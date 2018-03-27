25 государств выдворят 140 российских дипломатов

Число стран, объявивших о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" увеличилось до 25, сообщает Интерфакс.

Вслед за Великобританией, такое решение приняли 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия.

Так, власти Германии, Франции и Польши решили выслать по четыре российских дипломата. Италия, Нидерланды, Дания и Испания - по два дипломата. Швеция, Финляндия, Венгрия, Хорватия и Румыния объявили, что высылают по одному дипломату. Чехия и Литва высылают по три российских дипломата.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Канада заявила о высылке четырех дипломатов РФ. Также о высылке двух российских дипломатов объявили в МИД Албании, одного - в МИД Норвегии, одного - в МИД Македонии, одного - в МИД Ирландии, двух – в МИД Австралии. Украина заявила о выдворении 13 российских дипломатов.

Таким образом общее число высылаемых российских дипломатов достигло 139 человек.