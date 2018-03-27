Москалькова рассказала о "несистемной оппозиции", которая пытается нажить "политический капиталец" на трагедии в Кемерове

Российская "несистемная оппозиция" использует трагедию в Кемерово, чтобы нажить "политический капиталец" и "реабилитировать себя в глазах спонсоров", заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Так называемая несистемная оппозиция еще раз продемонстрировала нам свое единственное предназначение — всеми силами, используя любой повод, раскачивать ситуацию в интересах... "хозяев", - цитирует РИА Новости омбудсмена.

По ее словам, в ситуации, когда в стране горе люди должны сосредоточиться на помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре.

"Но есть и другие: те, кто не упускают возможности нажить хоть какой-то политический капиталец на трагедии и реабилитировать себя в глазах „спонсоров“. Те, кто взрывают интернет ложными информациями о ситуации в Кемерово. Те, кто призывают к акциям гражданского неповиновения, используя любой повод раскачивать ситуацию" заявила она.