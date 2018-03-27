Путин пообещал принять кадровые решения по итогам расследования трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин пообещал принять кадровые решения в связи с трагедией в Кемерово после того как будут установлены виновные, передает Интерфакс.

"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", - заявил Путин на встрече с инициативной группой граждан во вторник.

По его словам, над установлением истины сейчас работают следователи и "никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается".

"Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения - как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе", - заявил Путин.