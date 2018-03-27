Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Оптимизация московского здравоохранения искренне радует либерала Печатникова

Опубликовано 27.03.2018 автором в разделе комментариев 2

москва кризис здравоохранение либералы собянин оптимизация
Оптимизация московского здравоохранения искренне радует либерала Печатникова

Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников заявил, что "по итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей". Об этом сообщает сайт ФОРУМ.мск со ссылкой на агентство "Интерфакс". Вообще стоит послушать прямую речь этого человечнейшего из чинуш лужковской генерации, который достался Собянину в наследство от сислибов...

Леонид Печатников считает, что условия медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию, должны быть пересмотрены.

"Если человек не прошёл диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать", - цитирует Интерфакс Печатникова.

При этом он счел "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счёт".

Он также отметил, что в нестоящее время средняя зарплата московского врача составляет 135 тысяч рублей.

"По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей. В эту среднюю зарплату не входят главные врачи и их заместители, они получают больше, также сюда не входит административный персонал. Но у нас, например, есть хирурги, зарплата которых доходит и до 500 тысяч", - сказал Печатников.

Самое смешное, что он не врёт. Возможно, так и есть. Потому что... Скажите, что вы имеете в виду под фразой "московский врач"? Если вы думали, что под этими словами имеется в виду имеющий высшее медицинское образование сотрудник московского медицинского учреждения, то вы ошибаетесь. Согласно недавним нововведениям мэрии, "московский врач" - это теперь почётное звание, которое присваивается только одному из нескольких десятков или сотен медицинских работников, которые выиграют какой-то особо сложный конкурс. Подробности вы можете прочитать в любой официозной районной газете. 

Вполне возможно, что эти несколько процентов от московских медицинских сотрудников действительно могут получать зарплату 135 тысяч рублей. А все остальные сотрудники московских учреждений формально уже не считаются "московскими врачами" и в статистику не попадают. Поэтому если вы работаете врачом в московской поликлинике, но получаете в разы меньше названных 135 тысяч - то вы всего-навсего не вписались в "оптимизацию" (она же - "непопулярная, но назревшая реформа"). 

Похоже, что разочарование "дорогих россиян" от содеянного ими 18 марта, наступит значительно раньше, чем ожидалось...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Печатников выполняет план Адольфа Гитлера "Барбаросса"
замкадыш написал 27.03.2018 15:24
такая озверелая русофобия гражданина израиля не удивляет.
Собянин вообще разглагольствует о 15 миллионах лишних русских,
которых следует оптимизировать.
И сам завозит безруких обдолбанных больных рабов из ср-ной азии
десятками миллионов.
Ответить
(без названия)
Нефер написал 27.03.2018 14:16
Это курс всей анти-народной власти на оптимизацию всего Русского народа.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Жители Кемерово потребовали на митинге отставки Амана Тулеева
Жители Кемерово потребовали на митинге отставки Ам...
27.03.2018
А не поджог ли был в Кемерово?
А не поджог ли был в Кемерово?
27.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
25 государства выдворят 140 российских дипломатов (1)
А не поджог ли был в Кемерово? (4)
Памфилова рассказала о создании "батальонов русофобов" за рубежом (4)
Оптимизация московского здравоохранения искренне радует либерала Печатникова (2)
Голикова рассказала об условиях обещанного Путиным роста ВВП в 1,5 раза (3)
Путин объявил общенациональный траур по погибшим в Кемерове (3)
В МЧС заявили, что не согласовывали открытие "Зимней вишни" в Кемерове (5)
Тулеев извинился перед Путиным за пожар и обвинил оппозицию в попытке "раскачать ситуацию" (14)
Об аберрации сознания. Можем ли мы делать осознанный выбор? (4)
Путин пообещал принять кадровые решения по итогам расследования трагедии в Кемерово (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кандидат Сурайкин результаты выбoрoв не признал
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Он, конечно, ни в чем не виноват - просто посмотреть приехал...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: ООН придётся переезжать
Дарья Митина Дарья Митина: И o пoгoде
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss