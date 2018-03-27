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Московский листок

Buzzfeed: Лесина до смерти избили российские силовики по заказу близкого к Путину олигарха

Опубликовано 27.03.2018 в разделе комментариев 2

Buzzfeed: Лесина до смерти избили российские силовики по заказу близкого к Путину олигарха

Бывший агент британской разведки MI6, автор доклада о связях Дональда Трампа и его окружения с Кремлем Кристофер Стил утверждает, что экс-министр печати России, медиаменеджер Михаил Лесин был до смерти забит людьми, нанятыми одним из приближенных к Путину олигархов, сообщает BuzzFeed.

По его словам, нападение на Лесина было совершено накануне его встречи с сотрудниками Минюста США, расследовавшими деятельность российского телеканала Russia Today.

Отмечается, что наемникам было поручено избить Лесина, а не убивать, "но они зашли слишком далеко". Три источника сообщили, что этими людьми были российские агенты государственной безопасности, а нанял их приближенный к Путину олигарх, имя которого не называется.

Издание отмечает, что выводы Стила об обстоятельствах смерти Лесина совпадают с показаниями трех источников ФБР. "Я могу вам сказать, что в бюро нет ни одного человека, который полагал, что этот парень напился, упал и умер. Все думают, что его ударили, и за ним стояли Путин или Кремль", - цитирует издание одного из агентов ФБР.

Тело Лесина было найдено 5 ноября 2015 года в номере отеля в Вашингтоне. Полиция и управление главного судмедэксперта столицы США объявили, что он умер от тупых травм головы. Помимо травм головы, эксперты зафиксировали синяки у него на шее, туловище, ногах и руках, однако причины их появления не установлены.

Осенью 2016 года правоохранительные органы США завершили расследование смерти Лесина. "В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с "не определенной" на "несчастный случай", дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление", - говорилось в официальном заявлении.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Кому выгоднее?
Евгений11 написал 27.03.2018 19:43
Травить всех упомянутых Оленеводом лиц, включая Скрипаля, выгоднее, конечно же, не россиянам, а американцам и т.п. спецслужбам.
Тот же Литвиненко ничего нового о деяниях российских властей (из того что их уж очень бы сильно скомпрометировало после рязанских "учений") ничего не мог бы сообщить. Но, возможно, он мог бы сообщить о роли амер. спецслужб в захвате власти бандой олигархов в лихие 1997-1999, после смерти Ельцина. А это было бы нечто новое и весьма скандальное.
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(без названия)
Оленевод написал 27.03.2018 19:12
А Литвиненко, а наш любимыйй Борис Абрамыч? Три источника ФБР утверждают, что агенты КГБ разгуливают по Вашингтону в буденовках и с ведрами полония. А нафига тогда ФБР, АНБ И ЦРУ вместе взятые?
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