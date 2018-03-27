Турция испытала ракеты, способные долететь до Москвы

Не очень заметно на фоне отравления Скрипаля и пожара в Кемерово прошла важная новость - Турция провела успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки Gökdoğan и Bozdoğan. Тестовые запуски ракет проведены с военного полигона в Синопе.

Видимо, место для испытаний было выбрано не случайно - теперь турецкие ракеты могут поражать объекты на юге и вообще в европейской части России, если им это потребуется. ОКР планируется завершить в 2020 году, после этого начнется серийное производство ракет.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в беседе с НСН прокомментировал успешные испытания первых турецких баллистических ракет: «Испытаниями они показывают, что у них есть ракеты, осталось создать ядерные боеприпасы. Ну создадут они их за 10—20 лет, за это время разовьют и баллистические ракетные системы».

Трудно не согласиться, что Турция, обладая, видимо, самыми сильными сухопутными силами в Европе, достаточно сильным флотом и ВВС, не захочет приобрести статус ядерной державы, раз уж не получилось с полноценным статусом члена ЕС.

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К 2030 году Индия, Франция, Россия, США и Китай будут обладать самыми мощными вооруженными силами на планете, сообщает в The National Interest военный эксперт Роберт Фарли.

Фарли отмечает, что из стран ЕС только Франции удастся сохранить мощные вооруженные силы. США, полагает эксперт, к 2030 году сохранят лидирующее положение в военной сфере. Индия и Китай, по мнению Фарли, в настоящее время уже располагают практически всеми типами вооружений, характеристики которых к 2030 году только улучшатся.

А вот тут можно и поспорить.

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Очевидно, что центры силы в ближайшей перспективе поменяют свою географию, и в первую очередь это касается Европы, однако кроме Франции сильной военной европейской державой останется и Турция, которую весь ХХ век считали слабой и редко принимали в расчет. Напрасно, поскольку история Турецкой республики и началась с сильнейшего военного поражения в истории Великобритании, нанесенного ей под Галлиполи.

Однако вне поля зрения экспертов остается армия Украины, которая нарастила свой численный состав за последние 4 года до 180 тысяч и старательно укрепляет свою оборонную промышленность - в том числе пытается и восстановить ракетостроение, и даже разрабатывать собственные ракетные системы, ранее на Украине не производившиеся.

Украина обладает пятой в мире атомной промышленностью (делит это место с Японией), хотя пока зависит от поставок топлива из России, как Япония - из Франции. Но Украина уже частично перешла на загрузки от "Вестингауз", и не исключено, что пытается модернизировать и некоторые базовые технологии. В том числе идет разговор о разконсервации Чернобыльской АЭС, реакторы которой (типа РБМК) способны производить неограниченное количество оружейного плутония. Очевидно, что как только внешний контроль ослабнет, Украина очень быстро обзаведется собственным ядерным оружием.

Впрочем, ее экономическая слабость не позволяет пока думать ни о современном флоте, тем более выходе в океанскую зону, ни о ВВС - пока что эта страна не производит ни истребителей, ни бомбардировщиков, ни штурмовой авиации. Но страна ведет работы по пиратскому апргрейду старых советских истребителей и штурмовиков, а на базе предприятия "Антонов" в принципе может быть создан дозвуковой бомбардировщик, способный нести ядерное оружие.

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Странно, что среди ведущих военных держав будущего The National Interest не называет такие страны, как Пакистан, Япония, Южная и Северная Кореи, а также Иран и Вьетнам.

Пакистан, КНДР и условно Япония уже располагают ядерным оружием и средствами его доставки. При этом КНДР и Пакистан, конечно, не являются мощными экономиками, но про Японию этого сказать нельзя. Островное государство уже сегодня располагает мощным и современным военно-морским флотом, причем собственной постройки - нет лишь полноценных авианосцев и атомных подводных лодок. Но в принципе японская промышленность способна их создать самостоятельно. Япония занимается созданием собственного истребителя пятого поколения, а ее сухопутная армия прекрасно оснащена - в стране сохранена призывная система, так что у армии имеется большой кадровый резерв. Япония запускает спутники и аппараты для исследования дальнего космоса при помощи собственных ракет, то есть в принципе способна доставить ядерный зараяд в любую точку планеты. Что касается самих ядерных зарядов, то считается, что Япония давно ими располагает, не афишируя их наличие.

Экономика Южной Кореи сопоставима с японской, ее армия является одной из самых многочисленных в мире. И у нее есть стимул развивать свои вооруженные силы из-за перманентного конфликта с КНДР - формально обе страны до сих пор находятся в состоянии войны.

Иран уже располагает мощным военно-промышленным комплексом и производит многие виды вооружений, включая ракеты средней и малой дальности (модификации ракеты "Шихаб-3" приближаются к большой дальности, т.е. свыше 2500 км). Считается, что Иран может поставить под ружье до 7 млн. человек. Разговоры об иранской ядерной программе идут уже много лет, и рано или поздно страна станет обладателем ядерного оружия.

Из поля зрения экспертов часто выпадает Вьетнам, уже однажды выигравший войну против США. Сейчас это динамично развивающаяся экономика с мощной базой - по численности населения и площади Вьетнам не меньше Японии, и имел опыт военного столкновения с КНР, весьма успешный. У страны есть стимул развивать свои вооруженные силы ввиду неурегулированности отношений с близлежащими странами, в первую очередь с Китаем и Японией. Вьетнам выделяет на вооруженные силы до 5% ВВП, что при росте экономики весьма немало. Идет перевооружение армии и флота - Вьетнам заказал у России несколько фрегатов проекта «Гепард-3.9», а также истребители Су-27 и Су-30. Численность вьетнамской армии примерно соотвествует турецкой (9-я в мире). Вьетнам твердо создает свою атомную промышленность, причем диверсифицирует источники технологий - кроме России, Японии и Южной Кореи, в период с 2007 по 2014, Вьетнамом были заключены соглашения в области атомной энергетики с Францией, США и Канадой.

Таким образом получается, что в мире ближайшего будущего может оказаться не пять, а целых полтора десятка мощных армий, обладающих оружием массового поражения, всеми типами неядерных вооружений и достаточной экономической мощью, чтобы вести войну с равным противником достаточно продолжительное время.

Это делает будущее малопредсказуемым с точки зрения безопасности - при таком количестве центров силы трудно прогнозировать как направления конфликтов, так и возможные конфигурации военных блоков.