзья глав МЧС), ни сами чинуши не будут наказаны. Лишь липовый гендиректор управляющей компании с уборщицами и оборотом до 60 миллионов в год и будет отвечать за всё и всех.
А мы очередной раз понесем цветы и игрушки на очередное место трагедии. Мы врем сами себе, даже когда гибнут наши дети. Вымирающая, самоуничтожаемая трусостью и предательством страна.
BW написал 27.03.2018 03:17
> Я могу утверждать и то, что фирма обеспечивающая "наладку и монтаж" систем пожаротушения, безопасности и оповещения - это фирма прокладка выше названных согласующих ведомств.
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Не так. "Монтаж и наладка" - это одна фирма. Согласование документации, включая проектную, другая фирма. Или один-два чела.
Почему? Слишком разные специализации.
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> Я могу утверждать, что людей не ринулись спасать, а уничтожали документацию.
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Вряд ли. Это бесполезно. Если только из-за паники. В этих самых упомянутых вами "23 организациях" - хранятся либо подлинники, либо копии, заверенные надлежащим образом. С чего какому-то там энергосбыту уничтожать документацию? А главное, кому? Тому, кто хочет сесть лет на 5-10 ни за что?
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