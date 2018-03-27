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Московский листок

Тулеев извинился перед Путиным за пожар и обвинил оппозицию в попытке "раскачать ситуацию"

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 8

Тулеев извинился перед Путиным за пожар и обвинил оппозицию в попытке "раскачать ситуацию"

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ходе совещания по ликвидации последствий пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" извинился перед президентом Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно", - цитирует Тулеева пресс-служба Кремля.

Кроме того, он раскритиковал жителей Кемерова, которые вышли на стихийный митинг и обвинил оппозицию в попытке "раскачать ситуацию" в регионе. "Дальше началось, как обычно. На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", - заявил Тулеев.

Губернатор также доложил Путину, что правительство региона выделит по миллиону рублей за каждого погибшего.

"Мы по каждой семье разработаем программу так, как Вы делали по шахте Распадской. Вы лично все это делали. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести. Это я Вам твердо обещаю… Я лично каждую семью приму, но приму пока тех, кто в состоянии, как Вы делали. Пока кто в состоянии, а остальное пойдет по нарастающей. Все до единого будут приняты. Сейчас уже решаются вопросы по долгам, по кредитам. Это житейские проблемы, которые они выдвигают. За каждой семьей персонально закреплен врач, психолог, работник социальной защиты, причем это люди с богатым житейским опытом. Здесь я Вам обещаю, все будет сделано, все возможное. Здесь просто эту сторону надо отбросить. Моя задача – не допустить того, что творится, того, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно каких целей", - заявил Тулеев.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
La Terrible написал 27.03.2018 12:39
На пороге могилы все равно пытается отстоять свой улус.
Все-таки у него средневековое сознание: прав всегда сильный, сила держится на терроре. Ему можно пиариться на людском горе, изображая отца-благодетеля (из своего, небось, кармана по миллиону отстегнет, а?). И просто никакого даже поползновения принять на себя всю вину за случившееся.
Власть неограниченную и привилегии, с ней связанные, мы хапать в три глотки можем, а вот издержки власти в виде секир-башки за провалы - это стрелочникам (хоть оппозиции, хоть охранникам, хоть просто первому встречному). И низко-низко кланяться Великому Хану, чтоб только на троне оставил.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 27.03.2018 12:35
Смотрю прямое включение из Кемерово с митинга... отдувается за всех воров какой-то лысый - заместитель нашего товарища Тулеева. А где сам товарищ Тулеев? В прострации пребывает - переживает, что так подвел нашего любимого вошьдя, отвлек нашего вошьдя от врагов в Гейропе и Америке?
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(без названия)
А. написал 27.03.2018 12:31
Боюсь он не владеет ТАКОЙ техникой минета, чтоб теперь задобрить Пу.
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жопомордая личность
вудс написал 27.03.2018 12:27
не у путина должен просить прощения, а у людей на площади. Наделали склепов по всей России и спросить не с кого. Везде травят, давят, грызут людей дикие стаи собак, а они отгородились омоновцами с гвардией да еще пу обязал это гав...охранять
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(без названия)
Блилдидлибли написал 27.03.2018 12:17
Ну, че - нормально, - расеянский стандарт государева человека: "моя задача - не допустить", - принцип бытия, от рядового полицая до губернатора.
Возрадуемся, братие.
(от интересно, они об элементарном фейс контроле хоть как-то думале хуч когда.., - этттжж бешенство ламброзовой матки какое-то, чесслово)
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(без названия)
Виктор + написал 27.03.2018 12:14
Давай, вали все на оппозицию и госдеп. Да англичанку, которая гадит, не забудь вспомнить. Откуда вообще оппозиция в Кузбассе, где за путина 88% голосов?
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Re:
папа написал 27.03.2018 12:14
ЖОПОЛИЗД!!!
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(без названия)
Думающий написал 27.03.2018 12:08
Государь-батюшка ! Смилуйся над холопишком твоим верным омашкой тулейкиным, не верь супостатам, ворогам твоим лютым- оппозиционерам богомерским, а я тебе верой и правдой ...
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