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Московский листок

Москалькова рассказала о "несистемной оппозиции", которая пытается нажить "политический капиталец" на трагедии в Кемерове

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 5

Москалькова рассказала о "несистемной оппозиции", которая пытается нажить "политический капиталец" на трагедии в Кемерове

Российская "несистемная оппозиция" использует трагедию в Кемерово, чтобы нажить "политический капиталец" и "реабилитировать себя в глазах спонсоров", заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Так называемая несистемная оппозиция еще раз продемонстрировала нам свое единственное предназначение — всеми силами, используя любой повод, раскачивать ситуацию в интересах... "хозяев", - цитирует РИА Новости омбудсмена.

По ее словам, в ситуации, когда в стране горе люди должны сосредоточиться на помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре.

"Но есть и другие: те, кто не упускают возможности нажить хоть какой-то политический капиталец на трагедии и реабилитировать себя в глазах „спонсоров“. Те, кто взрывают интернет ложными информациями о ситуации в Кемерово. Те, кто призывают к акциям гражданского неповиновения, используя любой повод раскачивать ситуацию" заявила она.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Наглость она такая. .
Szanya написал 27.03.2018 17:02
Но есть и другие: те, кто не упускают возможности нажить хоть какой-то политический капиталец на трагедии и реабилитировать себя в глазах &#8222;спонсоров&#8220;.
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Нет пределу наглости, цинизму, власти. Это как надо все перевернуть с ног на голову, и сколько политического капитала приобрел нынешний Гарант на войне на Северном Кавказе, а на терактах, уж кем организованы они были это вопрос отдельный, но в выигрыше оказался именно СамНашеВсе, впрочем, и сейчас для него это есть бесплатная реклама.
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А власть когда врала о 4 погибших, не нарабатывала капиталец?
Крок,одил написал 27.03.2018 17:02
Что еще может заявить ментовская будка.
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(без названия)
иди и смотри написал 27.03.2018 16:44
ДА, она же "права". Все, кто потерял близких, все кто от горя не находил себе места и все вместе там на площади они держались, чтобы в одиночестве не сойти с ума от этого кошмара.... Да- они агенты госдепа, они агенты всех разведок мира, они 5-я и 25-я колонны..... Тварь зажравшаяся
Они просто люди, потерявшие самое дорогое....... по вине этой хрЕновой вертикали
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(без названия)
А. написал 27.03.2018 15:51
"ВРЁТИ!!!!" Мы наблюдали днем, на стриме с митинге, сейчас пришел черед валить все на госдеп.
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Елена Лихоманова, куда пропала? Сисечки
Святой Пигидий написал 27.03.2018 15:51
У ей е баль ник как моя распаренная жопа! Посему просит только поджопника. Но главное близится момента поджога ам с ОМОНОМ, далее ввод войск и гражданская война. Старики, дети, самочки попередохнут. 40 миллионов не русских, не москальковых!, остатки сладки.
Россия без русских и низкий поклон Путин, никто другой не справился так блестяще с рылами москальковыми!
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27.03.2018
А не поджог ли был в Кемерово?
А не поджог ли был в Кемерово?
27.03.2018
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