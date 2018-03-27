Путин объявил общенациональный траур по погибшим в Кемерове

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово, сообщает пресс-служба Кремля.
"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:
Объявить 28 марта 2018 года днем траура в РФ.
В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации.
Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов РФ принять необходимы меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.
В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" по официальным данным погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших.
А. написал 27.03.2018 13:49
Думающий написал 27.03.2018 13:47
стоик1137 написал 27.03.2018 13:46
даже соболезнованя зачитывал по бумажке гнида?
лизоблюдные чиновники обеспечили фальсификации на выборах?