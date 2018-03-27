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Московский листок

В МЧС заявили, что не согласовывали открытие "Зимней вишни" в Кемерове

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 5

В МЧС заявили, что не согласовывали открытие "Зимней вишни" в Кемерове

МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на главного госинспектора по пожарному надзору МЧС России Рината Еникеева.

"В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", - сказал Еникеев.

Отметим, что согласно данным "Спарк-Интерфакс", проверки МЧС в торговом центре проводились в 2012-ом и 2016-ом годах. В обоих случаях нарушений выявлено не было.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1137 написал 27.03.2018 13:31
трусливый поганый сортирный Карлик?
даже соболезнованя зачитывал по бумажке гнида?
лизоблюдные чиновники обеспечили фальсификации на выборах?
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Ну и кто в это поверит ?
Неверующий написал 27.03.2018 13:09
Зря они это сказали, правда все равно вскроется.
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А почему дым валил из окон, а не из труб дымоудаления ?
Энгельсоид написал 27.03.2018 13:05
Почем ныне "сквозьпальчиковая" пожарная безопасность в торгово-развлекательных комплексах?
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(без названия)
La Terrible написал 27.03.2018 13:03
Ага, наверное барабашка согласовал, а алиены все это соорудили под носом у Тулеева, чтоб доблестные расейские структуры могли бабло самосвалами грести.
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(без названия)
А. написал 27.03.2018 12:58
Заголовок должен быть: "МЧС прикинулось шлангом"
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