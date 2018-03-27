Рано утром во вторник Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.
Видимо, прочел выложенную на ФОРУМе.мск заметку, выставленную в третьем часу ночи - не только Путин не спит в такое время.
Где Путин? Почему он не с нами? Готовится к пожизненному...
Очень, конечно, к месту был и популярный в Севастополе полпред Меняйло, которого так удачно трудоустроили в Сибирь. Он, конечно, ни в чем не виноват - просто посмотреть приехал.
Путин на совещании рассказал о причинах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли более 60 человек - без него никто не догадывался.
Путин поручил главе СК Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. "Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", — сказал он.
Видимо, прочел ФОРУМ.мск, где мы еще вчера писали: "Надзорные органы? Так на каждом из них ценник прилеплен, сколько стоит согласовать то, что согласовать невозможно. Вот уверен почти на сто процентов, что документы у ТЦ в Кемерово были в полном порядке".
Бастрыкин в свою очередь сообщил, что следствие изъяло при расследовании пожара огромное количество документов, которые сейчас изучают.
Как писал ФОРУМ.мск еще позавчера: "Вы заметили, что любое подобное происшествие сопровождается сообщением о возбужденных уголовных делах? Это должно означать, видимо, что не беспокойтесь, граждане, меры принимаются..."
Пожар торгового центра в Кемерово, есть погибшие
Хотя, конечно, дело не в ФОРУМе.мск, а в том, что и причины трагедии, и имена виновных у каждого на языке - даже у Путина.
А тем временем жители Кемерово вышли на митинг, требуя провести прозрачное расследование трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», привлечь к ответу виновных и отправить в отставку губернатора региона и чиновников городской администрации.
На митинг возле здания областной администрации на площади Советов жители собрались после призывов в социальных сетях. Место митинга — буквально в 20 минутах ходьбы от сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».
Основные требования собравшихся к властям — раскрыть точное число погибших, максимально прозрачно расследовать трагедию, наказать виновных и отправить в отставку губернатора области Амана Тулеева и других местных чиновников.
Во время акции численность участников менялась от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек.
Ни Путин, ни Меняйло, ни Тулеев, ни федеральные чиновники к людям не вышли, ограничились мэром и двумя вице-губернаторами - видимо,кого меньше жалко.
Люди окружили плотным кольцом мэра города Илью Сердюка, который вышел к митингующим, и скандировали «Правду!» Он предложил собрать инициативную группу и поехать в морг. Видимо, самое место для чиновника в такое время...
последние новости написал 27.03.2018 12:35
11:28 Сегодня в рубрике Общество MAX57 157 0 0
Тулеев заявил Путину, что на митинге "не родственники погибших", а "оппозиционная сила"
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на совещании по поводу трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что на сегодняшний митинг собрались люди, которые спекулируют «на горе людском». Слова Тулеева сейчас приводятся на сайте Кремля.
«Вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы», — сказал Тулеев.
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Все протестующие - это переодетые црушники!!!
Владимир П. написал 27.03.2018 12:33
В ведь по уму вопрос нужно ставить так: ты получал доходы с НТЦ? Ты и есть главный преступник. А соучастники пойдут паровозом. Только государство, принадлежащее олигархам, так вопросы никогда не ставит. А власть в капиталистическом обществе, как учил Ленин, принадлежит правящему классу- крупному капиталу. Министры, президенты (хоть 100% за них отдели на выборах)и самые высшие чиновники - лишь наемники этого класса. Грозные словеса и посадка "стрелочников", лишь бы народ утихомирить,пустые соболезнования и пустые трауры, мышиная возня с какими-то свечками в баночках - этим и закончится очередная трагедия, как кончались предыдущие. Сообщения о сгорающих людях, как и раньше, будут прерываться рекламой, что полностью выдает дешевую фальшь всех этих "трауров" и "соболезнований". Наверное, если на нас нападут пиндосы, то ТВ каналы отреагируют как всегда: "По только что поступившему сообщению от Президента, на Россию летят ядерные ракеты США. Мы продолжим сообщение поле короткой рекламы. "Эспумизан примите сразу".
ептудь написал 27.03.2018 12:03
..гость.. написал 27.03.2018 11:50
Пожар и жертвы Кемерово последний намек Путину- народ устал о гнилья капиталистической системы навязанной силой стране!
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А в стране уже капитализм? И как на это смотрит сам царь-батюшка? Я что-то одних опричников везде витжу и ни одного капиталиста.
Святой Пигидий написал 27.03.2018 11:47
Skaz написал 27.03.2018 11:44
Все продается, все разворовывается, все взрывается и горит! За период с победы бесов над Советской Властью в 91 и 93 годах,
когда начиная с кгб и верхушки партии предали страну народ народ и страна понесли такие потери, которые даже фашизм не смог
нанести в последнюю войну! Вопрос стоит ребром: либо путин начнет наводить порядок в стране и нейтрализует пятую колонну и криминал,
либо народ сам стихийно это сделает. Пожар в Кемерово -это не случайная трагедия, а акт войны против народа!И стрелочниками адиминстрация
кремля не отделается! Это вызов жестокий и смертельный: либо народ будет на этой земле, либо бесы!
..гость.. написал 27.03.2018 11:27
Я читаю много в том числе и форум мск, да - есть много интересного в нем. Но в данном случае, вопрос почему даже люди, отождествляемые сами себя гуманистами пытаются отпиариться, лягнуть президента, (какой бы он не был), лягнуть других (чиновников, должностных лиц), почему бы прямо не назвать, что кроме системы виноваты отельные вполне узнаваемые люди?
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Согласен, только путин должен пиарится. Он ужк в Кемерове и рассказывает, как всех плохих дяденек накаже, толпе нравится, пиар удался. А чиновников не тронь!!! Это святые люди и любая критика в их адрес равноценна измене родине!!! И вообще, это все провокация американских спецслужб, направленная на дискредитацию царя и царизма. Подлые демократы хотят заставить народ свернуть с пути духовноскрепного.
Paseidon написал 27.03.2018 11:26
Нефер написал 27.03.2018 11:22
Дебил написал 27.03.2018 11:19
Panopticum написал 27.03.2018 10:49
Он сам вас до смерти закошмарит!
СтарпЁр написал 27.03.2018 10:47
Для остальных произошедшее - не трагедия?
А потому, "вертикаль" и ее толстозадые представители в чиновничьих креслах ничего не боятся. Так , досадное недоразумение случилось
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