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Московский листок

Голикова рассказала об условиях обещанного Путиным роста ВВП в 1,5 раза

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 3

Голикова рассказала об условиях обещанного Путиным роста ВВП в 1,5 раза

Для увеличения ВВП в 1,5 раза на душу населения к середине 2020-ых годов, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, экономика должна расти на 4% в год. Об этом заявила глава Счётной палаты Татьяна Голикова в ходе расширенной коллегии Министерства финансов.

"Среди поставленных задач основной является увеличение ВВП на душу населения в 1,5 раза, прочное закрепление России в пятёрке крупнейших экономик мира. Это значит, что России нужны темпы экономического роста выше 4% в год, а учитывая, что одномоментно, за один год, выйти на такие темпы роста не удастся, следовательно, в последующие годы необходимо будет наверстывать упущенное", - цитирует Голикову RNS.

По ее словам, темпов роста выше 4% в России не наблюдалось с 2011 года (4,3%).

Отметим, что согласно мартовскому прогнозу Банка России, темпы роста ВВП в 2018-2020 годах составят 1,5–2%.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Святой Пигидий написал 27.03.2018 14:40
Хм... поскольку у нашего великого вошьдя не было ПРЕДВЫБОРНОЙ программы, он ничего не обещал в качестве кандидата, и не брал на себя никаких ПЕРСОНАЛЬНЫХ обязательств, не участвовал в дебатах со своей ЛИЧНОЙ позицией, то и говорить не о чем. Пустая трата времени.
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Нефер написал 27.03.2018 14:04
"Арбидол" нас всех за даунов считает.Откуда в попе алмазы если все деньги выпускаются на весь труд всего Русского народа и присваиваются Абрамовичами,Кудриными и Грефами? Пускай либо трусы оденет либо гимнаста снимет.
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Непонятноы написал 27.03.2018 14:03
Удалось удвоить ВВП? Что помешало, кромя яиц и санкций?
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