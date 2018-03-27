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Московский листок

Путин пообещал принять кадровые решения по итогам расследования трагедии в Кемерово

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 6

Путин пообещал принять кадровые решения по итогам расследования трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин пообещал принять кадровые решения в связи с трагедией в Кемерово после того как будут установлены виновные, передает Интерфакс.

"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", - заявил Путин на встрече с инициативной группой граждан во вторник.

По его словам, над установлением истины сейчас работают следователи и "никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается".

"Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения - как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе", - заявил Путин.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
г жопинск написал 27.03.2018 12:33
путин,кадровые решения?!?!?! путин?!?!кадровые решения?!?!скорее луна другой стороной повернеться!!!!
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Кадры решают все
анатолий1 написал 27.03.2018 12:32
Неужели решил слинять и отменить очередное восшествие???? А кто приемник?
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(без названия)
Ытак написал 27.03.2018 12:03
Щас, ждите. Что изменилось в системе пожарной безопасности после трагедии лета 2010 года, когда горели леса и выгорали целые населенные пункты? Забыли? Этот детский лепет власть имущих и страх потерять власть. Ну а когда гнев народа схлынул и страх прошел, все вернулось на круга свои. И если будет такая же погода как в 2010 году, то все опять повторится с начала.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 27.03.2018 11:52
Смотрю прямой эфир с митинга в Кемерово... путлеры запустили провокаторов, чтоб превратить митинг в балаган, - какой-то неравнодушный товарищ визжит, что надо Тулеева сменить на Зюганова, и тогда будет полный порядок.
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 27.03.2018 11:46
Понятно, что на фоне произошедшего дальнейшая судьба А. Тулеева далеко не самое важное, но все же... "Его пример другим наука..." что бывает с оппортунистами, прикрывающимися лозунгом о том, что, дескать, они принесут больше пользы если станут не бунтовать а "работать внутри системы"... Принес? То же самое с Прохановым... Возможно, он даже поначалу искренне верил в "православного чекиста Путина" и старался наставить его на путь истинный, как сам его понимал... И ведь был действительно человеком хоть и со странностями, но огромного ума и незаурядного таланта... В итоге не Путин и его камарилья от общения с Прохановым повысила свой уровень, а он его резко и катастрофически понизил (до уровня пресловутой зины-корзины) одновременно полностью утратив литературный дар - совсем как гоголевский художник Чартков...А его газета "Завтра" с этого момента не только резко правеет, но и с каждым номером все больше и больше желтеет, по уровню материалов стремительно приближаясь к "Сооl gerl" или "СПИД - инфо"
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(без названия)
Нефер написал 27.03.2018 11:38
Этот клоун все только обещает,обещает,обещает...Фуфло позорное.
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