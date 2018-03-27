Москалькова рассказала о "несистемной оппозиции", которая пытается нажить "политический капиталец" на трагедии в Кемерове

Российская "несистемная оппозиция" использует трагедию в Кемерово, чтобы нажить "политический капиталец" и "реабилитировать себя в глазах спонсоров", заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Так называемая несистемная оппозиция еще раз продемонстрировала нам свое единственное предназначение — всеми силами, используя любой повод, раскачивать ситуацию в интересах... "хозяев", - цитирует РИА Новости омбудсмена.
По ее словам, в ситуации, когда в стране горе люди должны сосредоточиться на помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре.
"Но есть и другие: те, кто не упускают возможности нажить хоть какой-то политический капиталец на трагедии и реабилитировать себя в глазах „спонсоров“. Те, кто взрывают интернет ложными информациями о ситуации в Кемерово. Те, кто призывают к акциям гражданского неповиновения, используя любой повод раскачивать ситуацию" заявила она.
Szanya написал 27.03.2018 17:02
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Нет пределу наглости, цинизму, власти. Это как надо все перевернуть с ног на голову, и сколько политического капитала приобрел нынешний Гарант на войне на Северном Кавказе, а на терактах, уж кем организованы они были это вопрос отдельный, но в выигрыше оказался именно СамНашеВсе, впрочем, и сейчас для него это есть бесплатная реклама.
Крок,одил написал 27.03.2018 17:02
иди и смотри написал 27.03.2018 16:44
Они просто люди, потерявшие самое дорогое....... по вине этой хрЕновой вертикали
А. написал 27.03.2018 15:51
Святой Пигидий написал 27.03.2018 15:51
Россия без русских и низкий поклон Путин, никто другой не справился так блестяще с рылами москальковыми!