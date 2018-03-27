Правительство РФ не поддержало легализацию наемников ЧВК

Правительство РФ направило в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). "Правительством РФ законопроект не поддерживается", - цитирует Интерфакс заключение кабинета министров.

В документе отмечается, что положения законопроекта противоречат части 5 статьи 13 Конституции РФ, согласно которой запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований.

Там же указывается, что согласно статье 71 Конституции РФ вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений РФ находится в ведении РФ.

Отмечается, что против законопроекта выступили Минобороны России, Минфин, МИД РФ, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, Минюст и Генеральная прокуратура.

О необходимости создания законодательной базы для защиты россиян, работающих в частных военных компаниях, 15 января заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в России необходимо "четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди (россияне — сотрудники ЧВК) были тоже в правовом поле и защищены".