Мы врем сами себе, даже когда гибнут наши дети

Я не могу утверждать о гибели 174 человек в ТЦ "Зимняя Вишня" (информация от пожарных), но я не могу найти ни одного внятного объяснения тому зачем перед выдачей тел с родственников берут справку "о неразглашении" - запугивая и заявляя о том, что не выплатят многомиллионные пособия.

Что в сожженных телах мы, общественность, можем увидеть, кроме их количества?

Но я могу утверждать, что "Паспорт безопасности объекта" строительства подписали главы региональных отделений МВД, МЧС, ФСБ, Ростехнадзора и ещё 23 ведомственных структур.

Я могу утверждать и то, что фирма обеспечивающая "наладку и монтаж" систем пожаротушения, безопасности и оповещения - это фирма прокладка выше названных согласующих ведомств.



Я могу утверждать, что людей не ринулись спасать, а уничтожали документацию. Из 12 лестниц, прибывших на место в первый час, выставили одну. В закрытые залы кинотеатра с людьми не ринулся ни один расчет, сначала они были направлены на "очаг на 3 этаже" - административный офис.

Ясно всем, что бизнес на строительстве и обслуживании торговых площадей со стороны контролирующих структур завязан на самый верх к главам министерств и ведомств. Именно они подписывают ведомственный порядок и нормативные правила - и что самое главное - ИМЕННО ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ НАРАВНЕ С ПОСТАВЩИКАМИ И ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВСЕХ ПОДПИСАННЫХ ИМИ ОБЪЕКТАХ.

Никакие лимиты на проверки не касаются помещений в которых найдены нарушения - а в ТЦ "Зимняя Вишня" они были найдены в конце 2017 г.

Ответственные главы Кемеровского регионального МЧС, МВД, ФСБ должны быть арестованы и давать показания, а не требовать расписок "о неразглашении" с родственников за выдачу тел.

Глава МЧС Пучков должен быть, как минимум, отстранен от должности за профессиональную непригодность.

Но у нас "вертикаль бесправия", поэтому ни поставщики (родственники и друзья глав МЧС), ни сами чинуши не будут наказаны. Лишь липовый гендиректор управляющей компании с уборщицами и оборотом до 60 миллионов в год и будет отвечать за всё и всех.

А мы очередной раз понесем цветы и игрушки на очередное место трагедии. Мы врем сами себе, даже когда гибнут наши дети. Вымирающая, самоуничтожаемая трусостью и предательством страна.