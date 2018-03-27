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Московский листок

Памфилова рассказала о создании "батальонов русофобов" за рубежом

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 4

Памфилова рассказала о создании "батальонов русофобов" за рубежом

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, накануне выборов президента России 18 марта что за границей готовились целые "батальонов русофобов", которые должны были сорвать ход голосования.

По ее словам, именно они выкладывали в соцсетях лживые видеозаписи о нарушениях на избирательных участках.

"Удивительное было ощущение, когда пошли наши снимки из-за рубежа. Мы готовились, что будут дискредитировать эти выборы. Мы знали, сколько этих политических призраков, которые сейчас сидят там, локти кусают за рубежом. Как им хочется Россию …, ух, как они хотят, но не могут. И они там создавали целые батальоны русофобов, хорошо оплаченные. У них заранее было все подготовлено, чтобы сразу после дня выборов вывалить все эти фейковые ролики. Мы знали, но мы все равно создали им условия: приходите, пожалуйста, наблюдайте", - заявила Памфилова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Памфилова утверждала, что выборы прошли без серьезных нарушений, а немногочисленные вбросы производились не в пользу "кандидата от власти".

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: походу она скоро переплюнет Чурова
уже написал 27.03.2018 15:28
переплюнула,перехаркнула.
Страшная беспринципная тетка.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 27.03.2018 14:28
Кто о чем, а эта мордатенькая о своем, о заветном - о ЛОХОТРОНЕ. Может, ей мало заплатили, и она лишний раз напоминает о себе?
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походу она скоро переплюнет Чурова
kerg написал 27.03.2018 14:26
кто бы мог подумать...
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(без названия)
стоик1137 написал 27.03.2018 14:25
трусливый поганый сортирный Карлик?
даже соболезнованя зачитывал по бумажке гнида?
лизоблюдные чиновники обеспечили фальсификации на выборах?
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