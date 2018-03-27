Оптимизация московского здравоохранения искренне радует либерала Печатникова

Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников заявил, что "по итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей". Об этом сообщает сайт ФОРУМ.мск со ссылкой на агентство "Интерфакс". Вообще стоит послушать прямую речь этого человечнейшего из чинуш лужковской генерации, который достался Собянину в наследство от сислибов...

Леонид Печатников считает, что условия медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию, должны быть пересмотрены.

"Если человек не прошёл диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать", - цитирует Интерфакс Печатникова.

При этом он счел "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счёт".

Он также отметил, что в нестоящее время средняя зарплата московского врача составляет 135 тысяч рублей.

"По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей. В эту среднюю зарплату не входят главные врачи и их заместители, они получают больше, также сюда не входит административный персонал. Но у нас, например, есть хирурги, зарплата которых доходит и до 500 тысяч", - сказал Печатников.

Самое смешное, что он не врёт. Возможно, так и есть. Потому что... Скажите, что вы имеете в виду под фразой "московский врач"? Если вы думали, что под этими словами имеется в виду имеющий высшее медицинское образование сотрудник московского медицинского учреждения, то вы ошибаетесь. Согласно недавним нововведениям мэрии, "московский врач" - это теперь почётное звание, которое присваивается только одному из нескольких десятков или сотен медицинских работников, которые выиграют какой-то особо сложный конкурс. Подробности вы можете прочитать в любой официозной районной газете.

Вполне возможно, что эти несколько процентов от московских медицинских сотрудников действительно могут получать зарплату 135 тысяч рублей. А все остальные сотрудники московских учреждений формально уже не считаются "московскими врачами" и в статистику не попадают. Поэтому если вы работаете врачом в московской поликлинике, но получаете в разы меньше названных 135 тысяч - то вы всего-навсего не вписались в "оптимизацию" (она же - "непопулярная, но назревшая реформа").

Похоже, что разочарование "дорогих россиян" от содеянного ими 18 марта, наступит значительно раньше, чем ожидалось...