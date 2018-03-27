А не поджог ли был в Кемерово?

Нам пишут читатели, задают вопросы.
Во-первых, начало бурного горения приходится ровно на 16:00.
Во-вторых, оно слишком уж бурное. За 10 секунд дымом заполнился большой объем, то есть его было произведено очень много.
В-третьих, видно, что через те же 10 секунд бурное горение стихло, перешло в просто пожар. Это означает, что некая горючая субстанция так быстро выгорела.
Как можно не отработать версию о том, что это был теракт? Рассыпали по полу (видимо, под батутами) воспламеняющийся агент, а потом по таймеру подожгли.
искреннее пожелание написал 27.03.2018 15:28
А. написал 27.03.2018 15:19
2. Почему опубликовано только одно, ведь на регистраторе висит как правило 4-8-16 камер сразу. На этаже их тоже явно не одна.
3. Что это за огненные ошметки, прилетевшие на площадку сразу за возгоранием?
Крон Принц Пафнуттий Васильевич написал 27.03.2018 15:02
Теперь вот этот класс русских деток, будущих убийц и проституток, барановых и жидоведовых, черных и митиных, приехал поразвлечься. Поразвлечься! Карл развлекались во грехе, в пиндосском центре, заместо труда, учебы и прилежания и опаньки пожар!!!!!
Целый класс рванул в выходу пожарному, а выход заварен намертво. Ну и полегли. Горе.
Но с другой стороны, теперь у бога по любому нет выбора, хоть маленькую часть, но пропустят русских в рай!!! Если б хоть один шанс был, то в ад, но ПУТИН и его команда не оставили шансов богу!
Мудрость Путина не имеет границ!
cnjbr1137 написал 27.03.2018 14:59
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