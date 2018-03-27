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Московский листок

25 государств выдворят 140 российских дипломатов

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 4

25 государств выдворят 140 российских дипломатов

Число стран, объявивших о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" увеличилось до 25, сообщает Интерфакс.

Вслед за Великобританией, такое решение приняли 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия.

Так, власти Германии, Франции и Польши решили выслать по четыре российских дипломата. Италия, Нидерланды, Дания и Испания - по два дипломата. Швеция, Финляндия, Венгрия, Хорватия и Румыния объявили, что высылают по одному дипломату. Чехия и Литва высылают по три российских дипломата.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Канада заявила о высылке четырех дипломатов РФ. Также о высылке двух российских дипломатов объявили в МИД Албании, одного - в МИД Норвегии, одного - в МИД Македонии, одного - в МИД Ирландии, двух – в МИД Австралии. Украина заявила о выдворении 13 российских дипломатов.

Таким образом общее число высылаемых российских дипломатов достигло 139 человек.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
Патриот Государства написал 27.03.2018 17:20
И поделом.За никчемную политику КАРЛИКА.А повидиму они знают что он не настоящий.И.СТАЛИН такое бы никогда не допустил.
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их ждут теплые места в горячих африканских странах
Энгельсоид написал 27.03.2018 15:51
англичане и иже с ними еще пожалеют. что ушлых дипломатов от рассеи в других местах поприбавится, где за ними уследить тяжелее
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(без названия)
гражданин написал 27.03.2018 15:40
Таким образом общее число высылаемых российских дипломатов достигло 139 человек.
=====================
Что-то мало.Могли и больше выслать дармоедов.
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(без названия)
стоик1137 написал 27.03.2018 15:18
Лавров, если с честью, должен повесится?
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