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Московский листок

Правительство РФ не поддержало легализацию наемников ЧВК

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 2

Правительство РФ не поддержало легализацию наемников ЧВК

Правительство РФ направило в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). "Правительством РФ законопроект не поддерживается", - цитирует Интерфакс заключение кабинета министров.

В документе отмечается, что положения законопроекта противоречат части 5 статьи 13 Конституции РФ, согласно которой запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований.

Там же указывается, что согласно статье 71 Конституции РФ вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений РФ находится в ведении РФ.

Отмечается, что против законопроекта выступили Минобороны России, Минфин, МИД РФ, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, Минюст и Генеральная прокуратура.

О необходимости создания законодательной базы для защиты россиян, работающих в частных военных компаниях, 15 января заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в России необходимо "четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди (россияне — сотрудники ЧВК) были тоже в правовом поле и защищены".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Бондарику привет
Патриот СССР написал 27.03.2018 17:46
ССУК Узаконили.К сожалению нашей с вами СПЕРМЫ.НЕГОДЯЕВ.
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"правительство" РФ - Враг РФ !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 27.03.2018 17:41
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
Т.Н."конституцию" РФ - поМЕНЯТЬ!
Т.Н."правительство" РФ - РАЗОГНАТЬ!
*** ЧВК России - в России Признать!
Т.Н."правительство" России -
это ВРАГ России - ПОРА это Понять!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 27-03-18.
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