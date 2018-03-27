Памфилова рассказала о создании "батальонов русофобов" за рубежом

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, накануне выборов президента России 18 марта что за границей готовились целые "батальонов русофобов", которые должны были сорвать ход голосования.

По ее словам, именно они выкладывали в соцсетях лживые видеозаписи о нарушениях на избирательных участках.

"Удивительное было ощущение, когда пошли наши снимки из-за рубежа. Мы готовились, что будут дискредитировать эти выборы. Мы знали, сколько этих политических призраков, которые сейчас сидят там, локти кусают за рубежом. Как им хочется Россию …, ух, как они хотят, но не могут. И они там создавали целые батальоны русофобов, хорошо оплаченные. У них заранее было все подготовлено, чтобы сразу после дня выборов вывалить все эти фейковые ролики. Мы знали, но мы все равно создали им условия: приходите, пожалуйста, наблюдайте", - заявила Памфилова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Памфилова утверждала, что выборы прошли без серьезных нарушений, а немногочисленные вбросы производились не в пользу "кандидата от власти".