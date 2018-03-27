Об аберрации сознания. Можем ли мы делать осознанный выбор?

Воровские капиталы влияют на умственные способности

24.03. текущего года слушал Делягина в записи. Приболел экономист, но терять эфир не хочет, вдруг совсем откажут или урежут зарплату. Сегодня не важно что говоришь, лишь бы не против либеральной власти. Раньше М.Делягин был как - то ближе к народу. По мере накопления капитала мнения меняются. Это относится к большинству граждан России. Не каждому удаётся приобрести навороченный автомобиль или мешок долларов спрятанный в укромном месте. В таком положении мнение у человек формирует не серое вещество головы, а тот мешок, о котором владелец не забывает. И не важно где он лежит. В доме у родственников или в зарубежном банке. Главное лишь бы он был.

Вот и М.Делягин рассуждает о прошедших выборах с позиции не бедного человека. Оказывается у нас нет человека, который бы смог заменить В.Путина. А Примаков с Масляковым не могли заменить Ельцина? Могли, но их быстренько убрали. Мог и Путин заняв Кремль вернуть Примакова в правительство. Побоялся как и его протеже. А сегодня на Сахалин прибыл ледокол "Е.Примаков". Значит достойный был человек.

Оказывается и сегодня есть люди, которые работали с Примаковым и могли бы продолжит его курс. Однако они не востребованы. Мешали воровать. Сторонники Ельцина уже разворовали Россию ему осталось воровать только из займов. О чём на заседании думы заявил Зюганов. "Международные транши разворовываются. Так Дъяченко взяла 28 % займа провела через два банка и положила в третий в Швейцарии в виде ценных бумаг". Делягин об этом конечно не знает. Депутат Ленсовета М.Салье со своими коллегами проверяли работу Комитета по внешне- экономическим связям правительства Ленинграда и нарыли материал на возбуждение уголовного дела, который передан в прокуратуру, где и исчез. Не нашло расследование дело № 144128, возбуждённое в 1998 году против компании "Двадцатый трест", фигурантом которого был гражданин В.Путин. Тоже исчезло без рассмотрения. Об этом Делягину не известно.

Раньше говорили, что незаменимых в стране нет. Оказывается есть. Из 111 миллионов человек взрослого населения нет человека на должность президента. А где же великая страна. На многих тусовках в работе которых почти всегда участвует М.Делягин говорят, что Россия великая страна. Страна великая а порядочных людей нет. Что - то здесь не клеится. Вдруг мы доживём до 2024 года и тогда что? Нет нового президента, Делягин будет просить остаться долгожителя Кремля. Михаил в рассуждении идёт дальше подтверждая то, что богатство меняет умственные способности человека. Можно говорить всё, но при этом не навредив власти. Вот он и говорит. По мнению Делягина Силуанов мог руководить министерством совсем по другим критериям. Но ведь он либерал и другого подхода у него нет и быть не может. Более того экономический блок правительства экономикой вообще не занимаются. Их волнует своя экономика. Народ живёт в нищете даже президент и Голодец признали, что в России рабочий человек нищий. А вот Силуанов скоро треснет от накоплений. Его зарплата 1, 7 миллионов рублей, что составляет 22 % месячного дохода. Из каких соображений такая зарплата? Тем более сами чиновники напоминали, что разница не должна превышать 6 раз. Некоторые руководители госкомпаний зарабатывают по 5 миллионов рублей в сутки. И депутаты не обижены. И вообще в России все кто при власти или поддерживает власть живут не бедно. Выборы показали, что 56 миллионов человек взрослого населения живут вполне сносно. Они и проголосовали за действующего президента. А что делать с теми кто не пришёл на выборы. Их примерно 36 миллионов человек. Они не наши люди? Возможно это те кто получает меньше прожиточного минимума и те кто получает прожиточный минимум. Вот бы экономический блок посадить на такую зарплату месяца на два и закрыть их накопления.

