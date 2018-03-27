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Московский листок

А не поджог ли был в Кемерово?

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 4

Нам пишут читатели, задают вопросы.

Во-первых, начало бурного горения приходится ровно на 16:00.

Во-вторых, оно слишком уж бурное. За 10 секунд дымом заполнился большой объем, то есть его было произведено очень много.

В-третьих, видно, что через те же 10 секунд бурное горение стихло, перешло в просто пожар. Это означает, что некая горючая субстанция так быстро выгорела.

Как можно не отработать версию о том, что это был теракт? Рассыпали по полу (видимо, под батутами) воспламеняющийся агент, а потом по таймеру подожгли.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: След. Европейский с взрывом и обрушением в метро Киевская!
искреннее пожелание написал 27.03.2018 15:28
Ну и чмо же ты Крон Принц Пафнуттий Васильевич.Разбей лоб себе в поклонах этому своему богу.
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(без названия)
А. написал 27.03.2018 15:19
1. Вырезан кусок в 2,5 минуты из видео. Почему не опубликовано полное?
2. Почему опубликовано только одно, ведь на регистраторе висит как правило 4-8-16 камер сразу. На этаже их тоже явно не одна.
3. Что это за огненные ошметки, прилетевшие на площадку сразу за возгоранием?
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След. Европейский с взрывом и обрушением в метро Киевская!
Крон Принц Пафнуттий Васильевич написал 27.03.2018 15:02
Я вот какую думку думаю. Греха таить нечего, живем мы русские скверно, подличаем и подлизываемся, ябедничаем и сквернословим. То есть , дорога нам в ад по любому.
Теперь вот этот класс русских деток, будущих убийц и проституток, барановых и жидоведовых, черных и митиных, приехал поразвлечься. Поразвлечься! Карл развлекались во грехе, в пиндосском центре, заместо труда, учебы и прилежания и опаньки пожар!!!!!
Целый класс рванул в выходу пожарному, а выход заварен намертво. Ну и полегли. Горе.
Но с другой стороны, теперь у бога по любому нет выбора, хоть маленькую часть, но пропустят русских в рай!!! Если б хоть один шанс был, то в ад, но ПУТИН и его команда не оставили шансов богу!
Мудрость Путина не имеет границ!
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(без названия)
cnjbr1137 написал 27.03.2018 14:59
"Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?" - обратился вице-губернатор Цивилев к Игорю Вострикову, у которого на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли жена, сестра и трое детей.
Подробнее: https://www.newsru.com/
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А не поджог ли был в Кемерово?
А не поджог ли был в Кемерово?
27.03.2018
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