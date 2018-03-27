Голикова рассказала об условиях обещанного Путиным роста ВВП в 1,5 раза

Для увеличения ВВП в 1,5 раза на душу населения к середине 2020-ых годов, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, экономика должна расти на 4% в год. Об этом заявила глава Счётной палаты Татьяна Голикова в ходе расширенной коллегии Министерства финансов.

"Среди поставленных задач основной является увеличение ВВП на душу населения в 1,5 раза, прочное закрепление России в пятёрке крупнейших экономик мира. Это значит, что России нужны темпы экономического роста выше 4% в год, а учитывая, что одномоментно, за один год, выйти на такие темпы роста не удастся, следовательно, в последующие годы необходимо будет наверстывать упущенное", - цитирует Голикову RNS.

По ее словам, темпов роста выше 4% в России не наблюдалось с 2011 года (4,3%).

Отметим, что согласно мартовскому прогнозу Банка России, темпы роста ВВП в 2018-2020 годах составят 1,5–2%.