В декабре прошлого года М.Орешкин озвучил такую мысль: "В замедлении экономического роста виноваты российские граждане, которые оказывается мало работают и не инвестируют собственные средства в экономику России". И это нормальный человек? Что значит мало работают? Попробуй мало поработать хозяин сразу выставит за ворота и пожаловаться некому. А как можно инвестировать если зарплата большинства не превышает 20 тысяч рублей. А Орешкин с Силуановым в какую отрасль инвестируют? Оказывается они инвестируют за бугор. В России так принято и никто не возражает. Этим занимается и ЦБ.

В думу от "Справедливой России", куда входит М.Делягин, поступил законопроект о том, чтобы обязать госкомпании выплачивать не менее 50 % от своей прибыли в качестве дивидендов в бюджет. Делягин поддерживает этот законопроект. Но как экономист отмечает, что если та или иная госкомпания реализует инвестиционную программу, которая соответствует интересам государства, то это уже можно рассматривать как задачи государственной политики, и в этом случае доля дивидендов может сокращаться индивидуальным решением. Ему кажется, это рационально. Если есть задача освоить Артику или создать атомную бомбу, то это требует больших денег, и логично оставить эти деньги компании на решение поставленных задач, а не гонять их в бюджет и обратно. Но в принципе можно финансировать значимые вопросы и специальным решением - из бюджета хотя сейчас это крайне затруднительно, учитывая либеральный характер правительства. Делягину кажется, что это рациональное решение. Не гоже экономисту употреблять слово "кажется". Кажется значит не уверен. Тогда зачем путать других. Когда не будет казаться тогда и предлагай. В одном абзаце Михаил столько наворотил, что разбираться надо не один день. В этом и заключается работа нынешних экономистов. Наворотить, чтобы никто не стал разбираться. А что разве в стране могут быть компании, которые не соответствуют интересам государства? Они на кого работают? На наших врагов? Неужели в России есть такие компании? Наверное, Делягин имел ввиду такие компании, которые производят, например, металл для США, удобрения для Запада, лес для Китая. Они что работают по законам тех стран, которым продают свою продукцию? А кому и какую продукцию продаёт Центральный банк? Во - первых в стране не осталось крупных государственных компаний. Они все управляются через офшоры. А во - вторых часть акций госкомпаний принадлежит частным лицам только для того, чтобы глава этих компаний мог устанавливать себе зарплату по своему усмотрению. Президент отвечая на вопрос о зарплате Сечина сказал, что мы не должны платить меньше чем зарплаты западных руководителей. Некоторые работают с нашими. Хотя на Западе таких зарплат нет.

Несколько лет назад журналисты, политики стали возмущаться премиальными, которые себе выписывают руководители компаний. Дума без разговора приняла закон ограничивающий суммы премиальных. И никто возражать не стал. Чиновники компаний сразу эту проблему решили мирным путём. Сумму премиальных по году раскинули на 12 месяцев и никто не остался в накладе. Прибыль государственных компаний должна идти в копилку правительства. При этом штат компаний должен быть заранее утверждён с зарплатой всех сотрудников и премиальными. И не надо держать дополнительных дармоедов для расчёта и принятия индивидуальных решений, которые всегда будут иметь коррупционный душок. Ранее крупные компании у которых была прибыль перечисляли в бюджет государства или строили жильё для рабочих, содержали больницы, дома отдыха и практически всю социальную сферу. А что сегодня? Вся прибыль за исключением нищенских зарплат и налогов идёт в карманы собственников. Не плохо устроились. И это подтверждает трагедия в Кемеровской области. Частник ему плевать на пожарную безопасность, главное содрать как можно больше денег и чем быстрее тем лучше.

