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Московский листок

Путин объявил общенациональный траур по погибшим в Кемерове

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 3

Путин объявил общенациональный траур по погибшим в Кемерове

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово, сообщает пресс-служба Кремля.

"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:

Объявить 28 марта 2018 года днем траура в РФ.

В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации.

Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов РФ принять необходимы меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" по официальным данным погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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А. написал 27.03.2018 13:49
А ведь не собирался, стерх плешивый. Испугался продолжения банкета.
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Думающий написал 27.03.2018 13:47
Вряд ли людям нужны его крокодиловы слезы.
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стоик1137 написал 27.03.2018 13:46
трусливый поганый сортирный Карлик?
даже соболезнованя зачитывал по бумажке гнида?
лизоблюдные чиновники обеспечили фальсификации на выборах?
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