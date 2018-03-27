Тулеев извинился перед Путиным за пожар и обвинил оппозицию в попытке "раскачать ситуацию"

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ходе совещания по ликвидации последствий пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" извинился перед президентом Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно", - цитирует Тулеева пресс-служба Кремля.

Кроме того, он раскритиковал жителей Кемерова, которые вышли на стихийный митинг и обвинил оппозицию в попытке "раскачать ситуацию" в регионе. "Дальше началось, как обычно. На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", - заявил Тулеев.

Губернатор также доложил Путину, что правительство региона выделит по миллиону рублей за каждого погибшего.

"Мы по каждой семье разработаем программу так, как Вы делали по шахте Распадской. Вы лично все это делали. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести. Это я Вам твердо обещаю… Я лично каждую семью приму, но приму пока тех, кто в состоянии, как Вы делали. Пока кто в состоянии, а остальное пойдет по нарастающей. Все до единого будут приняты. Сейчас уже решаются вопросы по долгам, по кредитам. Это житейские проблемы, которые они выдвигают. За каждой семьей персонально закреплен врач, психолог, работник социальной защиты, причем это люди с богатым житейским опытом. Здесь я Вам обещаю, все будет сделано, все возможное. Здесь просто эту сторону надо отбросить. Моя задача – не допустить того, что творится, того, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно каких целей", - заявил Тулеев.