Почему медаль Олимпиады стоит 12 млн. руб., а жизнь ребенка - один 1 млн?

«Все уже было - даже то, что будет», как выразился один остроумный читатель «Правды» в юмористической рубрике. Его афоризм не раз оказывался пророческим.

Была «Хромая лошадь» - стала «Зимняя вишня». Только заживо сгоревших и задохнувшихся от горения ядовитого пластика, по официальным данным, вдвое меньше.

«Зачем Путин прилетал в Кемерово, если отказался встречаться с родителями детей, заживо сгоревших в пекле тулеевщины? Кому он тогда соболезновал на своем сайте»?

Этот вопрос, пожалуй, доминировал вчера в соцсетях и на независимых, пока еще не удушенных порталах Инета.

Действительно, на блиц-летучке, которую самовыдвиженец, что называется, провел на рысях в какой-то подсобке, ему внимали до боли знакомые лица: шеф МЧС Пучков, главврач России В.Скворцова, глава Следкома Бастрыкин.

И еще бессменный губернатор Кузбасса Тулеев, который, как подметили СМИ, из-за болезни не мог самостоятельно встать.

Если бы, вернувшись в столицу, переполненный впечатлениями гарант назначил госкомиссию по расследованию причин страшной трагедии, я бы, может, и не стал спешно писать эти заметки.

Последняя такая комиссия была сформирована после авиакатастрофы 25 декабря 2016 г. под Сочи ТУ-154 фельдмаршала Шойги. И хотя она до сих пор не назвала причин трагедии (замылила), гарант хотя бы соблюл формальность. А на сей раз пренебрег и ею.

А вот это, как раз, и вызывает тревогу. Значит, виновные в чудовищной катастрофе будут не найдены, а назначены. Тем более, что нацлидер уже и направление сыщикам дал: «Преступная халатность».

А значит, исключается коррумпированность местных властей и надзорных инстанций, разрешивших эксплуатацию «крематория» и закрывавших глаза на все нарушения ППБ.

По обыкновению после трагедии власти первым делом заговорили о «матпомощи». Высосанными из пальца суммами они всегда стремятся побыстрее «заткнуть рты» родными и близким погибших. Чтобы никто не предъявлял судебные иски по возмещению морального вреда за убитых ребенка, мать, отца....

Вот и сейчас в кабинетном междусобойчике премьер Медведев с минором в голосе произнес: «В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, в размере 1 млн. рублей за каждого погибшего».

Стоп и еще раз стоп! Что это за «существующие правила» и почему они оценивают человеческую жизнь в такую смехотворно малую сумму - 1 млн. руб? Нет таких правил!

В сентябре 2016 г. в Открытом письме главе МЧС Пучкову я, в частности, спрашивал: «Что такое 1 млн. при нынешней возгонке цен и беспрестанно растущей квартплате. Это копейки, особенно если учесть, что в августе олимпийские призеры получили от правительства по 12 млн. руб. за медаль. По 8 млн. «живыми деньгами» и по «БМВ» в придачу. Это просто дикие, несопоставимые цифры» (https://forum-msk.org/material/kompromat/12299256.html).

Ответа по существу мы не получили. Не может же главспасатель пойти против ценника своего работодателя?!

В ночь на 9 мая 2010 г. в кемеровской (!) шахте «Распадская» прогремели два взрыва, которые унесли жизни 96 горняков (10 тел просто перестали искать).

И тогда депутат Госдумы от Кузбасса Нина Останина поставила острейший вопрос в своей статье «Невыученные уроки «Хромой лошади». Почему власть так быстро забыла пермскую трагедию?». Процитирую кусочек:

«Хочу повторить: нужно законом установить размер компенсаций семьям погибших при катастрофах на производстве, какие случились, например, на Саяно-Шушенской ГЭС, и в таких общественных местах, как «Хромая лошадь» или «Невский экспресс».

В законе предусмотреть предоставление жилья, социальное обеспечение сирот, включая их обучение в вузах В нем также записать, что, например, работодатель выплачивает пожизненную пенсию семье в размере оклада погибшего на его производстве работника ( https://kprf.ru/crisis/edros/74716.html)

Но разве «Единая Россия» могла обсуждать такие предложения «красного депутата», если сама на 80% состояла и, наверно, сегодня состоит из… бизнесменов?

Второй невыученный урок в том, что ни президент, ни премьер не поставили категорически запрет на использование при отделке помещений ядовитого импортного пластика и другой синтетики, выделяющей при горении удушающие газы типа синильной кислоты и фосгена. Такие огнеопасные материалы в СССР были категорически запрещены СНиПами.

Но нынче владельцы «малых увеселительных предприятий» в погоне за дешевизной предпочитают закупать именно их. В кемеровской «Зимней вишне», судя по всему, именно такие и применяли. Идут они на отделку квартир, школ, больниц, магазинов…

Так сколько еще нужно человеческих трагедий, сколько еще «должно» погибнуть ребятишек, чтобы господа Путин и Медведев усвоили уроки «Хромой лошади» и «Зимней вишни»?