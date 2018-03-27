Рано утром во вторник Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.

Видимо, прочел выложенную на ФОРУМе.мск заметку, выставленную в третьем часу ночи - не только Путин не спит в такое время.

Где Путин? Почему он не с нами? Готовится к пожизненному...

Очень, конечно, к месту был и популярный в Севастополе полпред Меняйло, которого так удачно трудоустроили в Сибирь. Он, конечно, ни в чем не виноват - просто посмотреть приехал.

Путин на совещании рассказал о причинах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли более 60 человек - без него никто не догадывался.

Путин поручил главе СК Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. "Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", — сказал он.

Видимо, прочел ФОРУМ.мск, где мы еще вчера писали: "Надзорные органы? Так на каждом из них ценник прилеплен, сколько стоит согласовать то, что согласовать невозможно. Вот уверен почти на сто процентов, что документы у ТЦ в Кемерово были в полном порядке".

Бастрыкин в свою очередь сообщил, что следствие изъяло при расследовании пожара огромное количество документов, которые сейчас изучают.

Как писал ФОРУМ.мск еще позавчера: "Вы заметили, что любое подобное происшествие сопровождается сообщением о возбужденных уголовных делах? Это должно означать, видимо, что не беспокойтесь, граждане, меры принимаются..."

Пожар торгового центра в Кемерово, есть погибшие

Хотя, конечно, дело не в ФОРУМе.мск, а в том, что и причины трагедии, и имена виновных у каждого на языке - даже у Путина.

А тем временем жители Кемерово вышли на митинг, требуя провести прозрачное расследование трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», привлечь к ответу виновных и отправить в отставку губернатора региона и чиновников городской администрации.

На митинг возле здания областной администрации на площади Советов жители собрались после призывов в социальных сетях. Место митинга — буквально в 20 минутах ходьбы от сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».

Основные требования собравшихся к властям — раскрыть точное число погибших, максимально прозрачно расследовать трагедию, наказать виновных и отправить в отставку губернатора области Амана Тулеева и других местных чиновников.

Во время акции численность участников менялась от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек.

Ни Путин, ни Меняйло, ни Тулеев, ни федеральные чиновники к людям не вышли, ограничились мэром и двумя вице-губернаторами - видимо,кого меньше жалко.

Люди окружили плотным кольцом мэра города Илью Сердюка, который вышел к митингующим, и скандировали «Правду!» Он предложил собрать инициативную группу и поехать в морг. Видимо, самое место для чиновника в такое время...