Экономист далее говорит, что такой порядок финансирования компаний может быть не эффективным по причине либерального характера правительства. А кто создал и содержит это правительство? Действующий президент лучше которого Делягин не видит никого. Значит мнение экономиста как флюгер на крыше дома моряка. Грош цена такому экономисту. Что же нищего народа и в целом страны ждёт в будущем? В прошлом за 30 лет не было ни целей, ни идей, ни достижений, к которым хотелось стремиться и которыми можно было гордиться перед потомками, предками и самими собой. В своём настоящем и будущем российское общество видело относительно благополучное проедание остатков задела прошлых поколений, деградацию доставшейся от предков инфраструктуры и неспешное движение некогда великой страны к состоянию скорее объекта, чем субъекта. Тридцать лет экономика страны топчется на месте, за исключением 8 месяцев Примакова. На чём президент хочет сделать рывок? Нужны огромные капиталы, а они выведены за рубеж. Делягин об этом ни слова. При этом чиновники экономического блока прогнозируют рост доходов нищего населения за текущий год на 6 %. Шесть процентов к зарплате Силуанова сумма знаковая. Согласен на такую пенсию. А для народа это просто издевательство.

Почему случилась трагедия в Кемеровской области? На неделю все каналы только и будут об этом говорить. Однако ничего не изменится. "Хромая лошадь" не стала примером надлежащего исполнения собственником своих обязанностей. Конечно договорятся до того, что собственник не обращал внимание на противопожарное состояние торгово - развлекательного центра. Правда есть в этом обобщении. А зачем построили торговлю и развлекательный центр в одном здании? Прибыль частника правит строительством. И в эксплуатации всё решает прибыль. Был бы этот объект государственным отношение было бы совершенно другим.

От редакции: Специально даем текст нашего постоянного автора даже без минимальной правки. Вот даже покойного Ю.Д.Маслюкова он пишет как многолетнего ведущего КВН, хотя спроси, кто у нас спасители отечества? Конечно, Примаков и Маслю(я)ков - при Геращенко уже не каждый вспомнит. При остальных тем более. Вот и помощник первого вице-премьера Маслюкова в правительстве Примакова, М.Г.Делягин из памяти трудящихся выпал напрочь. Не говоря уже о помощнике Е.М.Примакова после отставки с той же фамилией Делягин - так даже и не слыхали...

То, что в правительстве Примакова за самый важный в то время экономический блок отвечал Маслюков, кое как еще помнят, а вот то, что помощником как раз по экономическим вопросам у Маслюкова был экономист Делягин - это забыто.

Вообще правительство Примакова назначил Зюганов, и через Маслюкова непосредственно им руководил. Легенда такая.

"Оказывается и сегодня есть люди, которые работали с Примаковым и могли бы продолжит его курс. Однако они не востребованы. Мешали воровать. Сторонники Ельцина уже разворовали Россию ему осталось воровать только из займов. О чём на заседании думы заявил Зюганов".

Вот, соратник Зюганов мешал воровать, а помощник Делягин, надо понимать, все и украл, и теперь работает на радио.

Правда, у Маслюкова, говорят, были еще помощники - например, Семен Багдасаров, кстати, бывший депутатом тоже от "Справедливой России", а не от КПРФ.

Был у Маслюкова и еще один помощник, некто А.Баранов, впоследствии изгнанный из КПРФ за неотроцкизм, который "необходим антироссийским силам, как повод для прямой оккупации России силами НАТО и для уничтожения истинно патриотических сил" (из постановления ЦК и ЦКРК КПРФ).

Вот этот самый Баранов, "прикрывая левой фразой свою русофобию и буржуазность" (из постановления ЦК и ЦКРК КПРФ) на деньги, видимо, украденные у русского народа вместе с Делягиным, и издает уже 20 лет ФОРУМ.мск, который публикует всякую антироссийскую и антикоммунистическую ересь "отвлечь коммунистов звонкими лозунгами о немедленной революции, от целеустремленной, слаженной, напряженной работы всех структур партии по выполнению решений IX Пленума об укреплении КПРФ" (из постановления ЦК и ЦКРК КПРФ), в том числе и статьи некоего Полуэктова...

И вы удивляетесь, что большинство населения проголосовало на выборах за Путина, а оставшиеся, считающие себя непримиримой оппозицией, отдали голоса доверенному лицу Путина. Ну если с памятью у людей такие аберрации происходят, то завтра и Ксюша Собчак сойдет за спасителя отечества... А что?

А.Б.