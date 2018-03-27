А не поджог ли был в Кемерово?

Нам пишут читатели, задают вопросы.

Во-первых, начало бурного горения приходится ровно на 16:00.

Во-вторых, оно слишком уж бурное. За 10 секунд дымом заполнился большой объем, то есть его было произведено очень много.

В-третьих, видно, что через те же 10 секунд бурное горение стихло, перешло в просто пожар. Это означает, что некая горючая субстанция так быстро выгорела.

Как можно не отработать версию о том, что это был теракт? Рассыпали по полу (видимо, под батутами) воспламеняющийся агент, а потом по таймеру подожгли.