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Московский листок

Жители Кемерово потребовали на митинге отставки Амана Тулеева

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 4

Несколько тысяч жителей Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации на площадь Советов. Они требуют отставки мэра города Ильи Середюка, губернатора Амана Тулеева, арестов чиновников.

Многие из собравшихся не верят в официальное обнародованное число жертв трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Другие считают, что для устранения пожара прибыло мало пожарных и они не сделали всего необходимого для спасения людей.

Люди пришли с плакатами "Коррупция убивает", "Мы все заперты в этом зоопарке", "Кто на самом деле виноват?", "Всех под суд!", "Сколько жертв?".

Когда к собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, горожане встретили его криками "Правду!", "В отставку!", "Убийцы!". После этого собравшиеся на митинге потребовали, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин, который прилетел в Кемерово накануне, а также глава региона Аман Тулеев. "Почему король в тепле?! Мы его не выбирали!", - цитирует "Медуза" протестующих.

Как передает Интерфакс, на площадь, где проходит стихийный митинг прибыли дополнительные подразделения силовиков. Так, к площади подъехало шесть автобусов с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей скорой помощи. Позже к площади подъехали еще два автобуса с полицейскими, шесть микроавтобусов и около десятка легковых автомобилей.

По данным агентства, президент Пути, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре. Встреча состоялась в здание судмедэкспертизы.

Глава государства заверил граждан, что сомневаться в официальных данных по количеству погибших не имеет никакого смысла, заверил, что "все виновные будут наказаны" несмотря на должности и звания.

"Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" – задал Путин вопрос мэру Кемерово.

Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", - возмутился глава государства.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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А. написал 27.03.2018 10:27
Кто начал царствовать - Ходынкой,
Тот кончит, встав на эшафорт.
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гость написал 27.03.2018 10:23
Вот, что значит засиделся старик.Во время надо уходить, во время.
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7a6e1 написал 27.03.2018 10:19
https://www.youtube.com/watch?v=X_RgHMOFVeg
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e7df7cd2ca написал 27.03.2018 10:15
Там трансляция с митинга идет.
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