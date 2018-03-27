В МЧС заявили, что не согласовывали открытие "Зимней вишни" в Кемерове

МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на главного госинспектора по пожарному надзору МЧС России Рината Еникеева.

"В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", - сказал Еникеев.

Отметим, что согласно данным "Спарк-Интерфакс", проверки МЧС в торговом центре проводились в 2012-ом и 2016-ом годах. В обоих случаях нарушений выявлено не было.